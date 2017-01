Educación en crisis en todo el mundo

Notivargas.- “Lo que ahora está pasando es que hay cada vez más gente que no trabaja así. Trabaja en su casa, o trabaja en horarios diferentes y no conectados. No se necesita que todos lleguen exactamente al mismo tiempo.

Entonces lo que tenemos son escuelas que fueron diseñadas de forma deliberada para proporcionar una fuerza de trabajo para una economía de la era industrial. Y lo hicieron muy bien, pero ya no es la clase de economía que tenemos. Por lo tanto el sistema entero está obsoleto.

Estábamos esperando a que Bill Gates dijera algo al respecto. Y finalmente, hace 2 años, dijo las palabras correctas. Dijo: ‘No podemos reformar nuestro sistema educativo, debemos reemplazarlo’. Y estaba en lo correcto. Porque el sistema está diseñado, como dije, para preparar a las personas para ayer y no para mañana.

Ahora, eso es una cosa extremadamente difícil y dolorosa de hacer. En Estados Unidos hay millones de personas trabajando en las escuelas, personas y demás personal. Y es muy peligroso, en términos de pérdidas de empleos. No significa que los profesores sean malos. Mi hija es profesora, no la odio por ser profesora. Pero el sistema en el que está trabajando hoy es un desastre. Por lo tanto, vamos a ver batallas sobre la educación. En todos los países del mundo. Hasta que este sistema colapse y sea reemplazado”. Toffler