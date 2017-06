En Farmacia de alto costo no hay Afatinib pero empleados lo “bachaquean”

Prensa Soluciones.- Una seria denuncia fue realizada en el programa “Desde Los Barrios” por el señor José Núñez vecino de la comunidad La Planada de Canaima, quién dijo que necesitaba con carácter de urgencia el medicamento Afatinib de 50 miligramos para su esposa que sufre de cáncer de pulmón, el cual no se consigue en la farmacia de alto costo del Seguro Social de La Guaira como le informaron, pero que muy extrañamente empleados de ese centro asistencial lo venden “bachaqueado” en 85 mil bolívares.

Núñez hizo la denuncia pública al moderador del espacio el periodista Juan González, durante la transmisión del programa del pasado día lunes, el cual es transmitido por Radio Vargas Hoy 91.3 FM de 6 a 7 de la noche.

“Mi esposa que sufre de un carcinoma en el pulmón y necesita el medicamento, pero me dijeron en la farmacia de alto costo del Seguro en La Guaira que no lo había, sin embargo un empleado de ese centro me lo vendió en 85 mil bolívares lo cual me parece muy extraño porque me pregunto donde consiguió el citado medicamento”, indicó José Núñez.

Por Juan González