Eurodiputado deja en ridículo a reportera durante una entrevista sobre Venezuela (VIDEO)

Aunque no son ni cinco minutos, hay varias interrupciones. Una entrevistadora del canal alemán DW increpa al eurodiputado Javier Couso sobre su decisión de rechazar una resolución en el Parlamento Europeo contra Venezuela.

El vídeo, que se hizo viral en las redes durante el fin de semana, muestra al parlamentario de Izquierda Unida respondiendo las preguntas de la periodista, quien repite las falacias más comunes sobre la situación política en el país suramericano.

Eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso Permuy, coloca en su lugar a periodista de DW TV

En el primer ‘round’, la entrevistadora acusa al presidente Nicolás Maduro de no promover el diálogo, a lo que él responde: “quien se ha levantado de la mesa no es el gobierno de Venezuela, ha sido la oposición. Incluso el Papa ha llamado a que la oposición siga dialogando. No es cierto lo que usted está diciendo de que el gobierno no ha ayudado al diálogo”.

Pero la reportera insiste en señalar a Maduro de no llamar a elecciones presidenciales, solicitadas por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN), y Couso contesta: “Hay que estudiar las cosas. Hay cinco poderes en la Constitución venezolana, aprobada mayoritariamente y legítimamente por el pueblo venezolano, y quien tiene que convocar a esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral”.

“Una Asamblea Nacional en un sistema presidencialista, exactamente igual al de EE.UU., no tiene atribuciones para convocar las elecciones”, agrega el parlamentario, pero es inmediatamente interrumpido por la reportera al sugerir la supuesta ilegalidad de la convocatoria de Maduro a una Constituyente.

Javier Couso (@Caninator)​ hizo frente a la desinformación subjetiva, planificada e interesada sobre Venezuela. No os perdáis este vídeo pic.twitter.com/xiet5ySQeF — Izquierda Unida (@iunida) 6 de mayo de 2017

Sin embargo, el parlamentario riposta que la Constituyente llamada por el mandatario tiene su asidero en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, lo que genera la exasperación de la entrevistadora, quien asegura que la iniciativa no será sometida a referendo.

“No me está usted dejando hablar, no está ejerciendo el periodismo como debería ser. Primero se va a una Asamblea Constituyente con 500 delegados, elegidos por voto universal y directo, y posteriormente se celebrará un referendo. Claro que se celebrará un referendo”, se queja Couso, y luego cuestiona la parcialidad de ese canal de televisión al omitir deliberadamente la información sobre los funcionarios policiales heridos durante las protestas opositoras o las víctimas del chavismo.

“Lamentablemente no he podido tener las respuestas que he querido, pero gracias”, finaliza -visiblemente afectada- la periodista, a lo que el eurodiputado remata: “efectivamente, las que no ha querido porque las respuestas las pongo yo, no usted”.

Nazareth Balbás