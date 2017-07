¿Donald Trump o un lindo amanecer?

Respecto del pornopuritano que ha vivido de la trata de mujeres, como lo hizo con aquella venezolana que reniega de su nacionalidad, además de ser una contradicción existencial como retroconservador, no hay nada interesante qué decir, más allá de que con el fracaso del plebiscito orquestado por el megapartido MUD, Fedecámaras-Venamcham, el Vaticano, la U.S. Embassy y el cipayo colombiano Juan Manuel Santos, ahora, tenemos del citado presidente estadounidense una nueva amenaza: agresiones (mal llamadas “sanciones”) contra la República Bolivariana de Venezuela, además de todo el boicot. del que somos víctimas, si el presidente Nicolás Maduro no retira el llamado a elecciones de la próxima Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La amenaza la va a resolver invadiendo con tropas estadounidenses y grupos mercenarios que están apostados desde el Comando Sur, a la espera de la orden ejecutiva.

En cuanto a “un lindo amanecer”, ésta es una expresión tomada en préstamo del Capitán (Ej.), vicepresidente del PSUV y candidato a Constituyentista, Diosdado Cabello, quien, convencido como estamos una mayoría de los venezolanos, él presagia que una vez electa la ANC, muchas cosas buenas vienen para nuestra Patria venezolana. La primera de ellas, es la paz que alcanzaremos, al darle rango constitucional a un conjunto de medidas y acciones que van en esta dirección: la defensa económica del Pueblo que nos liberaría de la guerra económica de la que somos víctimas; consolidación de la soberanía y seguridad nacional y; liquidación de la impunidad que carcome la institucionalidad del Estado y de la vida nacional, ya que es la gran rémora del pasado cuartorrepublicano que aún no hemos podido desechar, lo que pasa, indefectiblemente, por un cambio ideológico profundo, que implica nuevos modos de ser, pensar y actuar, hecho que implica un cambio radical de todo el sistema educativo, porque revolución sin transformación en su sistema educativo no sería más que una fantochada, cosa que saben los inefables rectores monarcas nucleados en la AVERU, en donde se concentran todas las autoridades universitarias de la derecha y parásitos serviles del viejo Estado burgués.

Contra la esperanza que representa este lindo amanecer, hemos de advertir que se nos avecinan días en los que disociados psicóticos, que no aceptan la realidad, es decir, que no quieren darse cuenta de que el chavismo es una fuerza y cultura venezolana, que Chávez se transfiguró en un Pueblo y que Nicolás Maduro es hoy un estadista probado contra toda adversidad, en su ceguera existencial y manipulados por la canalla mediática, cometerán atrocidades o, al menos, las intentarán, como hicieron con varios venezolanos a los que han quemado vivos, por parecer chavistas, al igual que lanzaron bombas para asesinar a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entre otros crímenes, que ahora, tienen como objetivo el asesinato y persecución selectiva de activistas y dirigentes chavistas, aunque el resultado que esperado por ellos, no ha sido posible, porque hasta por debajo de las piedras afloran los chavistas, tal y como sucedió el pasado viernes en la ciudad de Mérida, en donde células de terroristas y sifrinaje de asesinos intentaron trancar las avenidas de la ciudad, para que el llamado hecho por el Gobernador de esta entidad, Alexis Ramírez, fuese un bochorno y Diosdado Cabello fracasara en las jornadas masivas en todos los estados con nuestros candidatos a la ANC, quienes harían un acto masivo con el Pueblo. El resultado fue contraproducente y negativo para este disociado psicótico sector de los oposicionismos, porque esa mañana del viernes 21 de julio del 2017, ante las barricadas y sabotajes, emergían ríos de gente humilde, de estudiantes, viejas y viejos, de hermosas muchachas, caminando desde Pie del Llano hasta el lugar de concentración, en la conocida Plaza de Toros, coliseo histórico que, ojalá, deje de servir para asesinar a estos animalitos en esas corridas asesinas de toros, en donde la sangre expuesta con el asesinato, ha servido de escuela de tanto terrorista asesino.

El caso es, que así como sucedió en el acto de los candidatos a la ANC y el Pueblo, en todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de todos los obstáculos, así también se percibe el entusiasmo y la determinación a votar en poquiticos días, el próximo 30 de julio del 2017, del que derivará en un lindo amanecer.

Nos corresponde, entonces, a nosotros, como Pueblo, ganarle el reto al pornopuritano y retroconservador Donald Trump, entre todos los emancipados, los inermes, las víctimas del terrorismo y muerte, los ancianos, la juventud emancipada y libérrima, los sexodiversos, y todos, en general, para darnos el mapa de ruta, con todas las acciones y reforma constitucional, que nos lleve a blindar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV: 1999). Y a los candidatos, que han llevado con entusiasmo esta campaña, nada los sacará de la calle, con el discurso de justicia, amor y paz, asumiendo con responsabilidad el mandato del Pueblo, toda vez que sean juramentados e instalada la nueva ANC. Tendremos un lindo amanecer.

Comentario obligado:

Nos estamos jugando la Patria de Bolívar y Chávez. Y estamos frente a un golpe de Estado en progreso. La amenaza y acción del imperio estadounidense y sus lacayos, además de los terroristas en suelo venezolano, cuenta con cómplices, traidores golpistas, como la Fiscal General de la República (FGR) Luisa ortega Díaz, además de un grupito de exministros y exfuncionarios, como Héctor Navarro y Miguel Rodríguez Torres, entre otros, quienes han dejado sus tentáculos en todos los ministerios e instituciones, los que vienen reuniéndose con opositores, además de soliviantar la paz nacional, como han hecho en Caracas y en el resto de los estados, como he tenido oportunidad de percibirlo en mi tierra andina, Mérida, con un plan macabro de traición al Pueblo, para salir del Gobernador Alexis Ramírez.

Por otra parte, en el Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, el alcalde comunero, Brullerby Suárez y un grupo de chavistas activistas de los Colectivos Sociales, salieron a proteger las instalaciones de la Chocolatería y de la Aldea Universitaria en la avenida Universidad, además de enfrentar a los terroristas asesinos, pero, tanto el alcalde, como los camaradas de los colectivos, terminaron siendo apresados por funcionarios del CICPC de Aragua, quienes además los golpearon y maltrataron en la sede de este organismo. Estos funcionarios les alegaban que este gobierno ya calló, razón por la cual los apresaron y los agredían. Esto no debe callarse. Al momento de la publicación del presente escrito, estos funcionarios del CICPC de Aragua deberían estar destituidos y pasados a tribunales militares, por varios delitos cometidos abiertamente, entre ellos, el de rebelión. Ellos están montados en el Golpe de Estado en progreso. No hay duda. Entiendo los riesgos de estas denuncias y los asumo, con temor y desconfianza, por si los denunciados me mandan a asesinar o a sembrarme cualquier vaina. La Patria se defiende o nos hacemos los locos y se la entregamos al golpismo.

Prof. Luis Pino

@l2pino2