Enrique Mendoza: Entre 700 a 800 muertes tendríamos si hay que esperar que Maduro termine su mandato

Insólito o Macabro

Caracas 23.05.2017.- El ex gobernador de Miranda y presidente de COPEI en la la entidad, Enrique Mendoza aseguró que si la tesis es no hacer elecciones, ni adelantarlas, sino esperar el vencimiento del mandato de Nicolás Maduro y tomando en cuenta la posición firme de los estudiantes, sociedad civil y partidos políticos de no dar un paso atrás y entre mas represión mayor protesta, movilización, resistencia y no abandonar las calles, al hacer un balance y proyectarlo en el tiempo y el espacio, nos daría que al vencimiento del período presidencial habrían muerto entre 700 a 800 personas luchando por la democracia de Venezuela, por lo que consideró que sería absurdo e inaceptable.

Mendoza insistió que la única salida nacional y lógica son las elecciones generales recortando el mandato presidencial, “ellos deben someterse como lo han ofrecido a una nueva elección de la Asamblea Nacional, darse lo anterior y elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a los Consejos Legislativos, este sería el primer paso para la solución del problema o crisis existente en el país”. De la misma manera recordó que la democracia tiene como piedra angular que el pueblo o los ciudadanos decidan con el voto lo que quieren o desean, “lo que no es aceptable es que una minoría decida por la mayoría”.

Al mismo tiempo precisó “tienen que admitir, guste o no, que desde aquel 6 de diciembre del 2015, quienes controlan el gobierno pasaron a ser minoría y que a pesar de todo lo que han venido haciendo se disminuyen cada vez más. No lo digo yo, sino todas las encuestas sin excepción que se hacen en el país, donde ha queda comprobado que después de 18 años el pueblo no acepta la utopía Marxista y Socialista de este modelo de gobierno, la lógica es que el pueblo decida y opine a través del voto, esa es la única salida que conocemos los demócratas, por eso es necesario que se convoquen a elecciones generales y sobre esa base las partes tienen que hablar, como se ha hecho en muchas otras naciones del mundo cuando el juego se va cerrando”.

Para culminar, Enrique Mendoza hizo un llamado “no tengamos miedo, vamos a contarnos todos”.

