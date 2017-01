Comuneros y Comuneras de Carayaca activan su Agenda Concreta de Acción (ACA)

Prensa Gobernación de Vargas.- Yhojhana D’auria.- Contando con la presencia del Ministro del Poder Popular para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, el Ministro de Transporte, Ricardo Molina, el Alcalde del Municipio Vargas Alcalá Cordones y el Gobernador del estado Vargas G/J Jorge Luis García Carneiro, Los Comuneros y Comuneras de Carayaca presentaron sus propuestas enmarcadas en la Agenda Concreta de Acción (ACA).

El vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo en lo Territorial Aristóbulo Istúriz, realizó una asamblea con las comunas productivas del Corredor de Carayaca, con el fin de escuchar propuestas enmarcadas en la Agenda Concreta de Acción (ACA) y el Plan de la Patria Comunal mediante una asamblea.

En este sentido El Poder Popular presentó el plan de acción comunal y de esta manera el gobierno de calle acompañará a las comunidades en la ejecución de los proyectos para dar respuesta inmediata.

“El llamado es a producir, comuna que no produzca no es comuna”, aseguró el Ministro Istúriz. “Hoy he escuchado los problemas, demandas, propuestas, necesidades, y las conclusiones de las mesas de trabajo, con una metodología establecida con el ministerio de planificación”, reiteró.

Istúriz indicó que el gobierno es un apoyo las comunidades organizadas “aquí hay un gobierno comunal, hay varias comunas en el corredor trabajando en la producción”.

Por su parte el Gobernador de la entidad, informó que para este año 2017, hay un total de mil 161 millones de bolívares, presupuestados para proyectos productivos en la parroquia Carayaca.

FOTOGRAFO EZEQUIEL GARCIA