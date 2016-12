“Depósito” regalo por 55 mil bolos del presidente: El falso mensaje de texto del banco de Venezuela

La derecha venezolana y los laboratorios de la maldad ya no tiene que inventar para tratar de bajar la popularidad y confianza de las mayorías hacia el presidente Maduro y el gobierno revolucionario.

Un falso mensaje de texto enviado por la plataforma del Banco de Venezuela recibieron cientos de venezolanos, donde se les informaba que habían sido beneficiados con un bono de alimentación de Bs. 16.200,00 o de Bs 55.200,00, como un regalo de parte del presidente Nicolás Maduro.

Por supuesto, lograron su cometido y generaron un caos en las oficinas de la entidad bancaria, donde adicional a la alta afluencia de clientes por el cobro de pensiones y las transacciones normales de la fecha se sumó esta mentira cibernética, que causó mucha molestia y frustración entre los que recibieron el mensaje falso.

El pasado jueves 22 de diciembre, los varguenses explicaron que enviaron un mensaje al 2662 con el código STCP9204578896, seguido de su número de cédula de identidad, en el que se les confirmaba que efectivamente poseían un pago, además les indicaban un número telefónico al que deben llamar: 0212-4092668. Todo esto era falso, una burla para el pueblo para tratar de enlodar todas las buenas acciones tomadas por el gobierno nacional en estas fechas decembrinas.

Lo mas importante de todo este caos, es que se demostró una vez mas que el pueblo confía en su líder, ya que muchas de las personas, se sentían molestos era con los funcionarios bancarios, que no le realizaban el pago, “A mí me llegó el mensaje y ahora dicen que es mentira. Seguro es que los del banco se quieren quedar con esos reales. El presidente Maduro lo dijo y no están cumpliéndolo”, demostrando que creen en la palabra empeñada por el presidente, que todo lo que dice para el beneficio del pueblo es entregado.

A la oposición como siempre, por su mala fe todo le sale mal, y lo que lograron fue ganarse mas el odio del pueblo, al descubrir que era una burla a su necesidad “No entiendo por qué están jugando con nuestra necesidad”, manifestó una de las señoras que muy triste se retiraba de una agencia bancaria, al enterarse que era un mal chiste de la oposición que le gusta burlarse del humilde.

(www.lechuguinos.com)