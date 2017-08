Colombia: Asesinado otro guerrillero indultado

Denuncia pública.- El Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social-Capitulo Arauca, denuncia ante las autoridades y organismos de justicia del orden municipal, regional, nacional, medios de comunicación, comunidad en general y ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, los repudiables hechos que enrarecen el ambiente, crean zozobra y malestar en la población y los excombatientes que recientemente hicieron la histórica dejación de armas.

El asesinato del ex miliciano Brutney Alfonso Ávila Snak el miércoles 17 de agosto a las 7:45 a.m. aproximadamente en el caserío de Puerto Jordán, es un atentado a la implementación del acuerdo de paz en la región, que debe prender las alarmas de los gobiernos del orden municipal, regional, nacional, de los organismos judiciales y de los garantes internacionales del acuerdo de paz.

Exhortamos a las autoridades judiciales y al gobierno nacional a realizar una exhaustiva investigación que esclarezca este preocupante hecho y se capture a los autores materiales e intelectuales del vil y repudiable asesinato de Brutney Alfonso Ávila, para que no quede en la impunidad como muchos otros.

Expresamos además preocupación por el incumplimientos del gobierno que culmino la zona veredal, transitoria de normalización de Filipinas el pasado 15 de agosto y a un no ha terminado la infraestructura de la hoy zona de reincorporación. Las condiciones de salubridad de los ex combatientes son muy deficientes, los servicios de educación son limitados con carencia de docentes, pupitres, útiles escolares y ventilación en los salones que les garantice a los ex combatientes recibir una educación digna y de calidad.

Arauca-17 de agosto de 2017