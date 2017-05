Cabello y la sospechosa mentira sobre muerte de Leopoldo López: Señora Tintori, ¿Por qué se vistió de negro? ¿Qué estaba esperando?

Caracas, 11 de mayo de 2017.- “¿Alguien ha visto que los familiares de Leopoldo López le hayan reclamado a Leopoldo Castillo por la falsa noticia de la muerte del Monstruo de Ramo Verde?. ¡Me reclamaron a mi, que dije la verdad”, advirtió este miércoles el diputado Diosdado Cabello, al referirse al complot develado la semana pasada cuando el supuesto periodista Leopoldo Castillo (exconductor de Globovisión) había asegurado que el esposo de Lilian Tintori había fallecido en su celda de la cárcel de Ramo Verde.

“¿Qué estaban esperando, en verdad?. Señora Tintori ¿qué estaba esperando usted ese día, que se vistió de negro?. ¿Por qué no le cuenta al país lo que usted estaba esperando, ah?”, cuestionó desde su programa Con El Mazo Dando, emisión número 156.

“Tenían un complot para el miércoles pasado. Afortunadamente ese complot murió cuando en el video salió el Monstruo de Ramo Verde diciendo que estaba bien de salud. Después dijeron que era un montaje de ‘El Mazo’, que era mentira, que el tipo estaba muy gordo, que estaba muy papeado, que ese no era él”, explicó.

“Pero eso no es todo”, anunció. Reveló que un grupo de personas detenidas en Ramo Verde fueron trasladadas porque hubo un movimiento entre ellos donde estaba involucrado Leopoldo López. “El Monstruo de Ramo Verde parece que se había comprometido con ellos en algo, con los que estaban allí, y no cumplió”.

“De manera que lo que estaba montado era un caso mayor, un complot entre unos sectores de oficiales detenidos por distintas causas, que van desde drogas hasta por conspiraciones, y estaban reunidos, tenían un complot para ese miércoles pasado. Afortunadamente ese complot murió”.

Recordó que al supuesto periodista que se encuentra en EEUU, Leopoldo Castillo, no le importan los muertos que está provocando la Derecha en el país porque está interesado en el plan imperial contra Venezuela. Además, Castillo tiene sobre sus hombros varios asesinados en Centroamérica en los años 80, cuando era embajador de Venezuela y respondía los dictados de EEUU en un país que estaba siendo intervenido por el imperio.

En este punto, advirtió que el senador estadounidense Marco Rubio, que constantemente atenta contra el país por su grosera injerencia y a quien tildó como NarcoRubio, replicó enseguida la mentira de Castillo sin confirmar nada oficialmente . “Y la señora se viste de negro. ¡Todo un show, un montaje!”.

“Yo no soy periodista, soy comunicador. Pero siendo periodista o no, no se puede tener como bandera la fata de ética y la mentira y luego decir que una fuente que le dijo tal cosa. ¿Qué hubiese ocurrido aquí si esa bola seguía rodando? ¿Cuántos muertos hubiéramos tenido?”, planteó.

Sobre esta conducta coordinada de los familiares del asesino intelectual de las acciones terroristas de 2014 bautizadas como La Salida, y los presuntos periodistas y senadores que desde EEUU y otras partes del mundo confabulan con noticias falsas, los llamados falsos-positivos, para generar hechos violentos y se justifique intervención imperial contra Venezuela, fue tajante. “¡Para que ustedes vean, pues. El reclamo fue contra Diosdado, que dijo la verdad. Al que mintió no le reclamaron nada!”, observó.

“Pero esta historia sigue…”-alertó, sarcástico- “…La señora (Tintori) vino, lo vio y hoy se fue de viaje al exterior. ¿Qué cosas, no?. Peleando 40 y tantos días para verlo y ya se fue. Ese no es mi problema y no me interesa, pero se fue. ¿Y entonces qué reclama?”.