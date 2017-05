Eleazar Díaz Rangel: Los Domingos de Díaz Rangel /// La guerra no convencional

Muchos venezolanos nos preguntamos hasta cuando la oposición estimulará con su silencio el desarrollo de los actos vandálicos, y algo mas que eso: acciones armadas; silencio que hay quienes las consideren como complicidad.

Una primera interpretación de esa conducta es que no es la vía electoral, democrática, la que quieren recorrer. Rechazan hasta las de gobernadores, que seguramente les daría significativas victorias. ¿Como se explica esa renuncia?

Seguramente porque están convencidos de que al gobierno de Maduro lo que le falta es un empujón final, que este es el mejor momento para impulsarlo, y en consecuencia estas acciones en Caracas y otras ciudades no deben cesar.

Surge otra pregunta, ¿acaso tiene la fuerza suficiente para alcanzar ese objetivo? Ni pensar en que tendrán una activa participación de unidades militares, lo que no niega que existan algunos descontentos que se atrevan a dar ese paso en falso. Sin un apoyo mayor es imposible.

Y ese es el que les viene del Norte. No son palabras las que ofreció hace poco el ministro general Padrino López sobre la guerra no convencional que está aplicando EEUU en Venezuela, suficiente información de inteligencia habrán recogido en las FANB para una denuncia de esa naturaleza. Que se corresponde con la información de Cancillería según cual, en lo que va de año se han producido 105 acciones y declaraciones hostiles a Venezuela.

Como es sabido, el Comando Sur ha sido un factor activo en la “observación” de Venezuela, cuyo Comandante presenta informes regulares al Senado, el último de los cuales es del almirante Kurt Tidd ante la comisión de servicios armados del Senado. De allí extraigo:

“Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armad bajo un enfoque de cerco y asfixia. También hemos acordado con los socios mas cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a gobernantes, negar créditos, derogar leyes. Si bien en la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes (en el Comando Sur, negritas DR), hay que concretar la ya anteriormente planificada para la fase 2 (tenazas) de la operación…” (Aparecen referencias a entrenamientos con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, etc,) y “a Leticia en Colombia, todo ello como lugar de Operaciones Avanzadas (FOL) con proyecciones sobre la región central de Venezuela donde se concentra el poder político-militar, para luego enumerar los activos militares dispuestos para la operación”.

Solo así, con esa articulación que existe dentro del desarrollo de la guerra no convencional, entre la oposición venezolana y factores políticos y militares de EEUU, como es el Comando Sur, se puede entender el indefinido desarrollo de esas acciones vandálicas y armada, y la confianza en que es “ahora o nunca”.

Lo que nunca pensé es que la jerarquía de la Iglesia Católica (CEV) podría llegar mas lejos que la MUD; había sido mas discreta, pronunciándose sobre la situación política siempre después de conocer la posición de la MUD , pero ahora ni siquiera responde cuando se le pide recibir a la Comisión pro constituyente. ¿Qué les cuesta recibirla, escucharlos y después, que un cardenal les responda? Hasta de elemental cortesía.

Parece que la oposición aun no tiene claro que los civiles si pueden ser juzgados por tribunales militares si han cometido un delito tipificado como militar por el Código de Justicia Militar, como el genérico “ataque al centinela”, la ofensa, injuria o menosprecio a las Fuerzas Armadas o a alguna de sus unidades, etc. Tengo experiencia porque estuve dos años y medio preso juzgado en un tribunal militar , sin que me acusaran de haber cometido ninguno de esos delitos. Así era en la IV.

Entre los peloteros grandes ligas que se han pronunciado contra el gobierno destaca Miguel Cabrera, que en un video dijo no querer enviar un mensaje a nadie, que lo que quiere es que “alguien con poder de un paso al frente y termine con esta situación”. En otras palabras, un golpe de estado clásico. ¿Estaría pensando en Perez Jiménez?

El Presidente de Panamá advirtió a los venezolanos opositores que han provocado varios incidentes, que están dispuestos a deportarlos, si continúan con esas acciones. Antes habían sido echados de un acto solidario con Venezuela en la Universidad de Panamá y otro, en la Embajada de Venezuela. Hechos similares ocurrieron contra Mario Isea, Embajador en España y contra la colega Mari Pili Hernández, con la tolerancia del gobierno de Rajoy.

Como una vida dedicada a la política, resume Maria Teresa Romero, la autora, el contenido de su libro “La Lucha que no Acaba” , con la larga trayectoria en el PCV, de Rafael Guerra Ramos y prólogo de Moisés Naim. Muchos se sorprenderán con su lectura, un tanto fuera de los medios como ha sido la vida de Guerrita, para sus amigos. Pese a lo bien impresa, no figura la Editorial…. De otras magnitudes y temas es el nuevo titulo de la editorial Galac: “Persia cuna de civilización y cultura”, de A.R.Khezri, J. Rodriguez, J.M. Blazquez y J.A. Anton, todos profesores universitarios españoles, menos el primero de ellos, quien lo es de la Universidad de Teherán. No se si es atrevido afirmar que es lo mas completo en español sobre ese país hasta Irán, “una realidad diferente”… Y un libro cuya lectura quiero recomendarles, es el de Earle Herrera “Historias Mínimas de la Carta Magna”, en un original y hasta entretenido recorrido por la historia de la vigente Constitución..,.También recibí “ SIC”, la revista de los jesuitas, con un editorial donde aseguran que este gobierno es una dictadura ¿Tan jóvenes son que no supieron lo que era una dictadura, en la época de Pérez Jimenez, ni lo leyeron en la abundante bibliografia sobre la de Pinochet? E insisten en el misterio del helicóptero perdido, que como se sabe, no está tan perdido.

Escrito por el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, director del diario privado Últimas Noticias, en su columna semanal Los Domingos de Díaz Rangel.