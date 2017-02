Alerta por peleas estudiantiles en Vargas

Alumnos de diferentes liceos se citan por las redes y luego graban las trifulcas que han ocasionado hasta heridos

Beatriz Rodríguez, brlaverdad@gmail.com.- “En varias oportunidades hemos llamado a la policía y esta es la fecha que no han hecho nada para evitar las peleas entre estudiantes que se originan en las afueras del C. C. El Pozo”, expresa la profesora Ana Mercedes Aponte, secretaria ejecutiva de Sitravargas.

Indica que la situación es grave y muchos son fuertemente golpeados, sobre todo las hembras, que en la mayoría de las ocasiones pelean por los novios.

“Se citan a través de las redes sociales y son de diferentes centros educativos, tanto públicos como privados. Al llegar al lugar se entran a puño limpio, mientras son grabados por estudiantes, quienes de inmediato ponen a circular los videos”.

También se producen en el lugar peleas entre liceos, convirtiéndose en un gran ring, lo cual además perjudica a los comerciantes, quienes ya han advertido a las autoridades.

Sostiene que lo más grave es que cerca está la sede de la Defensoría del Pueblo y en calle Los Baños hasta hay una dependencia relacionada con los derechos de los adolescentes, “no se activan para nada, y el problema está agarrando cuerpo, por eso estamos solicitando que intercedan antes de que suceda una tragedia”.

Exigen seguridad

Resalta que esto viene sucediendo en otros estados, pero ahora se ha trasladado a Vargas y debe ser erradicado, es por ello que reiteran su llamado a los cuerpos policiales para que actúen de inmediato para poner freno a estos hechos.

Carmen Anzola, vecina de Maiquetía, indica que estos hechos se repiten en calle Los Baños y es triste observar como los muchachos se pelean entre sí, “ la mayoría de las veces lo hacen por las novias; en otras, son causadas por el bullying, o acoso escolar, trayendo como consecuencia graves conflictos estudiantiles”.

Dice que hay que ponerle coto a la situación, porque llegan estudiantes de todas las parroquias, “uno los ve con sus uniformes y las insignias de sus liceos, creo que también hay descuido por parte de los representantes y directivos de los planteles”.BR/va