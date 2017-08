Andy Rojas Más Valiosos del inicio de la LVV

(Prensa Liga Venezolana de Voleibol). Andy Rojas superó la afección de dengue para erigirse en el líder ofensivo de Deportivo Anzoátegui y alzarse con la distinción al Más Valioso de la Liga Venezolana de Voleibol (LVV) en su primer fin de semana.

“Físicamente venía muy bien. La última semana tuve dengue e incluso no sabía si iba a poder jugar este fin de semana (05 y 06 de agosto). Pero con los exámenes de sangre que me hice en Apure, me subieron las plaquetas y decidimos jugar. Creo que mejoraré en lo que avance la liga y alcanzaré el rendimiento que tuve de verdad dos semanas antes”, expone el experimentado jugador de Deportivo Anzoátegui.

Rojas acumuló 57 puntos en los dos choques del fin de semana del equipo oriental. El receptor-punta sumó 43 tantos en ataque, 4 en bloqueo y 10 en servicio en los 10 sets que tuvo que disputar DANZ, primero ante Vencedores de Cojedes (2-3) y luego ante Bucaneros de La Guaira (3-2).

“Un fin de semana bastante intenso para el equipo del DANZ. Un equipo nuevo que empezó a entrenar mucho después de los demás equipos. Pudimos obtener 3 de los seis puntos que se disputaban y contra equipos con más trayectoria y preparación. Esto apenas comienza y esperemos que se mantenga la liga y que los problemas por la situación país no la interrumpan. Confío en la mejore del equipo”, afirma el jugador de 39 años con vasta experiencia en clubes internacionales.

Rojas advierte que la LVV 2017 no tiene favorito claro: “La liga está muy pareja. Los cinco equipos están muy parejos. Serán partidos bastante largos y DANZ tiene plantilla una plantilla muy joven. Creo que vamos a ir mejorando y este equipo puede dar bastantes sorpresas”.

Rojas toma el relevo de Pedro Siso, quien fue elegido Más Valioso de la cuarta semana de acción de la LVV 2016, cuando vestía el uniforme del sexteto anzoatiguense. Por casualidad, los dos portaban el número tres.