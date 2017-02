Arquímedes Rivero: No soy enemigo del PSUV ni de la MUD

“Cada partido político debería de representar un sector o estamento de la sociedad, pero, en Venezuela y Vargas los partidos se han convertido en apéndices de grupúsculos.

Por eso se dividen a cada momento y protagonizan polémicas insustanciales sin ningún contenido filosófico, político o moral.” Nos dice con calma y pausadamente el empresario Arquímedes Rivero quien está montando una sala situacional de su programa de radio EN LOS BARRIOS que anuncia ser el más importante de Vargas y que tendrá miles de seguidores organizados en una gigantesca base de datos en la cual vienen trabajando desde hace meses.

“No tengo preferencias por ninguna emisora de radio en particular y podrá estar en varias emisoras al mismo tiempo. No es un programa de radio con tinte partidista sino al servicio de la gente. Vendrá a suplir la función que los partidos políticos de Vargas sean chavistas u opositores no hacen. Servirá de correa de trasmisión entre el pueblo y las distintas instancias de gobierno. Una ventana de las comunidades. Un instrumento para organizar a los ancianos pensionados, a los consumidores y los jóvenes para que presionen a los organismos públicos y sean actores de sus problemas y soluciones.” Finalizo el empresario Arquímedes Rivero quien pronto inaugura una sede central y paulatinamente una sede en cada parroquia. Igualmente tendrá un equipo de videos y audio igualmente una imprenta.