Cicpc halla en Naiguatá a bebé raptado en Caribe

Cicpc dio con la responsable en tiempo récord

Amy Torres

En horas de la tarde de ayer en Colinas de Naiguatá fue localizado el bebé de mes y medio que este sábado fue raptado en las adyacencias del Banco de Venezuela, en Caribe, Caraballeda a María Delgado (26), madre de cinco hijos y vendedora de café.

El hallazgo lo realizaron en tiempo récord pesquisas de la policía científica de Vargas, quienes también capturaron a la responsable del delito. Se conoció que la criatura fue llevada al Hospital Materno de Macuto, a fin de que recibiera atención médica.

Según la víctima, ese sábado por la gran cantidad de clientes en su punto accedió a entregarle a su bebé a una mujer que desde hacía dos semanas la visitaba fijo, le compraba café y hasta le hacía regalos.

“Me dijo que me podía sostener el niño mientras yo despachaba. Así lo hice. Pero en un descuido, me volteé y ya no estaba. Eran como las 8:00 am”.

La desesperada mujer dijo que la raptora se había identificado como Alejandra. “Ese día la vieron con mi hijo, pero decía que era de otra muchacha que había dado a luz en el Seguro”.

Una amiga de la mujer le contó a Delgado que ese sábado andaba con varios bolsos. “Ella le preguntó adónde iba y Alejandra le dijo que para el penal de Yare, donde está detenida su pareja”.

Al parecer, la joven, que presuntamente se prostituye, le hizo creer al recluso que había dado a luz un hijo producto de la relación de ambos y este le había pedido conocerlo el Día del Padre. Por eso el desespero por dar con un bebé para llevarlo hasta el recinto penitenciario.

María estuvo todo el sábado tras el rastro de su niño. Hablaron con otros vendedores informales y hasta fueron a dar a Las Lomas, en Naiguatá, cerca del estadio Ángel Brito, donde al parecer vive la mujer. Pero no había rastros de ella.

El domingo María junto a su pareja, Antonio Suárez, formularon la denuncia ante la Subdelegación La Guaira del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Informacion de La Verdad