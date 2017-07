Andreina Rosal: “Las Redes son un gran canal para generar reflexión con sentido del humor”

De la televisión a las redes sociales

Andreina Rosal, es una comunicadora social multitasking, muchos la recuerdan como la productora general y reportera de calle del late show Buenas Noches transmitido por la otrora Globovisión, algunos conocieron su trabajo como reportera en las protestas del 2014 para el canal internacional Estrella Tv.

En los últimos dos años ha cosechado un público importante, a través de su programa de radio trasmitido por Onda Barquisimeto, pero ha sido en las redes sociales donde se ha abierto paso como una nueva influencer a través de su cuenta @shakiguara en Instagram y en Twitter en la que muestra videos que expresan una nueva forma de mostrar la realidad política y social de Venezuela.

Sin límites

Para Andreina comunicar es una tarea que no tiene límites. Su paso por la televisión le enseñó el valor de la producción y la disciplina, trabajar organizadamente para lograr los mejores resultados. De esos días recuerda la forma en que salían al paso para informar lo que ocurría en el país usando como estrategia el humor negro. “Nos atrevíamos hacer cosas diferentes, los presentadores hacían preguntas irreverentes y en la producción siempre se planeaba como protestar desde la tribuna del humor negro”.

Asegura que fue durante su paso por el Late show que afinó todas las técnicas que hoy en día desarrolla para mantenerse comunicando a través de las redes y la radio pero de una manera auténtica. “Generar reflexión a través del sentido del humor es mi tarea”.

Ser genuino, clave del éxito

Entre la radio, la televisión y las redes sociales dice no decantarse por ninguna en especial al contrario asegura que en cierta forma todas se complementan. “Para tener éxito lo importante es ser auténtico, generar contenido propio y de calidad. No limitarse a leer una página web o a mostrar más de lo mismo, estés en el medio que estés”, dice.

“El éxito solo llega cuando el contenido se genera de forma genuina. En las redes debes ser tú mismo, es la ventana más cercana a tus pensamientos, a tu verdadero yo, así seas una tienda de carteras”.

La mejor parte de mi trabajo en las redes sociales, llegó cuando empecé a notar la velocidad de respuesta. Te puedes enterar, en cuestiones de minutos, si tu comunidad se siente o no identificada con tu manera de pensar, eso me llevó averiguar qué había detrás de todo esto.

El video en el que se ironizan las virtudes del Carnet de la Patria como una televenta se hizo viral en las redes sociales. “Con este video y con el de la parodia al comercial de jamones Plum Rose comprendí que lo más importante no son los números de seguidores sino el contenido que más impacto y empatía genere en tu comunidad. Esos videos llegaron a miles de personas dentro y fuera de Venezuela y me permitieron ver mis potencialidades”.

Un nuevo reto, entre risas

El Stand up comedy es el nuevo camino que emprende. “Me tengo que sentar a pensar, escribir, imaginarme la puesta en escena y mi objetivo con el público. Hacer Stand up comedy es realmente retador y algo que me apasiona. Generar reflexión sobre la política es algo muy interesante”.

Andreina deja una reflexión a las nuevas generaciones de comunicadores pues está convencida de que uno de los peores enemigos del éxito en un ser humano es el miedo. “Intentar cosas nuevas siempre genera temor, miedo al que dirán, miedo al fracaso, pero el mejor termómetro de saber si vas por el camino correcto es saber identificar si te hace feliz, si te sientes bien, entonces esa es la vía más segura y expedita al éxito”.