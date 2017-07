Ambos son irresponsables con pasiones desatadas

Por: Jhonar Corro/ Periodista y Prof. Universitario.

Estamos en las horas cruciales, donde este domingo 30 de julio, se elegirán los integrantes que conformaran la próxima Asamblea Nacional Constituyente, la cual tiene un 80% de rechazo por parte del pueblo venezolano, y eso no es un secreto para nadie.

El clima en la calle que se respira es de tensión donde todos los ciudadanos esperamos que no se desaten las pasiones, para escuchar noticias malas sobre la violencia desatada en el país. Dios no permita que corra más sangre, la cual sigue enlutando a muchas familias venezolanas.

Algunos dirigentes irresponsables de la MUD hacen un llamado irresponsable a comprar comida, cuando en nuestra nación no se consiguen los artículos de primera necesidad de ningún tipo y mucho menos las medicinas, aunado a un llamado de paro nacional por 48 horas seguidas. No obstante, no puedo entender la forma como el chavismo también irresponsable, no quiere reconocer el laberinto donde todos estamos metidos. MUD y PSUV, son unos irresponsables con pasiones desatadas ante la nación.

El 30 de julio, pudiese presentarse una gran abstención durante el desarrollo del proceso y colas en los centros de votación habilitados por el CNE, los cuales fueron reducidos de forma estratégica, alegando seguridad y foquismos anárquicos por doquier.

De presentarse las colas, tengan por seguro que más de un empleado público no votará, pues se siente cansado de hacer colas en general. La ANC no es la solución a los problemas de la nación, como lo pinta el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que llaman a dialogar entre ambos sectores y te encuentras a un discurso de lleno de amenazas y odio. A ustedes no les importa el pueblo.