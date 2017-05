Bachaqueros en Vargas venden cajas del CLAP en 40 mil bolívares

En el mercado Cacique Maiquetía, Comunitario de Catia La Mar, bodegas y hasta en las comunidades se consiguen las cajas mexicanas importadas y distribuidas por los CLAP en 40 mil bolívares; es decir, los bachaqueros la venden al triple del precio justo asignado por el presidente Nicolás Maduro.

No se sabe cómo estos bachaqueros tienen acceso al combo que debería ser manejado solo por personal autorizado de los comités. Lo cierto es que han hecho un negocio redondo, sobre todo con la venta de los rubros al detal. Tal es el caso de la leche en polvo de 500 gramos que es ofertada hasta en 9.000 Bs o el aceite en 12 mil Bs.

Bachaqueros ofrecen los artículos fuera de su empaque original

Hay revendedores, que para no llamar tanto la atención, ofrecen los artículos fuera de su empaque original y en sustitución vacían el contenido en bolsas plásticas. “Ellos dicen que los particulares se las venden, pero no creo. Esas son personas que tiene productos en gran cantidad, porque en una familia donde se pasa hambre no van a prescindir de su beneficio”, dijo una compradora del mercado Cacique Maiquetía.

Los manifestantes de la parroquia Maiquetía denunciaron que las cajas no les llegan sino a los bachaqueros de ese mercado. Hay quienes venden las cajas por encargo, el combo completo por un precio equivalente a más de una quincena de trabajo.

La población en general hace un llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y aplicar métodos eficaces que eviten que se sigan filtrando las cajas a manos de los revendedores, quienes “jugando con el hambre de la gente, se las venden al mejor postor”.

Con información del Diario La Verdad