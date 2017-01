Caminaron y pidieron cola tras paro de transporte en Vargas

El paro de transporte iniciado el pasado sábado 7 de enero, continúa en el estado Vargas. Usuarios se mantienen en las paradas hasta por dos horas esperando transporte público para llegar a sus destinos y otros piden cola en camiones.

Hubo quienes prefirieron pagar taxi o mototaxis con tarifas que superaban los mil bolívares a destinos cortos.

Para atender la contingencia, la Gobernación y Alcaldía habilitaron autobuses en la ruta Catia la Mar-Caribe. En las rutas troncales la situación fue similar. Vehículos piratas y hasta camiones fueron habilitados por consejos comunales con tarifas de hasta 200 bolívares.

En el terminal de La Zorra, en Catia La Mar, eran notables largas colas de usuarios hacia los destinos Las Tunitas, La Esperanza y Carayaca. Esporádicamente un vehículo de la Gobernación se acerba a prestar el servicio, por lo que se abarrotaba de usuarios.

En las adyacencias otros esperaban los piratas para acelerar el retorno a su destino, con tarifas que superaban los 500 bolívares.

Carlos Granados, mototaxista de Zamora, informó que la tarifa mínima eran 500 bolívares y la máxima mil bolívares en la ruta Los Olivos, en Zamora. “Disponemos de 50 motos divididas en dos turnos para el servicio”.

Caracas-La Guaira a 200 bolívares

Personal de Imvitravc habilitó carros de la ruta Caracas-La Guaira con tarifas de hasta 200 bolívares, según lo confirmó William González, presidente de la línea José María Vargas.

“Estamos abocados a que se respete el ofrecimiento del ministro Ricardo Molina en cuanto a que en diciembre se cobrarían los 80 y el 15 de enero los 100 bolívares, pero esto se ha convertido en una burla y a esta fecha seguimos esperando”.

“Los choferes decidieron guardar sus vehículos. Ha sido imposible para la Alcaldía asumir su responsabilidad sobre las tarifas, ya que esperan por lineamiento ministerial”, dijo González.

“Es ilógico que aún no le aprueben ese aumento, porque resulta insuficiente dada la inflación y obliguen a choferes de otra ruta a cobrar 200 bolívares para mantener el servicio”, agregó.

A los usuarios les tocó caminar

En todas las paradas la angustia de los usuarios era evidente, pues desde bien temprano zanqueaban las paradas para llegar a sus destinos.

Julio Ortiz se encontraba en la parada de Los Cocoteros y expresó que tenía dos horas esperando para llegar a Catia la Mar. “Tengo un familiar enfermo en el Seguro Social con dengue y tengo que llegar urgente, pero aquí tengo dos horas esperando”, expresó Gladys Rusa en la parada de la entrada de Mare.

Para López León, la protesta le parece que es injusta, debido a que los choferes mantienen una sola tarifa así solo se recorran dos cuadras.

Mireya Marcano, quien requería llegar a su casa en el urbanismo del Canes, dijo no estar de acuerdo con los aumentos por cuanto toda su quincena se le va en pasajes, y descuida la compra de alimentos y gastos del hogar.

En la parada hacia Carayaca se encontraba Jhonny Osiris desde hace dos horas, quien debió pagar 500 bolívares desde Caracas y dijo que las autoridades deben tomar en serio el reclamo de los choferes y garantizar el servicio.

En la parada de Zamora un grupo de voceros de consejos comunales informaron que la línea Ezequiel Zamora desde hace días está en paro, por lo que habilitaron carros con la tarifa estipulada de 60 bolívares. Señalaron que no estaban de acuerdo con este paro debido a que las nuevas tarifas deben ser oficializadas por el Gobierno.

Choferes rechazan actitud arbitraria

“Nosotros no hemos llamado a paro. Esta medida de no salir a trabajar ha sido iniciativa de los choferes a quienes no se les ha cumplido luego de meses de discusión sobre el incremento”, dijo Sergio Cárdenas, presidente del Bloque Unido de Transporte.

Comentó que ahora se ha agudizado el conflicto con la actitud arbitraria de Giovanny Martínez, representante de Fontur, que está incitando a los consejos comunales a cometer agresiones a los choferes y sus vehículos.

“Hemos exhortado a los choferes a que mantengan sus unidades bajo resguardo y se protejan en vista de este llamado que hizo este representante de Fontur”.

Sostiene que “es inconcebible que esté ofreciendo entregar rutas y regalar vehículos, cuando han incumplido. También ha expuesto a presidentes de las líneas al decir que en sus casas hay montos hasta de 60 millones producto del cobro del pasaje estudiantil, lo que evidencia un desajuste de este funcionario que debe ser removido”.

Con información del Diario La Verdad