Estudiante murió arrollado durante manifestación en Zulia

En Zulia, un joven estudiante de 20 años de edad murió durante una protesta al ser arrollado por una camioneta arrastrándolo al menos 200 metros en el pavimento.

El joven identificado como Luis Enrique Vera de 20 años, estudiaba el primer semestre de contaduría pública en la Universidad Rafael Belloso Chacín, y según testigos se encontraba manifestando en la circunvalación dos con la avenida Guajira, cerca de la casa de estudio, cuando fue arrollado por el conductor de una camioneta Chevrolet que transportaba insumos médicos.

“Él se había parado en la carretera, entonces el señor dijo quítate de ahí y dijo no, no puedes pasar porque vamos a protestar, entonces el señor viene y le pasa por encima, arrastrándolo hasta la distancia de allá”. Dijo Karelis Hernández, amiga de la víctima.

Al intentar huir la camioneta fue interceptada y quemada por los manifestantes, mientras que el conductor de la unidad fue detenido por la policía regional, comisiones del CICPC acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver que fue trasladado a la morgue de Maracaibo donde aguardaban los familiares del estudiante

Luis vera, padre de la víctima expresó “Para que aclaren los hechos, porque hay tantas cosas ahorita que no se aclaran, y no se dice nada y uno queda como un país sin ley, como un país en el que no hay justicia”.

Las autoridades rectorales de la Universidad Rafael Belloso Chacín informaron que las actividades académicas en esta casa de estudio están suspendidas hasta nuevo aviso, por su parte el Ministerio Público comisionó al fiscal 11 del Zulia para que inicie las investigaciones de la muerte del joven universitario,

