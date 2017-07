El consumo de drogas en el nivel universitario: ¿”Epidemia”?

La Cátedra Libre Antidrogas (CLIAD), del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), a través de su Fundador y Coordinador General, Prof. Hernán Matute Brouzés presentó en una Entrevista en Televen, con el Lic. Carlos Croes, Programa “Regiones”, los resultados de una serie de Sondeos, Encuestas, Monitoreos, realizados en 31 Instituciones Universitarias: Públicas y Privadas Universidades, Institutos, Colegios. Tecnológicos, Politécnicos universitarios de la Gran Caracas y el resultado (validando investigaciones anteriores), es por demás preocupante y alarmante.

Matute Brouzés, quien es un Preventólogo y Catedrático Universitario de reconocida solvencia y credibilidad, señaló: “que la falta de un Plan Estratégico que se aplique con seriedad, permanencia y continuo monitoreo en el Nivel Universitario, no nos permite afrontar la Problemática del Consumo de la manera más adecuada. Se actúa de manera epiléptica, circunstancial, (reactiva) y sin el apresto pertinente. Las Universidades “son tierra de nadie”, vulgares “nichos de impunidad”, y las drogas, su consumo y tráfico las penetró sin ninguna contención, y su crecimiento y consolidación ya están por encima de los estándares internacionales. No obstante, todavía podemos actuar y recuperar esos espacios. Todavía podemos hacer mucho y de buena calidad en pro de garantizar la vida, salud, seguridad, sueños y futuros de esos estudiantes universitarios y recuperar la dignidad de nuestras casas de estudios superiores. Articulando esfuerzos, multiplicando y diversificando los abordajes preventivos; estructurando acciones y actividades preventivas creativas, particulares, innovando con la colateralidad, transversalidad y, los aprendizajes significativos; juntando propuestas tanto del área pública, como del área privada; invirtiendo en prevención dentro de las universidades; utilizando los diseños curriculares para incorporar asignaturas obligatorios y/o electivas (optativas), o desarrollando la prevención a través de: actividades de extensión, servicios comunitarios, labor social, actividades complementarias, etc., podemos iniciar un proceso por etapas con logros alentadores. Nos falta voluntad, direccionalidad, concertación y sinergias”.

SONDEOS – ENCUESTAS – MONITOREOS

1er. Trimestre “Enero 20 a Abril 20” (2017)

Nivel Universitario: Instituciones 31: (Gran Caracas) Públicas y Privadas

1.–En las 31 Universidades, hay Consumo y Micro-tráfico interno, con Cadenas de Comercialización bien definidas, consolidadas y en franca expansión y proyectividad.

2.-En 24 de las 31, NO HAY CONTENCIÓN, NI PREVENCIÓN Y MENOS UNA ESTRUCTURA INTERNA, dedicada a la información, orientación, acompañamiento. Sólo se manifiestan acciones aisladas, desconectadas, circunstanciales, epilépticas y poco estructuradas y desarrolladas técnica o profesionalmente.

3.-Ante casos de sobredosis, sólo la Universidad Central de Venezuela (UCV), podría actuar y atender al enfermo (afectado), por tener la Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina y el Hospital Clínico Universitario. Las restantes 30 carece de ellos, y también de “atención primaria”.

4.-22 Universidades NO UTILIZAN, NI LA Colateralidad, ni la Transversalidad de los abordajes preventivos, ni en Actividades Complementarias, Ni en Actividades de Extensión, Ni en Asignaturas Electivas u Optativas, Ni en la Labor Social, Servicio Comunitario, u otras posibilidades Curriculares Académicas.

5.-Las Universidades NO SE PREOCUPAN, por preparar a su Personal docente sobre la temática de las drogas, ni mucho menos acerca de su prevención.

6.-Las Universidades se están transformando lenta pero de manera progresiva y diversificada en NICHOS DE IMPUNIDAD, en lo atinente a las drogas.

7.-La Violencia Interna, Robos, Hurtos, Violaciones y otras modalidades delictivas tienen un componente preocupante y expansivo vinculado con el Consumo y Venta de Drogas dentro de las Universidades.

8.-En los Cursos de Iniciación Universitaria, Propedéutico, etc casi NO SE TRABAJA con información de entrada sobre la Problemática de las Drogas.

9.- La “Percepción de Riesgo”, en los Jóvenes Universitarios es una de las más bajas del mundo.

10.- Urge darle cumplimiento a lo dispuesto en nuestra Ley de Drogas, acerca de la creación de Asignaturas de Prevención en los Niveles de Básica, Bachillerato y Universitaria.