Anonymous advierte del inminente inicio de la Tercera Guerra Mundial (Vídeo)

A diferencia de las guerras mundiales pasadas, esta será feroz, brutal y rápida, dice el narrador.

Anonymous ha publicado en su canal de YouTube un nuevo vídeo de advertencia sobre la Tercera Guerra Mundial, que será desencadenada por EE.UU. y Corea del Norte, teniendo en cuenta cómo cada país está moviendo sus piezas estratégicas.

Anonymous – They are preparing for what comes next… (WW3 2017-2018)

En el vídeo publicado por Anonymous el pasado sábado, el narrador también dice que “todos los signos de una guerra en la península coreana están surgiendo”, pero “a diferencia de las guerras mundiales pasadas, aunque habrá tropas terrestres, es probable que la batalla sea feroz, brutal y rápida“, dice un narrador en una máscara de Guy Fawkes.

“Esta es una verdadera guerra con consecuencias mundiales con tres superpotencias atraídas en la mezcla, otras naciones serán obligadas a elegir un bando… será (una guerra) globalmente devastadora, tanto a nivel medioambiental como económico”, continúa.

La voz sintetizada continúa diciendo que “los ciudadanos serán los últimos en saber… En pocas palabras, China ya ha dicho a sus ciudadanos que vivían en Corea del Norte que no perdieran tiempo regresando a su país… Los chinos están desesperados por evitar una guerra“.

Mientras tanto, en abril, el Gobierno japonés también admitió que la gente de todo el país tendría muy poco tiempo para protegerse de un ataque con misiles norcoreanos. “Dependiendo del caso, las advertencias y alarmas podrían sonar solo cuatro o cinco minutos antes de que llegue un misil”, dijo el alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura.

Además, el grupo ‘hacktivista’ argumenta la posibilidad de un gran conflicto entre EE.UU. y Corea del Norte con la prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III, realizada la semana pasada por orden del presidente estadounidense, Donald Trump.