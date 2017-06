Arquímedes Rivero: De mayo a junio han muerto 30 pacientes renales por falta de insumos

Prensa Soluciones.- Es una irresponsabilidad que el estado compre cientos de tanquetas chinas como las que llegaron por Puerto Cabello el pasado jueves para reprimir al pueblo, y no existan en los hospitales de Vargas insumos básicos para dializar a los pacientes con insuficiencias renales de los cuales 30 de ellos han muerto entre mayo y lo que va del mes de junio.

Así lo expreso Arquímedes Rivero, quien señaló que la denuncia le fue hecha por un grupo de familiares de los fallecidos en Vargas “Van 28 muertos en el mes de mayo y otros dos en lo que va junio, me informan igualmente que no hay de medicamentos como la Amicasina, el Imipinen, la Bancomicina y la Gentmicina además no hay analgésicos, ni adhesivos y de paso se les pide a los pacientes llevar vinagre para limpiar los catéteres, esto insólito, igualmente no hay médicos nefrólogos y tanto pacientes como familiares reciben malos tratos por parte de la Dra. Eucaris Fernández quien es la directora del servicio de Hemodiálisis del Hospital José María Vargas de La Guaira”.