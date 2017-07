Fallecidos por las protestas de la oposición venezolana, abril a julio de 2017

La conflictividad política ha causado mucha especulación a nivel nacional y, sobre todo, internacional, en torno a las protestas que la oposición ha realizado en Venezuela desde abril de 2017, que han causado una gran cantidad de personas fallecidas en todo el país. Hay quienes creen todas las víctimas son manifestantes pacíficos quienes fueron asesinados por la acción represiva de cuerpos de seguridad del Estado. En este informe periodístico, realizado desde el primer día de las protestas por el equipo de Alba Ciudad, presentamos un informe con todos los casos de las personas fallecidas a causa de las protestas, de una forma lo más imparcial posible.

Texto: Luigino Bracci Roa, Alba Ciudad

A comienzos de abril de 2017, dirigentes de la oposición al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, iniciaron la convocatoria a una serie de protestas con el fin de exigir la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que a su juicio habían dado un “autogolpe” o “golpe de Estado” anulando atribuciones de la Asamblea Nacional. Aunque las sentencias fueron corregidas por los magistrados, los opositores insistieron en ejecutar una serie de marchas sin anunciar su punto de culminación, o hacia puntos donde no estaban autorizados, que casi siempre han culminado con hechos violentos: ataques a la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana; destrucción de entes públicos, privados e infraestructura pública; colocación de barricadas, y enfrentamientos contra la población civil que no apoya a los opositores. Esto ha causado un número importante de personas fallecidas.

Este listado lo iremos actualizando mientras continúen estas protestas violentas, tal y como lo hicimos en 2014, cuando ocurrieron las manifestaciones violentas conocidas como Las Guarimbas o La Salida, organizadas por el dirigente de derecha Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, que dejaron 43 personas asesinadas, de todas las tendencias políticas.

Hasta el 30 de junio se ha hablado en los medios de comunicación de 110 personas fallecidas. De ellas:

Muertes no relacionada con manifestaciones (2): Originalmente se dijo que habían muerto a consecuencia de las manifestaciones, pero familiares o autoridades lo desmintieron: Yey Amaro y Ricarda de Lourdes González.

Originalmente se dijo que habían muerto a consecuencia de las manifestaciones, pero familiares o autoridades lo desmintieron: Yey Amaro y Ricarda de Lourdes González. Relacionados con saqueos (15): Personas fallecidas en hechos relacionados con saqueos, ocurridos durante o después de las manifestaciones. Doce fallecieron durante saqueos y hechos de violencia en El Valle; de ellos, ocho fallecieron electrocutados tras ingresar ilegalmente a una panadería. Otra persona falleció en Valencia el 3 de mayo, cuando ingresó a un abasto y el dueño le disparó. El comerciante Javier Antonio Velázquez Cárdenas fue asesinado en el interior de su restaurante en Tabay, estado Mérida, en medio de saqueos en el sector. No se descarta otro móvil. Isael Macadán fue asesinado en Barcelona en circunstancias relacionadas con saqueos.

Personas fallecidas en hechos relacionados con saqueos, ocurridos durante o después de las manifestaciones. Barricadas y bloqueos (13): Incluimos accidentes de tránsito provocados por barricadas, y muertes en hechos relacionados con barricadas (tratar de pasarlas, haberlas pasado o participar en ellas). Ana Victoria Colmenarez de Hernández y María de los Ángeles Guanipa fallecieron en el distribuidor Girardot, estado Carabobo, cuando el autobús Encava que los trasladaba se volcó intentando esquivar una barricada. Angel Enrique Moreira González, atleta y nadador de aguas abiertas, murió cuando su moto colisionó con un automóvil que iba en contraflujo en la autopista Prados del Este, motivado a las barricadas colocadas en la vía. Carlos Enrique Hernández murió cuando su moto impactó con una barricada que no había visto, en el estado Lara. Carlos Luis Varela Contreras murió víctima de un atraco, cuando no pudo encontrar formas de pasar a su casa en Barquisimeto e intentó pasar por “caminos verdes”. Efraín Sierra fue asesinado tratando de pasar una barricada colocada por opositores en Táchira. José Lorenzo González y Luis Alberto Machado, dos motorizados que murieron en un accidente en la autopista Prados del Este cuando uno de ellos se devolvía tras encontrar una barricada, e impactó con el otro, que no lo vio. Nelson Moncada Gómez, juez quien intentó pasar una barricada en El Paraíso; presuntamente intentaron atracarlo, se resistió y le dispararon. No se descarta un posible sicariato, dado que fue el juez que confirmó la sentencia a Leopoldo López en 2015. Oliver Villa fue asesinado por desconocidos tras pasar a la fuerza una barricada en Caracas. Ramsés Martínez, recibió un disparo cuando ayudaba a remover una barricada en Barquisimeto. Renzo Rodríguez también recibió una bala frente a una barricada, mientras estudiaba cómo pasarla con su moto. Víctor Betancourt, arrollado en Cumaná mientras se realizaba “el gran trancazo nacional”.

Incluimos accidentes de tránsito provocados por barricadas, y muertes en hechos relacionados con barricadas (tratar de pasarlas, haberlas pasado o participar en ellas). Realizaban una barricada o bloqueo (3): Personas que participaban realizando una barricada o bloqueo, y murieron en incidentes relacionados (arrollamiento, etc.) Luiyin Paz: participaba en una barricada en Maracaibo, cuando fue arrollado por un conductor de un camión cisterna. Luis Vera Sulbarán: participaba en una barricada en Maracaibo, cuando manifestantes intentaron detener una camioneta cava, el conductor no se detuvo y lo arrolló. Paúl Moreno: participaba en una barricada en el estado Zulia cuando fue arrollado por una camioneta Hilux.

Personas que participaban realizando una barricada o bloqueo, y murieron en incidentes relacionados (arrollamiento, etc.) Disparos por cuerpos de seguridad (9): Personas que fallecieron presuntamente por la actuación de cuerpos de seguridad asignados para el control de manifestaciones. En esta lista colocamos únicamente a aquellas personas cuyos presuntos responsables de su muerte ya han sido identificados e individualizados . Augusto Puga Christian Humberto Ochoa Daniel Queliz David José Vallenilla Diego Hernández Fabián Urbina Gruseny Canelón Luis Alviarez Manuel Castellanos

Personas que fallecieron presuntamente por la actuación de cuerpos de seguridad asignados para el control de manifestaciones. En esta lista colocamos únicamente a aquellas personas .

Por estos hechos hay 34 efectivos procesados, detenidos o solicitados (14 GNB en el caso de Canelón, dos PoliCarabobo en el caso de Queliz, dos PoliCarabobos en el caso de Ochoa, dos PNB en el caso de Alviarez, un PoliTáchira en el caso de Hernández, tres GNB en el caso de Castellanos, 5 policías del estado Bolívar junto a un sargento de la Milicia en el caso de Pugas, tres efectivos de la GNB en el caso de Urbina y un efectivo de la policía aérea en el caso de Vallenilla).

Los casos de Jairo Ortiz y Carlos José Moreno Barón no se colocaron acá porque los dos efectivos implicados, que están capturados, no estaban asignado al control de las manifestaciones y actuaron por su cuenta.

Disparos por bandas criminales (3): Jesús Leonardo Sulbarán y Luis Alberto Márquez murieron en Mérida tras ser víctimas de disparos de una banda delincuencial vinculada a las protestas opositoras. Pedro Josué Carrillo fue secuestrado y asesinado por bandas presuntamente vinculadas a la oposición en Barquisimeto.

Personas que fueron quemadas vivas o linchadas (4) Alexander Rafael Sanoja Sánchez y José Bravo, mueren en Maracaibo cuando opositores violentos, desde una barricada, atacaron al camión conducido por Bravo, quien intentando huir arrolló a Sanoja Sánchez. Ambos mueren incinerados por bombas molotov que les son lanzadas por los violentos. Danny José Subero fue linchado y luego ejecutado en Cabudare, estado Lara. Orlando Figuera fue linchado, golpeado, herido con armas blancas y lo quemaron vivo en Altamira, este de Caracas.

Complicaciones de salud (1) Mauro Rodríguez sufría complicaciones en su salud, pero no pudo llegar a un centro asistencial en Barinas a causa de las guarimbas y barricadas.

Riñas (1) Jesús Rojas, alias “El Gringo”, quien al parecer era un “guarimbero” o manifestante violento, murió en una riña con otros manifestantes en la plaza Altamira.

Manipulación de explosivos (3) Nelson Arévalo Avendaño, murió en Lara mientras manipulaba un explosivo artesanal. Neomar Lander, murió en Chacao mientras manipulaba un explosivo artesanal que iba a lanzar contra la PNB. Engelberth Duque Chacón, murió en Táriba manipulando un explosivo artesanal.

Transitaba cerca de una manifestación pero no participaban (22): Alfredo Figuera, asesinado en El Limón, estado Aragua. Almelina Carrilo fue asesinada en Caracas cuando alguien lanzaba botellas a una manifestación chavista y le impactó por error. Anderson Dugarte falleció tras ser herido de bala cerca de una manifestación opositora en Mérida. Brayan Principal, adolescente, fue asesinado tras un ataque por parte de personas contra un urbanismo construido por el gobierno en Barquisimeto. Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, murió en Puente Baloa, en las adyacencias de una manifestación violenta, cuando iba a comprar queso y empanadas para el desayuno para sus hermanos. Carlos José Moreno Barón, de 17 años, iba a practicar deportes cuando le dispararon en la plaza La Estrella de San Bernandino, cerca de una manifestación opositora. Daniel Rodríguez Quevedo, de 18 años, salió de su casa en Santa Ana, estado Táchira, en medio de disturbios, cuando un grupo de motorizados comenzaron a disparar, causándole la muerte. Diego Hernández transitaba cerca de una manifestación en Capacho, y recibió un disparo presuntamente de un PoliTáchira. Eduardo Márquez, transitaba en Pie de Llano, Mérida, en un lugar donde había sido despejada una barricada por la Policía del estado. Al parecer, los grupos opositores regresaron disparando, matando a Márquez y al efectivo de PoliMérida Douglas Acevedo Sánchez. Edwar José Paredes, llevaba a su padre a un centro de salud en Ejido y recibió un disparo en el pecho por manifestantes. Eyker Rojas, en Barquisimeto, se acercó a una manifestación cerca de su casa y recibió un disparo. Isabel Ramona Torrealba Campos, sufrió un infarto mientras trataba de pasar entre barricadas para conseguir transporte público en medio de confrontaciones entre manifestantes, en Barquisimeto. Jairo Ortiz salió a recibir a un amigo cerca de una protesta en Montaña Alta, y un efectivo policial de tránsito que no formaba parte del operativo de contención le causó la muerte. Jhonatan Zavatti, de 25 años, asesinado en Petare José Francisco Guerrero, de 15 años, iba a comprar harina en un abasto cuando fue asesinado en Sabaneta, estado Táchira. María Estefanía Rodríguez, de 46 años, asesinada en El Cují, estado Lara, intentando pasar por una manifestación. Manuel Castellanos estaba haciendo una cola en Tucapé, estado Táchira, cuando se acercó a una manifestación y recibió un disparo. Mervins Guitian Díaz, joven con discapacidad motora, recibió un disparo en el estómago cuando huía de una manifestación violenta en Petare. Miguel Angel Colmenares se acercó para ver una manifestación cerca de su casa en Barquisimeto, cuando personas se acercaron y le dispararon 11 veces. Paola Ramírez fue asesinada en Táchira cuando alguien disparó contra un supuesto “colectivo chavista” que cometía hechos irregulares, y le impactó por error. Sócrates Salgado pasó por una manifestación en el estado Vargas estando delicado de salud, para buscar a su esposa, cuando al parecer sufrió un ataque.

Efectivos asesinados (7): Douglas Acevedo Sánchez, efectivo de la Policía de Mérida, falleció tras disparos de encapuchados. Gerardo José Barrera Alonso, efectivo de PoliCarabobo, falleció tras un ataque de manifestantes. Jonathan Alexander Jiménez, efectivo del Dgcim, asesinado en El Guarataro. Jorge David Escandón, efectivo de PoliCarabobo, falleció por presuntos francotiradores. Neumar Sanclemente era un Guardia Nacional Bolivariano asesinado mientras cumplía con su deber. Ronny Parra Araujo, sargento de la Guardia Nacional asesinado en Aragua. Wilfredo Mendoza, Guardia Nacional Bolivariano asesinado en Altamira quien no estaba en servicio; se esperan resultados de la causa de la muerte.

Otros casos (30) están en investigaciones y no se difundieron datos suficientes sobre cómo ocurrió el deceso o quién fue el presunto homicida, o hay controversia al respecto (Adrián Duque, Alfredo Carrizales, Andreson Abreu Pacheco, Armando Cañizales, Augusto Puga, César Pereira, Diego Arellano, Edy Terán, Elvis Montilla, Erick Molina Contreras, Fernando Rojas, Freiber Pérez, Hecder Lugo,Jhon Alberto Quintero, Johán Medina, José Gregorio Mendoza Durán, José Gregorio Pérez, Juan Antonio Sánchez Suárez, Juan Pablo Pernalete, Luis Miguel Gutiérrez, Manuel Sosa, Miguel Bravo, Miguel Castillo, Miguel ‘Mike’ Joseph Medina Romero, Roberto Durán, Rubén Darío González, Rubén Morillo, Yeison Mora, Ynigo Jesús Leiva, Yorman Bervecia).

Dos personas (Diego Hernández y Manuel Castellanos) se cuentan tanto en el listado de quienes transitaban cerca de una manifestación, como de quienes serían víctimas de cuerpos de seguridad.

Por otro lado, es necesario señalar que las siguientes personas han muerto por esferas metálicas o metras: Adrián Duque, Armando Cañizalez, César Pereira, Diego Arellano, Miguel Castillo, Roberto Durán, Yeison Mora.

Informes oficiales

Es importante acotar que el presente es un trabajo de investigación con propósitos meramente informativos, basado en notas de prensa y declaraciones del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Interiores, el Ministerio de Comunicación e Información; de funcionarios gubernamentales (ministros, gobernadores, alcaldes) y, en algunos casos, de informaciones de prensa. En ningún momento busca sustituir a los organismos de investigación.

Instamos también a revisar y contrastar los siguientes listados:

Casos no incluidos

Para decidir si incluimos o no determinados casos controversiales, hemos usado como pregunta clave: “Si no estuvieran ocurriendo estas protestas violentas, ¿esta persona estaría viva?”. Por ende, este trabajo incluye varios casos que no se incluyeron, por distintas razones, en los informes del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.

El presente trabajo coincide en gran medida con el realizado por un equipo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci). Sin embargo, dicho informe contiene varios casos de presunto sicariato político que, por ahora, no aparecen en este trabajo, que son:

Lista de personas fallecidas o asesinadas

A continuación, los fallecidos, ordenados cronológicamente comenzando por el más reciente.

Rubén Darío González, asesinado por disparos en La Isabelica

El lunes 10 de julio se reportó el asesinato de Rubén Darío González Jiménez, en el sector de La Isabelica en Valencia, estado Carabobo. La víctima, de 16 años de edad, participaba encapuchado junto a otros jóvenes en una manifestación violenta cuando resultó herido por un disparo en el costal derecho, según informó el Ministerio Público. Posteriormente, fue trasladado a la Policlínica Elohim, donde falleció.

La fiscal 20° del estado Carabobo, Yusmar Casa, fue comisionada para la investigación.

El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, pidió a los cuerpos de seguridad investigar a fondo la reunión realizada el sábado en el sector 3 de La Isabelica, donde en su opinión se planificó la violencia de este lunes. La Guardia Nacional Bolivariana, a través de la cuenta @ZodiCarabobo, negó que sus efectivos hayan estado presentes en el sector 3 de La Isabelica, donde ocurrieron los hechos. “GNB Carabobo nunca llegó al Sector 3 de La Isabelica donde cayó herido por arma de fuego el joven Rubén Darío González”.

Jonathan Jiménez, funcionario del Dgcim asesinado en El Guarataro

El miércoles 5 de julio fue asesinado Jonathan Alexander Jiménez, de 28 años, funcionario adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que prestaba apoyo en un enfrentamiento a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de que presuntos manifestantes opositores causaran desórdenes y dispararan desde el barrio El Guarataro de la parroquia San Juan, en Caracas.

La información fue publicada por el diario impreso Últimas Noticias (su versión digital no publicó la noticia), así como por la edición digital de El Universal.

Según fuentes policiales citadas por El Universal, al menos 20 sujetos del barrio El Guarataro atacaron con bombas molotov a una patrulla de la PNB que se encontraba en la avenida San Martín, controlando los “trancazos” opositores. Tras el hecho los funcionarios pidieron apoyo a varias comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB y del Dgcim.

Cuando llegaron los funcionarios del Dgcim fueron recibidos a tiros. En la balacera Jiménez recibió un impacto de bala en el pecho y otro en la pierna. Fue trasladado a una clínica privada pero falleció en el camino.

En el hecho también resultó herido de un disparo en un brazo otro funcionario de Contrainteligencia, identificado como el sub comisario Milder Martínez.

Engelberth Duque Chacón, muere en Tariba manipulando un explosivo artesanal

El martes 4 de julio murió el joven Engelberth Duque Chacón, de 25 años, según informóel ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El joven murió “al manipular un artefacto explosivo artesanal en manifestación violenta”. Así lo anunció en su cuenta en la red social Twitter, desmintiendo a los diputados opositores José Manuel Olivares y Juan Requesens, del partido opositor Primero Justicia, que habían aseverado que el joven murió por el impacto de una bomba lacrimógena.

El hecho ocurrió en la calle 14 sector de Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira, durante “el trancazo convocado por la derecha terrorista” para este lunes. “El joven intentó accionar artefacto explosivo (Mortero) en el momento que la GNB rescataba 2 gandolas de combustible secuestradas”, indicó Reverol. El ministro pidió “que cese la violencia y construyamos junto al pueblo el camino de la paz”.

El joven fue inicialmente identificado por los opositores como “Enyelberth Moncada”.

A través de diferentes cuentas, como @RedFOX_XXI, que maneja información de cuerpos de seguridad del Estado, han circulado fotos del cuerpo de Duque Chacón, que muestran las graves heridas sufridas indudablemente por una explosión.

Posteriormente, el diario La Nación señaló que, “según el resultado de la autopsia de ley, que este mismo martes en la noche se le practicó al cadáver en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal y en presencia de representantes del Ministerio Público, las gravísimas lesiones que sufrió a nivel del lado izquierdo del pecho y que le destrozaron el corazón, así como algunas quemaduras en el brazo derecho, área genital y parte de las piernas, corresponden al estallido muy cerca de un artefacto de esa naturaleza”.

“Presuntos testigos indicaron que al estallar el mortero, el tubo o lanzamorteros que estaba utilizando también explotó, con las letales consecuencias que dejó”, señaló el diario. “Lo que echa por tierra que Engelberth haya sido blanco de una bomba lacrimógena disparada por algún organismo de seguridad, al impactar en su pecho, como se dijo por parte de algunos dirigentes políticos y en las redes sociales”.

Sería el tercer opositor que muere víctima del uso de explosivos, junto a Neomar Lander y Nelson Arévalo Avendaño.

Queman vivas a dos personas en barricada en Maracaibo

El miércoles 28 de junio, durante la protesta conocida como el “gran trancazo nacional” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (Mud) en todo el país, un camión fue atacado en una barricada en la Av. Sabaneta, a la altura del Puente España, municipio Maracaibo del estado Zulia.

José Bravo, de 33 años, conductor del camión Chevrolet NPR, placa A97AM1A, informó al diario Panorama que “íbamos en nuestra ruta en dirección hacia la C-1 cuando nos topamos con una guarimba cerca del Ivss. Los que tenían trancado el paso nos lanzaron piedras para saquear el camión y al echar de retroceso arrollamos a un motorizado”. El motorizado quedó herido en la calzada “y en ese momento nos lanzaron bombas molotov y se prendió fuego el camión. El muchacho murió quemado”.

José Galindo, director de Protección Civil, informó que Bravo, el conductor del camión, sufrió quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo. Fue llevado a la Unidad de Quemados del Hospital Coromoto de Maracaibo. Murió el jueves 29 de junio en la tarde, según informó el diario Últimas Noticias.

El motorizado, que murió al instante totalmente incinerado, no fue identificado en un primer momento. Hubo que esperar al jueves 29 de junio para que su familia finalmente lo identificara: se trataba de Alexander Rafael Sanoja Sánchez, de 38 años, padre de dos hijos de 8 y 13 años y empleado de la clínica Falcón.

Su familia relató al medio digital Noticia Al Díalos graves problemas que pasó Sanoja al salir de su trabajo en la capital zuliana, para intentar llegar a su hogar en el municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago. Las trancas en toda la ciudad le impedían al transporte público llegar a su destino. Finalmente, Sanoja se dio por vencido y decidió quedarse en casa de su suegra en El Pinar, para lo cual tomó un mototaxista.

Cuando iban por el puente España, fue cuando se toparon con el camión cava NPR, que iba en retroceso intentando escapar de los opositores violentos que les lanzaban piedras. El mototaxista perdió el control al atravesársele el camión, estrellándose contra éste. El fuego se encargó de consumir los dos vehículos y las llamas atraparon por completo a Alexander Rafael Sanoja, quien murió en ese mismo lugar al quemarse el cien por ciento de su cuerpo.

La trágica historia de la muerte de Bravo y Sanoja no trascendió a los medios internacionales.

Cuatro personas asesinadas durante manifestaciones en Barquisimeto

Los días jueves 29 y viernes 30 de junio fueron días particularmente fuertes para los habitantes de Barquisimeto y otras poblaciones del estado Lara. Tras el llamado a un “trancazo” para el miércoles 28, bandas delicuenciales vinculadas con la oposición se apoderaron de barricadas y bloqueos en la vías para atracar a personas que circulaban en las mismas, saquear camiones e iniciar saqueos en mercados y expendios de alimentos.

En estos hechos violentos, el Ministerio Público reportó la muerte de cuatro personas en diferentes hechos en Barquisimeto:

Rubén Morillo, de 33 años. Fotos difundidas por políticos opositores lo muestran participando en una barricada en la urbanización Obelisco de Barquisimeto. Recibió un disparo en el pecho. El medio antichavista El Impulso culpa a la GNB, citando a familiares.

José Gregorio Mendoza Durán, de 44 años. Intentaba proteger su carnicería de saqueos. Los medios se contradicen; algunos acusan a la GNB, otros a supuestos “colectivos”.

Fernando Rojas, de 49 años. Según el diario El Impulso, Rojas se encontraba el jueves 29 de junio junto a su amigo César Lovera, de 39 años de edad, en un taller propiedad de este último cuando civiles encapuchados y armados los sometieron, robaron el lugar y dispararon contra ambos. Lovera está en delicado estado de salud, indicó el MP.

Ramsés Enrique Martínez, de 20 años. Joven militante del Frente Francisco de Miranda (FFM). Fue herido de bala la tarde del viernes 30 de junio en la avenida Libertador de Barquisimeto, cuando intentaba con un grupo remover una barricada en el sector La Botella, informó el director estadal del FFM, José Santeliz, según nota de AVN. Falleció el sábado 1 de julio en la mañana.

Martínez recibió un disparo en la cabeza luego de quitar una barricada, colocada por grupos violentos financiados por la derecha, hecho que se produjo pasadas las seis de la tarde de este viernes en esa ciudad centro-occidental del país, sitiada este viernes por la violencia promovida por la derecha. Martínez fue trasladado inmediatamente al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Su estado “era muy grave, su situación muy crítica, acaba de morir”, informó este sábado por vía telefónica el director estadal del FFM en Lara. José Santeliz informó que Ramsés Martínez tenía 20 años, militaba en el Frente Francisco de Miranda desde los 16 años. Era trabajador social, integrante de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, estudiante de la Misión Ribas. Ramsés “era un gran trabajador, involucrado en cada una de las tareas de nuestro frente”, especialmente en su comunidad, Valle Lindo, también en la Ruezga y comunidades adyacentes.

Para investigar estos cuatro casos, el Ministerio Público comisionó al fiscal 21° de esa entidad con competencia en Protección de Derechos fundamentales, Alfonso De La Torre, y a la fiscal 6° de esa misma jurisdicción en materia de Delitos Comunes, Luz Marina Araujo. El fiscal de Derechos Fundamentales investigará las muertes de Morillo y Mendoza, mientras que la de Delitos Comunes se encargará de los otros dos fallecidos.

Eduardo Márquez, joven herido en una manifestación en Pie de Llano, estado Mérida

El viernes 30 de junio murió Eduardo José Márquez Albarrán (20), estudiante de Turismo en la Universidad Politécnica de Mérida, quien estuvo hospitalizado desde el 13 de junio, cuando fue herido durante una manifestación en el sector Pie del Llano, en un hecho de violencia en el que también resultó muerto el supervisor jefe de la policía de esa entidad federal, Douglas Acevedo Sánchez, de 45 años. Así lo informa el Ministerio Público en una nota de prensa.

Los fiscales 38º nacional y 4ª de ese estado, Vladimir Ángel y Maureen Rojas, respectivamente, fueron comisionados desde el 13 de junio para las investigaciones.

En los hechos del 13 de junio también fueron heridos un oficial de la policía de ese estado y otro civil, quienes aún se encuentran en recuperación. Según el MP, los testigos del hecho relataron que un grupo de desconocidos disparó contra las personas que manifestaban en el sector Pie del Llano.

Según el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, “desde muy temprano había focos de grupos violentos en El Carrizal, Pie de Llano y en la Humboldt, donde la policía actuó y pudo abrir el paso. Ante esa situación, ellos se vinieron con una arremetida muy fuerte y dispararon contra los ciudadanos”. Aseguró en su momento que Márquez transitaba por la zona.

Alfredo Figuera, asesinado en El Limón, estado Aragua

El jueves 29 de junio, el Ministerio Público confirmó la muerte de Alfredo Figuera, de 18 años, quien había resultado herido en una protesta el lunes 26 de junio en la avenida Caracas de El Limón, población del estado Aragua.

Según su reporte preliminar, en horas de la tarde del lunes el joven transitaba por dicha avenida donde se llevaba a cabo una manifestación, cuando recibió en la cabeza uno de los varios disparos realizados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Central de Maracay, donde falleció tres días después.

Según el diario El Siglo, Figuera se encontraba en El Limón el lunes en un cyber café alistando los detalles de la tesis que presentaría en su institución educativa, el colegio Cristo Rey, cuando se produjeron manifestaciones en la zona. Heidi Gutiérrez, tía del muchacho, declaró a dicho diario que él no participaba en las protestas y que al salir del local recibió el impacto en la cabeza, vecinos lo socorrieron y llamaron a su familia.

El sueño de Alfredo era servir a su país e ingresar a la escuela de cadetes, para ello se encontraba recopilando los papeles necesarios para tramitar su ingreso.

El joven había sido identificado inicialmente como “José Figuera”, y numerosos dirigentes políticos opositores habían informado el martes 27 de su muerte. “La dictadura asesina mató a José Figuera de 17 años, estudiante en Mario Briceño Iragorry. Ayer le dispararon en la cabeza”, tuiteó Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular, el pasado martes.

En la tarde y noche del 26 de junio, se registraron disturbios y saqueos en Maracay, luego de que la oposición convocara a una serie de manifestaciones conocidos como “El Trancazo”. Las acciones violentas registradas a lo largo del día causaron destrozos en instituciones del Estado como la Cantv y el Seniat en la ciudad de Maracay, así como destrozos en una comisaría policial y dependencias de la Alcaldía de Mario Briceño Iragorry, según relata el diario Panorama. En el municipio Mario Briceño Iragorry, ubicado al oeste de Maracay, grupos violentos quemaron la sede de Protección Civil y el depósito de Mantenimiento Urbano de la Alcaldía, ubicado en la avenida Caracas de El Limón, además de arremeter contra una comisaría de la Policía de Aragua.

Víctor Betancourt, arrollado en Cumaná

Víctor Manuel Betancourt, de 18 años de edad, falleció la tarde del miércoles 28 de junio luego de que el conductor de un vehículo modelo Yaris lo arrollara durante la protesta denominada “el gran trancazo nacional”, entre los sectores Nueva Cumaná y San Miguel de la avenida Cancamure, al oeste de Cumaná. Así lo informó la periodista Nayrobis Rodríguez para El Pitazo, medio digital de tendencia opositora.

Betancourt, quien residía en el sector Sabater, una zona vecina en la parroquia Altagracia, recibió múltiples golpes de un vehículo que transitaba en retroceso entre los sectores Nueva Cumaná y San Miguel. Fue trasladado al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa).

Diversas versiones circulan en torno al deceso de Betancourt. En el centro sanitario, familiares señalaron a autoridades policiales que Betancourt no participaba en la protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), denominada Trancazo Nacional, sino que salía de una panadería cercana, lugar al que acudió a acompañar a un familiar. Algunos vecinos señalaron que el joven pertenecía al grupo de irregulares que atacaron a manifestantes, versión desmentida por su grupo familiar. El conductor habría sido detenido y permanece en la sede de Tránsito Terrestre de Cumaná.

Carlos Valera, adulto mayor víctima de un robo mientras evadía barricadas

El señor Carlos Luis Varela Contreras, un adulto mayor de 77 años, fue asesinado este miércoles 28 de junio mientras conducía con su esposa de 66 años, intentando llegar a su casa ubicada en residencia Los Bucares, en La Mora, municipio Palavecino, entre las 6:30 a 7 de la noche. Los accesos estaban cerrados por la realización del “gran trancazo nacional”, protesta convocada por la oposición.

“Se metieron por caminos verdes”, indicaron algunos testigos citados por el diario El Impulso. Al hacerlo, un delincuente lo intercepto para apoderarse de su vehículo, un Mitsubishi Lancer. Al resistirse al robo, le disparó y acabó con su vida. “Valera Contreras tomó un camino de tierra que se encuentra entre un supermercado y un colegio de la zona, pasando por el Asentamiento Campesino La Mora. Ya estaba oscuro, el señor iba en su Mitsubishi Lancer cuando un sujeto le salió al paso”, dice el diario.

Reina Valera, hija del señor asesinado, comentó que “está no es la forma de hacer las cosas, todo pasó por esas barricadas. Lo que hacen es atormentar a la gente y facilitándole la vida a los delincuentes para que hagan de las suyas”.

La víctima trabajó por 33 años en Enelbar, ahora Corpoelec y era jubilado de dicha compañía eléctrica. Su esposa está pensionada.

Luiyin Paz, arrollado en Maracaibo

El joven Luiyin Alfonso Paz Borjas, de 20 años, descrito por el Ministerio Público como Luigin Paz, murió el miércoles 28 de junio mientras participaba en la manifestación opositora conocida como “el gran trancazo nacional” en Maracaibo. “La víctima estaba en una barricada cuando fue arrollada por un camión cisterna en el Distribuidor Perijá”, informó el Ministerio Público a través de un tuit.

Según el medio digital Noticia al Día, intentó someter al conductor de un camión cisterna durante “el trancazo” pero el chofer aceleró y lo arrolló. El medio Versión Final asegura que Paz Borjas “se habría encaramado sobre un camión cisterna. El conductor arrancó el vehículo, Paz saltó y al caer las morochas del automotor los aplastaron”.

Fue comisionado el Fiscal 4 del estado Zulia para investigar su muerte.

Roberto Durán, asesinado en Lara

El miércoles 28 de junio fue reportada la muerte de Roberto Enrique Durán Ramírez, de 24 años. El deceso de este joven fue reportado por medios digitales y tres diputados de oposición, informó CiudadCCS. Su muerte habría tenido lugar en el marco de la protesta opositora conocida como “el gran trancazo nacional”, en la urbanización Sucre de Barquisimeto, estado Lara. Presentó una herida en el pecho.

Según el diario El Impulso, el joven falleció por un impacto de metra en el esternón, del lado superior izquierdo. Señala que la autopsia fue realizada por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc y la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, e hizo acto de presencia Alfonso de la Torre, auxiliar de la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales.

“Más de dos horas duró el examen forense y se pudo conocer que efectivamente se extrajo una metra de la herida, que presentó en el pecho Roberto Durán. Dos centímetros de diámetro tenía la lesión y era de forma ovalada. La metra habría penetrado en forma descendente al cuerpo”.

El joven nunca había salido a manifestar, pero “al ver tanta gente en la calle se entusiasmo y salió”, dice el diario, que reproduce versiones que culpan a la GNB.

La noticia fue anunciada por los diputados de la Asamblea Nacional Alfonso Marquina, José Manuel Olivares y Juan Guaidó mediante sus cuentas oficiales en la red social Twitter. Hizo lo propio el alcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto, Alfredo Ramos.

Isael Macadán, murió en Barcelona

El joven Isael Jesús Macadán Aquino, de 18 años, murió el miércoles 28 de junio luego de una manifestación en la avenida principal del sector Tronconal Quinto de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Según difersas fuentes, la manifestación desembocó en saqueos.

El Ministerio Público señala que, en horas de la madrugada del miércoles se presentó una “situación irregular” dentro de un local comercial, en cual el joven recibió un disparo en el brazo y otro en la cabeza. La víctima fue trasladada a un ambulatorio cercano, donde ingresó sin signos vitales.

El Ministerio Público imputará a dos hombres, Rafael José Ramírez y Tomás Julio Martínez, por la muerte del joven, quienes fueron detenidos el mismo día por el Cicpc. La investigación es dirigida por el fiscal 20º auxiliar de la referida jurisdicción, Luis Gonzalo Galindo.

Sargento Ronny Parra, de la Guardia Nacional Bolivariana

El martes 27 de junio murió el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana Ronny Alberto Parra Araujo, de 26 años, quien fue herido horas antes por un disparo durante “una situación irregular” que se suscitó en el sector El Castaño, en Maracay, estado Aragua. Así lo confirmó el Ministerio Público.

Fue comisionada la fiscal 4º de Aragua, Zully Álvarez, para realizar las investigaciones. Según diferentes fuentes, Parra resultó herido en la región inguinal, causando lesión vascular en la femoral izquierda y perforacion de ileon. Falleció en las instalaciones del Centro Medico Maracay, en la unidad de terapia intensiva.

Según el periodista de sucesos Román Camacho, Parra resultó herido cuando repelía un saqueo en el Supermercado Walio del sector El Castaño en Maracay, este lunes en la noche y martes en la madrugada. En la capital aragüeña ocurrieron saqueos a diferentes locales comerciales tras los llamados de la oposición a protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente a través de un “trancazo” o bloqueo de diferentes vías de comunicación.

El Ministerio Público señala que la madrugada del martes el efectivo castrense se encontraba en la referida localidad aragüeña a fin de restablecer el orden público en los alrededores de establecimientos comerciales. Tras una situación irregular, varias personas armadas que arribaron al lugar efectuaron disparos contra Parra Araujo, quien resultó herido a la altura de la ingle, por lo que fue trasladado hasta el Centro Médico de Maracay, donde falleció horas más tarde.

Jhonatan Zavatti, asesinado en Petare

Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 años, fue herido de bala en la cabeza el lunes 26 de junio en Petare, estado Miranda, en el marco de las manifestaciones o “trancazos” convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Según información preliminar publicada por el Ministerio Público (MP), en horas de la noche del pasado lunes el joven caminaba por la calle principal 5 de Julio de la parroquia Petare, municipio Sucre de la entidad, donde se desarrollaba una manifestación, cuando resultó herido con un disparo en la cabeza.

Zavatti fue recluido en el Hospital Doctor Domingo Luciani, centro en el que fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, falleció en la tarde del martes 27 de junio. El Ministerio Público (MP) designó este miércoles a un fiscal para investigar el caso.

David Vallenilla, muere de disparo con perdigones mientras atacaba base de La Carlota

El pasado 22 de junio se confirmó la muerte de David José Vallenilla Luis, joven de 22 años, quien participaba junto a otros jóvenes en un asedio contra la base militar de La Carlota.

Videos y fotos mostraron a un sargento de la policía aérea, que luego fue identificado como Arli Cleiwi Méndez Terán, disparando a muy corta distancia lo que parecía ser una escopeta de perdigones plásticos contra Vallenilla Luis, quien para ese momento parecía estar a punto de lanzar un objeto al interior de la base. Uno de los videos puede verse aquí. Vallenilla se encontraba afuera de la base, y Méndez Terán dentro de ella, ambos separados por la reja que limita la base militar. Entre ambos pareciera haber unos dos metros de distancia para el momento del disparo.

Vallenilla se levantó tras recibir el impacto. Caminó algunos metros, tras lo cual tuvo que ser socorrido por otros dos jóvenes cuando estaba a punto de desplomarse.

La muerte de Vallenilla ocurre luego de varias horas de un ataque contra la base militar, que incluyó el tumbar las rejas y penetrar a los jardines de la base lanzando piedras, bombas molotov y explosivos artesanales.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, indicó esa misma noche que “este Sargento empleó un arma no autorizada para repeler el ataque, causando la muerte de uno de los participantes del asedio. El efectivo militar está siendo sometido a los procesos de ley para la aplicación de la Justicia”, explicó el ministro.

Según la nota de prensa emitida por el Ministerio Público, el joven recibió tres disparos en el tórax. Fue comisionado el fiscal 126º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Luis Dordelly, para investigar la muerte de Vallenilla. Expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía científica) se trasladaron al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, a fin de practicar la autopsia.

Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, explicó a las 10:41 pm que el autor de los disparos responde al nombre de Arli Cleiwi Méndez Terán. Se encuentra detenido a la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Dicho efectivo será puesto en las próximas horas a la orden de los tribunales competentes, para ser procesado por tan terribles hechos”, añadió. Sería el primer efectivo militar de un componente distinto a la Guardia Nacional, a quien se responsabiliza de la muerte de un opositor.

Saab también añadió que hay “una expresa prohibición del uso de armas, dada por el Presidente Nicolás Maduro para contener alteraciones del orden público, tal como lo establece en base a los principios de proporcionalidad”, dijo refiriéndose a los artículos 55 y 68 de la Constitución. El Presidente Maduro ordenó, semanas atrás, que no se usen escopetas de perdigones plásticos para controlar manifestaciones públicas, si bien el oficial no estaba encargado de mantener el orden público sino que era un centinela de la base militar.

“La Defensoría del Pueblo advierte a las fuerzas de orden público ―añadió Saab― actuar en riguroso apego a estas normas legales. Al mismo tiempo, advertimos que manifestar pacíficamente en base al artículo 68 Constitucional no contempla el ataque a bases o instalaciones militares, tal como ha ocurrido en tiempos recientes”.

Según los resultados de la autopsia, que el tío de la víctima, Abel Duarte Vallenilla, difundió a medios privados, el joven murió por “shock hipovolémico, con hemorragia interna por perforación de corazón, pulmón e hígado por disparo al tórax anterior de arma de fuego de proyectil múltiple”.

El sitio web La Tabla informó que el objeto que Vallenilla iba a lanzar contra la base aérea sería una granada lacrimógena APG-111 fabricada por CAVIM (la estatal de industrias militares) y su socio español Falken. Según el artículo, estos grupos de choque opositores suelen tomar las lacrimógenas que los cuerpos de seguridad lanzan contra ellos, vaciarlas y rellenarlas con explosivos pirotécnicos para usarlas en sus agresiones. Se desconoce si es el caso.

Fabián Urbina, muere de un disparo en el Distribuidor Altamira

Este 19 de junio de 2017 fue asesinado de un disparo el joven Fabián Urbina, de 17 años, mientras participaba con otros jóvenes en una protesta violenta en el distribuidor Altamira de la Autopista Francisco Fajardo, en Caracas.

El grupo de jóvenes confrontaba a un grupo de efectivos de la Guardia Nacional, a quienes superaban en número e hicieron retroceder. Los jóvenes perseguían a los efectivos, cuando uno de ellos, de forma ilegal, sacó un arma de fuego y disparó contra los jóvenes, hiriendo de bala a varios de ellos, e impactando a Urbina en el pecho. Los hechos pueden comprobarse en varias fotografías y videos publicados ese mismo día en redes sociales.

De inmediato, el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, José Benavides Torres, repudiaron el hecho e informaron que los funcionarios implicados en accionar sus armas serán detenidos y colocados a las órdenes de su comando.

El Ministerio Público informó en la noche del lunes que expertos de Unidad Criminalística contra la Vulneración de derechos humanos participarán en la autopsia y otras experticias relacionadas con el crimen. Fue comisionado el fiscal 98º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Renny Amundarain, para dirigir la investigación.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien también repudió el hecho, informó que los funcionarios de la Defensoría comprobaron que dos efectivos de la GNB están detenidos por ser los presuntos responsables. Igualmente, condenó “el uso de la violencia por quienes desnaturalizan las manifestaciones pacíficas, pues la violencia engendra mayor violencia con el saldo de mas víctimas fatales y destrucción”.

El joven era de Turmero, estado Aragua, y estudiaba Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte (IUTAR).

Nelson Arévalo Avendaño, murió manipulando un explosivo en Lara

El viernes 16 de junio de 2017 murió el joven Nelson Daniel Arévalo Avendaño, de 22 años, tras manipular un explosivo artesanal durante acciones violentas de la oposición en el estado Lara, informó el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, a través de su cuenta Twitter.

“Este joven se encontraba en una manifestación violenta en el municipio Iribarren, en Lara”, señaló Reverol. “Testigos denuncian que el artefacto le explotó encima”, indicó. Detalló que Arévalo lo trasladaron al centro de salud más cercano, al que llegó sin signos vitales. “Lamentamos que se sigan perdiendo vidas inocentes y que jóvenes sean manipulados por esta derecha violenta”, expresó.

La cuenta Twitter @RedFOX_XXI en Twitter, que maneja información policial, llegó a publicar imágenes muy fuertes de las heridas que sufrió Arévalo, que también fueron publicadas en el portal La Tabla.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, Arévalo se encontraba en la avenida Hernán Garmendia de Barquisimeto. De acuerdo con su información preliminar, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, el joven se encontraba en la avenida antes mencionada donde se desarrollaba una manifestación, cuando se suscitó una situación irregular y fue herido en el cuello. Según el informe de víctimas de dicha institución, Arévalo se encontraba durante una manifestación en la avenida Hernán Garmendia cuando varios sujetos dispararon a los manifestantes, lesionándolo en el cuello.

Fue comisionada la fiscal 6ª del estado Lara, Luz Marina Araujo, para investigar los hechos.

Su hermano dio declaraciones a El Nacional, señalando que llegó a imaginárselo preso, pero no muerto. Su madre peleaba con él para que no asistiera a las protestas.

José Gregorio Pérez, asesinado en Rubio, estado Táchira

El jueves 15 de junio fue asesinado el joven José Gregorio Pérez Pérez, de 20 años, mientras manifestaba en Rubio, municipio Junín del estado Táchira, junto a estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel). Según el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, dos sujetos se presentaron en una motocicleta y, sin mediar palabras, efectuaron disparos a los manifestantes, resultando herido el joven en la región infraorbital derecha, quien ingresó a un recinto hospitalario sin signos vitales.

El Ministerio Público lo identificó como José Gregorio Pérez Caicedo. Según dicho ente, “se suscitó una situación irregular en la que Pérez Caicedo recibió un disparo en el rostro. De inmediato, el joven fue auxiliado y trasladado al hospital Padre Justo del municipio Junín, donde llegó sin signos vitales”.

Reverol lamentó el asesinato y denunció que en este pueblo fronterizo, hay presencia de paramilitarismo colombiano “contratado por la derecha violenta para crear terror, caos y simular este tipo de eventos para culpar al gobierno”. Indicó que se ha designado una comisión especial del Cicpc para investigar el caso. Se han colectado 8 conchas en el sitio del suceso y el joven recibió un disparo sin orificio de salida, lo que permitirá obtener evidencias adicionales.

Luis Vera Sulbarán, arrollado durante protesta violenta en Maracaibo

El jueves 15 de junio murió en Maracaibo, estado Zulia, el joven Luis Enrique Vera Sulbarán, de 20 años, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Rafael Belloso Chacín (Urbe). El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Néstor Reverol, señaló que el hecho ocurrió en la Circunvalación 2 con avenida Guajira, al norte de Maracaibo, donde un grupo de manifestantes intentaron secuestrar un vehículo que transportaba medicamentos para una droguería. El conductor aceleró intentando escapar y atropelló a Vera Sulbarán.

El vehículo fue perseguido y quemado por los manifestantes tras el arrollamiento. El conductor fue rescatado por el cuerpo de policía del estado Zulia y puesto a la orden para las investigaciones necesarias.

Según el Ministerio Público, se trata de Darwin José Rubio Ferrebu, de 37 años, quien fue presentado ante un tribunal de control del estado Zulia, y privado de libertad el día 17 de junio. Fue asignada la fiscal 11° del estado Zulia, Yannis Domínguez, para hacer la investigación. Se le imputó el delito de Homicidio Intencional Calificado con Alevosía y por motivos fútiles e innobles.

El sitio web Noticia al Día logró obtener testimonios del conductor. Rubio conducía su camino hasta la intercepción con la prolongación Circunvalación 2, donde le sale al paso un grupo de jóvenes. Uno de ellos se le atraviesa y nunca detuvo su paso. Darwin dijo sentirse atacado por los nervios y confundido cuando el grupo de personas salió corriendo detrás de la camioneta. “Yo dije: ‘si me paro me matan’, y por eso no frené. Seguí mi camino y me asusté cuando vi a ese grupo de personas”, contó Rubio.

“El detenido no se percató que había arrollado al estudiante. Los gritos de las personas y la oficial que lo detuvo lo hicieron caer en cuenta”, detalló un informante de la policía científica.

Sobre ese caso, el Presidente Nicolás Maduro repudió la muerte de Vera Sulbarán. “Lo digo desde mi corazón, fueron dos víctimas hoy: el joven que debería estar tranquilo, incorporado a sus labores de estudios que le garantiza la Patria, y el transportista que, a pesar de la confusión, la violencia, las circunstancias y sus responsabilidades legales, también es una víctima que por miedo, por desesperación, actuó como actuó”.

Maduro hizo “un llamado a la población a la mayor calma, a la mayor prudencia y a la mayor tranquilidad para evitar sucesos violentos, inclusive con grupos de guarimberos y para que no se repitan los sucesos del Zulia”, enfatizó.

José Lorenzo y Luis Machado, motorizados que mueren en autopista de Prados del Este

El pasado miércoles 14 de junio dos motorizados murieron en la autopista Prados del Este, en el este de Caracas, en una colisión vial ocurrida a consecuencia de las barricadas y trancas en la vía por el “plantón” o protesta convocada por la oposición, informó el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol.

José Amador Lorenzo González, de 50 años, murió en el lugar por politraumatismos generalizados mientras que Luis Alberto Machado, de 27 años, falleció cuando era trasladado a un centro asistencial, informó el ministro.

“Estas personas fallecieron tras colisionar de manera frontal en la autopista Prados del Este al huir de grupos violentos en la zona”, explicó a través de la red social Twitter.

Los dos conductores se desplazaban cada uno en su propia motocicleta, uno de ellos contraviniendo el sentido de circulación debido a las barricadas y los manifestantes violentos que ocupaban la importante vía de comunicación.

Lorenzo González se dedicaba al diseño e instalación de cocinas. Dejó dos hijas.

Según la información preliminar recolectada por el Ministerio Público, “Lorenzo González se desplazaba junto a una mujer a bordo de una motocicleta marca Suzuki por la mencionada autopista, cuando se vio obligado a devolverse debido a que la vía estaba cerrada por un grupo manifestantes. En ese momento, el hombre colisionó con otra moto conducida por Machado.

Tal situación provocó la muerte de Lorenzo González, mientras que su acompañante resultó herida. Por su parte, Machado ingresó sin signos vitales a un centro asistencial”.

La joven que resultó herida es Oriana Quintero, de 22 años, quien sufrió traumatismos múltiples craneoencefálico y su diagnóstico es reservado, según Reverol.



El Ministerio Público comisionó al fiscal 159° del Área Metropolitana de Caracas, Jesús Estrada, para investigar la muerte.

Douglas Acevedo Sánchez, efectivo de la Policía de Mérida

El martes 13 de junio fue asesinado Douglas Acevedo Sánchez Lamus, de 42 años, supervisor jefe en la División de Investigaciones de la Policía del estado Mérida, y otras tres personas resultaron heridas luego de que un grupo violento de la oposición atacara con armas de fuego a estos efectivos en el sector Pie de Llano, informó el gobernador de la entidad, Alexis Ramírez.

Sánchez Lamos fue impactado en el cuello y trasladado al Hospital Universitario de Los Andes. Falleció poco después de su ingreso.

Resultaron heridos el oficial Jorge Rafael Roa Perozo, que recibió un tiro en la pierna izquierda, y dos estudiantes que transitaban por la zona: Eduardo Márquez, de 20 años, herido en el abdomen, y Luis Sánchez, de 20 años, herido en el tórax. Transitaban en el sitio cuando fueron alcanzados por los proyectiles disparados por los encapuchados.

El 30 de junio, se informó de la muerte del joven Eduardo Márquez.

Señaló el gobernador que “desde muy temprano había focos en El Carrizal, Pie de Llano y en la Humboldt, donde la policía actuó y pudo abrir el paso. Ante esa situación, ellos se vinieron con una arremetida muy fuerte y dispararon contra los ciudadanos”.

El Ministerio Público señaló que “funcionarios de la policía estadal se disponían a restablecer el orden público en una manifestación suscitada en la avenida Urdaneta de la referida localidad andina, cuando se presentó una situación irregular tras la cual resultaron heridos por impactos de bala Acevedo Sánchez y las otras tres personas. Acevedo Sánchez presentó una herida en la región clavicular izquierda y su compañero fue impactado en el muslo izquierdo, mientras que los dos civiles en el área abdominal”.

El Ministerio Público informó que fue comisionada la fiscal 4ª auxiliar de Mérida, Maureen Rojas, para investigar la muerte del efectivo policial.

Sócrates Salgado, murió en el estado Vargas

El pasado lunes 12 de junio murió en el estado Vargas el señor Sócrates Jesús Salgado Romero, de 49 años, cuando sufrió un ataque cuando salió de su casa para buscar a su esposa, afectada por una cola provocada por una manifestación opositora.

Inicialmente, voceros de la oposición, como el diputado José Manuel Olivares, de Primero Justicia, afirmaron que Salgado había muerto por un “paro respiratorio” al aspirar gas de bombas lacrimógenas. Otros diputados, como WInston Flores, hicieron afirmaciones similares, y otros llegaron a decir que la lacrimógena supuestamente lo mató tras impactarlo en el pecho.

Según informó el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, en varios tuits, la causa de muerte no tuvo que ver con los gases lacrimógenos.

El general de división José Jacinto Cabello, comandante de la Zodi del estado Vargas, indicó que“hablamos con la familia y ya salió el protocolo de autopsia, donde dice que el señor primero se trasladaba le dijo a su familia que se sentía mal e iba al hospital y en el traslado al hospital murió de un edema cerebral, que le produjo un paro respiratorio”.

Familiares declararon a la televisora privada Televen que a él se le había practicado una operación a corazón abierto hace seis meses. “Él estaba en la casa. Su esposa lo llamó ya que venía llegando del trabajo. Le dijo que por favor la fuera a buscar, que estaba en la cola. Resulta ser que bajó. Él siempre manda a alguien, pero esta vez bajó él. Estaba operado hace seis meses de corazón abierto y bajó en la moto a buscar a la esposa cuando se formó la trifulca; la manifestación”.

Fernanda Romero, hermana de la víctima, negó que su hermano estuviera participando en alguna manifestación y que al momento de movilizarse para buscar a su pareja que se encontraba atrapada en medio de las manifestaciones. “Resulta ser que la esposa venía del trabajo, llamó para que la buscarán y él cuando iba llegando a la plaza Mayor; unos dicen que fue que le pegaron bomba en el pecho, aunque no se le ve nada; y otros que la bomba le quedó muy cerca”, dijo el familiar.

Sócrates Salgado llegó sin signos vitales al Hospital del Seguro Social de La Guaira. El Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 1° de Vargas para investigar los hechos que enmarcaron este deceso.

Según el informe de víctimas del Ministerio Público, Sócrates “se traslada en su moto y en el trayecto se encontró con una manifestación, la cual estaba siendo dispersada con gases lacrimógenos, esto le ocasionó asfixia y le produjo un infarto”.

Wilfredo Mendoza, GNB hallado muerto en Altamira

Diferentes medios de comunicación y periodistas de sucesos reportaron este miércoles 7 de junio en la noche la muerte de Wilfredo José Mendoza Plaza, sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, asesinado por disparo de arma de fuego. El sargento vestía de civil, pero llevaba un chaleco de la GNB. Estaba tendido boca abajo, entre la sexta avenida y la sexta transversal del Altamira, cerca de la Clínica El Ávila y frente a la panadería La Flor de Altamira, en el municipio Chacao del estado Miranda.

El diario El Universal señala que “de acuerdo con el reporte policial, el funcionario fue atacado por sujetos armados que le dispararon y lo despojaron de su arma de fuego y la moto. Por el momento se maneja el móvil de robo. Sin embargo, el caso está siendo investigado para determinar las circunstancias en que fue asesinado”.

Según El Nacional, “la víctima, de 28 años de edad, recibió un disparo en la nuca, el proyectil salió por la boca, indicaron fuentes extraoficiales. Al funcionario lo despojaron de la moto de su propiedad, Suzuki DR-650 color blanco, y un arma de fuego de uso personal”.

Mendoza Plaza no fue incluido en los listados de víctimas del Ministerio Público, ni del Minci.

Debido a que, en este momento, hay una gran cantidad de bandas criminales en Altamira, presuntamente contratadas por la oposición para ser punta de lanza en sus manifestaciones violentas, que atracan con frecuencia a habitantes y transeúntes del sector, y tomando en cuenta la forma como estaba identificada la persona asesinada, la colocaremos en este listado hasta que la investigación termine y se confirme o se descarte que no hayan sido estas bandas las responsables de su asesinato.

Neomar Lander, murió al estallarle un explosivo en el pecho

El miércoles 7 de junio en horas de la tarde murió el joven Neomar Lander, de 17 años, quien participaba en una protesta violenta de la oposición en la avenida Francisco de Miranda, concrentamente en la rampa que da acceso a la avenida Libertador, en el municipio Chacao del estado Miranda. El joven sufrió una herida de mucha gravedad en el pecho y fue trasladado a la clínica El Ávila, donde llegó sin signos vitales.

La oposición ese día intentaba marchar de forma no autorizada a la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas, para rechazar el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente hecho por el Presidente Nicolás Maduro. La Policía Nacional Bolivariana intentaba contener y dispersar a los manifestantes opositores que intentaban trancar las vías, y habían arremetido de forma violenta contra instituciones públicas en la avenida Francisco de Miranda, entre ellas la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Ministerio de Transporte. También habían secuestrado al menos 3 camiones de empresas públicas y privadas, que posteriormente incineraron.

Inicialmente, dirigentes de la oposición afirmaron sin pruebas que el joven Lander fue asesinado al recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a quienes confrontaba. Los efectivos usaban gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, luego se filtraron fotos del pecho destrozado del joven y de su brazo izquierdo lleno de quemaduras, que indicaban que era imposible que lesiones de ese calibre pudieran deberse a una lacrimógena.

En horas de la noche, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reveló los resultados de la autopsia de Lander: “presentó fractura de las costillas 4ta y 5ta, explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno; quemadura del antebrazo por un explosivo de fabricación artesanal”. Saab dijo que los expertos descartaron que la causa de la muerte haya sido una lacrimógena. Un video que se difundió ese día, si bien no muestra la forma como murió Neomar, sí deja escuchar la conversación entre testigos, uno de los cuales afirma que murió cuando un “bin laden (explosivo casero) se le quedó pegado”.

Posteriormente, también se dieron a conocer fotos de Lander ese día, usando un casco blanco, una pechera con el lema “Yo soy Libertador” y portando explosivos artesanales, junto a otros jóvenes que usaban un mortero para disparar explosivos a la PNB.

El jueves 8 de junio, el vicepresidente Tareck El Aissami realizó una rueda de prensa donde presentó pruebas y evidencias de que el joven había muerto por el estallido de un explosivo artesanal. Señaló que el análisis por microscopía electrónica de barrido realizado en el antebrazo izquierdo de Lander, determina la presencia de iones oxidantes de pólvora de uso pirotécnico.

También mostró la planimetría del lugar del suceso, en la rampa entre la avenida Francisco de Miranda y la avenida Libertador en Chacao. Mostró que la distancia entre el piquete de la Policía Nacional Bolivariana y el lugar donde se encontraba Neomar era de 67,2 metros, lo que hace casi imposible que el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho sea fatal. Tampoco había ángulo directo de disparo, por el desnivel entre el lugar donde estaban los policías y la rampa donde se encontraba el joven.

El viernes 9 de junio, en una segunda rueda de prensa, El Aissami presentó un nuevo video que sí deja ver la explosión que mató a Lander. El vicepresidente también presentó la grabación del testimonio de uno de los testigos del incidente, quien explica que el joven había lanzado un primer artefacto explosivo contra la PNB y que, accidentalmente, se encendió otro explosivo artesanal que tenía en su bolso. Según el testigo, Lander no pudo quitarse el bolso a tiempo, y la explosión lo mató.

El Aissami y otros voceros del gobierno han responsabilizado al diputado Miguel Pizarro, de Primero Justicia, de estar al frente del grupo de choque del que formaba parte Lander, quien además era menor de edad. La oposición extremista lo sigue viendo como un héroe y un “Libertador”. Su muerte es terrible y lamentable, pero hay que recordar que él murió lanzando artefactos explosivos caseros de alto poder que también pudieron haber herido o matado a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes intentaban dispersar una manifestación violenta que había arremetido contra instituciones públicas.

Edwar Paredes, obrero asesinado durante ataque a un centro de salud en Mérida

El martes 6 de junio, el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, confirmó la muerte de Edwar José Paredes, de 25 años, en el medio de un ataque realizado el pasado lunes 5 de junio contra el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Ezequiel Zamora, centro de salud del Estado venezolano ubicado en Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida.

El mandatario regional explicó que el joven, aproximadamente a las 9 de la noche, llevaba a su padre a consulta en el recinto médico cuando resultó herido por un impacto de arma de fuego en el tórax “y falleció el día de hoy (martes) en el Hospital Militar de Los Andes. Esa es la información que estamos dando. Debemos dar este parte. Anoche, a esa hora, había un grupo de encapuchados que estaban asediando al CDI y cometen este crimen atroz”.

Paredes trabajaba como obrero en el mismo CDI.

Jesús Rojas, alias “El Gringo”: Muere en riña en plaza Altamira

El pasado domingo 4 de junio en horas de la noche, ingresó a la Clínica El Ávila el cuerpo de un hombre sin vida, quien presentó varias heridas mortales recibidas durante una riña entre los grupos fascista que se mantienen en la Plaza Altamira, municipio Chacao, estado Miranda, según informa una nota publicada en la página web del Ministerio de Relaciones Interiores y en Globovisión.

La víctima fue identificada como Jesús Rojas, alias “El Gringo”; quien al ingresar al centro asistencial presentaba una herida profunda producida por un pico de botella en la región esternocleidomastoidea y una herida en la región esternal.

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó del asesinato el domingo en la noche. Indicó que se presume que era “guarimbero” (manifestante violento), y que la policía científica venezolana estaba investigando la muerte.

Mostró una foto de los guantes rojos y verdes que portaba, señalando que medía 1,90 mts de altura.

Sobre el hecho, Villegas informó que unos 15 manifestantes violentos obligaron a un transporte de la clínica El Ávila a transportarlo hasta dicho centro asistencial, donde Rojas falleció.

La Fiscalía emitió un mensaje en Twitter, informando que fue comisionada la fiscal 69 del Área Metropolitana de Caracas para realizar las investigaciones.

Orlando Figuera: Lo quemaron vivo en Altamira

Este 4 de junio en horas de la madrugada, murió el joven Orlando José Figuera, de 22 años, quien fue golpeado, herido con un arma blanca y quemado vivo durante una manifestación el pasado 20 de mayo en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda.

De acuerdo con información preliminar publicada por el Ministerio Público, el citado día, la víctima se encontraba en las inmediaciones de la avenida sur de Altamira, cuando fue atacado por varias personas que le propinaron varios golpes, lo hirieron con armas blancas y, posteriormente, lo quemaron vivo. Inmediatamente, el joven fue trasladado al Hospital Dr. Domingo Luciani en El Llanito, donde falleció la madrugada de este domingo 4 de junio.

El pasado 22 de mayo, el fiscal del caso se trasladó al hospital Domingo Luciani para coordinar y supervisar la práctica de una prueba anticipada de la declaración de la víctima en terapia intensiva, además de realizar un informe psicosocial del joven y su familia. Además, el Ministerio Público coordinó dos inspecciones técnicas en el sitio del suceso con fijaciones fotográficas, así como la colección de evidencia física y presencia de sustancias acelerantes, y de registros fílmicos de cuatro cámaras de seguridad en el sitio del suceso.

También se coordinó la extracción de contenido de imágenes en diferentes páginas web luego de la pesquisa digital y el reconocimiento médico legal por parte de funcionarios forenses adscritos al Ministerio Público, quienes a su vez colectaron la historia médica de la víctima en el centro asistencial. Adicionalmente, se coordinó la pesquisa para la identificación y aprehensión de los autores, el análisis de telefonía y las experticias de reconocimiento técnico y coherencia sobre el material audiovisual colectado.

El 23 de mayo, la señora Inés Esparragoza, madre del joven, fue entrevistada por periodistas de Telesur. Negó versiones de medios privados de que su hijo estuviera robando en la plaza, y relató que lo acusaron de chavista antes de incinerarlo.

En entrevista que concedió a Ernesto Villegas el sábado 3 de junio, Esparragoza indicó que Figuera trabajaba como parquero en el supermercado Plaza’s del Paseo Las Mercedes. “Él ese día iba del trabajo, no quiso ir para Valles del Tuy, tampoco se quiso ir para donde la esposa, se quiso ir para un hermano en San José de Petare, se metió con una camisa roja por las adyacencias de Chacao-Altamira, ahí fue quemado”. Cabe destacar que la señora Esparragoza manifestó en esta entrevista que fue despedida de su trabajo como empleada doméstica, luego de que la primera entrevista del 23 de mayo fue difundida por medios del Estado.

El viernes 2 de junio en una entrevista a Unión Radio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que los autores del ataque a Figuera están identificados. También reconoció el estado “delicado” del joven en ese momento, y señaló que el fiscal a cargo recomendó una serie de tratamientos para salvarle la vida.

El domingo 4 de junio, el Presidente Nicolás Maduro manifestó que una de las 51 personas capturadas en un autobús de TransChacao, que estaban siendo enviados a una manifestación opositora para crear disturbios, está involucrado en la muerte de Figuera.

El informe del Ministerio Público publicado el 7 de junio señala que Figuera, el día del crimen “se dirigía a la casa de su tío en Petare luego de haber culminado su jornada laboral. Ya en camino, específicamente en el sector Altamira, se encontró con un sujeto con el que había tenido un altercado anteriormente y que le había herido con arma blanca por una plaza de trabajo en Parque Miranda. Al verlo, el hombre inmediatamente lo agrede con un arma blanca ocasionándole una herida y comenzó a gritar a los manifestantes que estaban cerca ‘este estaba robando’ para que la multitud lo agrediera física y verbalmente. En ese momento recibió varias heridas con armas blancas y una persona le roció gasolina y lo prendió en fuego”.

El ataque a Figuera ocurre el mismo día en el que el gobernador de Miranda y dirigente opositor, Henrique Capriles, emitió un discurso incendiario ante miles de manifestantes, usando lenguaje altamente soez y lleno de odio para insultar al Presidente Nicolás Maduro y algunos de sus ministros. Tras eso, Capriles desvió la concentración sin autorización ni aviso previo, enviando a miles de manifestantes hacia la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, en el centro de Caracas. “Si tenemos que dejar el pellejo, ¡lo haremos!”, dijo. La marcha tuvo que ser dispersada.

Yoiner Peña, joven de 28 años con discapacidad auditiva (sordomudo) fallecido en Lara

Este sábado 3 de junio en la madrugada falleció Yoiner Javier Peña Hernández, de 28 años, quien resultó herido durante una manifestación el pasado 11 de abril en la avenida Florencio Jiménez, Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 6° del estado Lara, Luz Marina Araujo, para investigar su muerte. Presentaba una lesión en la región intercostal derecha.

De acuerdo con información preliminar suministrada por el Ministerio Público, el citado día, Peña Hernández y un adolescente de 15 años de edad estaban en los alrededores de la mencionada avenida de Barquisimeto, donde se desarrollaba una manifestación, cuando fueron sorprendidos por una camioneta pick up, de la que habrían disparado con armas de fuego contra los presentes. En ese momento, los citados jóvenes resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al centro de salud más cercano.

Por otro lado, el Defensor, del Pueblo, Tarek William Saab, señaló que Peña fue herido en una barricada el 10 de abril. Señala que sufría parálisis cerebral infantil, y lo cuenta entre las nueve personas que han fallecido en incidentes ocurridos en torno a barricadas, o a consecuencia de éstas.

El joven permaneció hospitalizado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto (HCUAMP).

Luis Miguel Gutiérrez, fallecido tras ser herido en Tovar

El 2 de junio de 2017 falleció Luis Miguel Gutiérrez Molina, joven de 20 años quien el 17 de mayo resultó herido de bala en la región abdominal cuando se encontraba en una manifestación en la carrera cuarta de Tovar, estado Mérida. Ingresó al Hospital Universitario de Los Andes y falleció 17 días después. Según El Universal, murió producto de una septicemia. Fue comisionado el Fiscal 4° del estado Mérida, Jorge Hernández Barrios.

María Estefanía Rodríguez, asesinada en El Cují, estado Lara

El jueves 1 de junio, la señora María Estefanía Rodríguez, de 46 años, murió en El Cují, municipio Irribarren del estado Lara, al recibir un disparo durante una manifestación ocurrida este jueves 01 de junio en la parroquia El Cují, municipio Iribarren de esa entidad federal.

Según la información preliminar recabada por el Ministerio Público, en horas de la tarde la víctima transitaba por el citado sector cuando recibió un disparo en la región intercostal derecha. De inmediato, fue trasladada al Hospital Antonio María Pineda, donde ingresó sin signos vitales.

Según un reporte de la periodista Karina Peraza para el diario El Impulso, la señora fue asesinada de un disparo en el pecho cuando trataba de pasar por el lugar donde un grupo de manifestantes protestaban. Al parecer, al momento de pasar se formó un tiroteo en el sector Las Veritas, adyacente a la Escuela de Policía del estado Lara.

Juez Nelson Moncada Gómez, asesinado en una barricada

El miércoles 31 de mayo en la noche fue asesinado el abogado Nelson Antonio Moncada Gómez, de 37 años, quien era juez 48º de Control del Área Metropolitana de Caracas.

La versión aportada por el Ministerio Público señala que Moncada Gómez fue interceptado este miércoles 31 de mayo en la noche por varias personas que se encontraban en una barricada y cuando intentó huir, le dispararon y posteriormente lo despojaron de sus pertenencias.

Según el portal La Tabla, Moncada formó parte de la sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas que en agosto de 2016 confirmó la sentencia a casi 14 años años contra Leopoldo López,dirigente del partido de derecha Voluntad Popular. El abogado tiene al menos 7 años años como magistrado del Poder Judicial, pues ingresó formalmente en octubre de 2010 y es oriundo de la ciudad de San Cristobal, estado Táchira, en el occidente de Venezuela.

También destaca que fue el juez a cargo del proceso por el homicidio del joven Bassil Da Costa, ocurrido en 12 de febrero de 2014, al inicio de una jornada de violencia impulsada por López. Conoció diversas causas de hechos violentos que causaron la muerte de 43 personas en las protestas violentas de 2014. También le tocó conocer el caso de las famosas carpas de la avenida Francisco de Miranda, donde se decomisaron drogas y artefactos incendiarios con el fin de profundizar los actos terroristas de esa oportunidad.

La versión policial del hecho, a la que tuvo acceso La Tabla, precisa que el crimen ocurrió a las 10:15 de la noche, frente al Colegio de Abogados en El Paraíso.

El Ministerio Público comisionó a la directora de Delitos Comunes, Marisela Lucena, y a la fiscal 36º nacional, Lucila Hurtado, para investigar la muerte del juez. Adicionalmente, el coordinador de Delitos Contra las Personas de la institución, Favio Faoro Moncada, también forma parte del equipo que coordinará la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El 1 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, indicó que no se descarta la posibilidad de que haya sido un caso de sicariato, ejecutado por personas “contratadas por la derecha para seguir creando y sembrando el terror”. “Hemos asignado los mejores hombres del Cicpc para hacer las investigaciones a fondo sobre este lamentable hecho”, explicó.

Muere uno de los presuntos asesinos

El 5 de junio a las seis de la mañana, 120 efectivos adscritos a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, realizaron un operativo en el barrio Las Brisas de la Cota 905 para la captura de los presuntos culpables del asesinato. Uno de ellos, identificado como alias Cheo o El Cheíto, se vio acorralado por las fuerzas policiales y, según señala El Universal, “sostuvo un fuerte enfrentamiento con los funcionarios, tiroteo en el que activó una granada fragmentaria que hirió a uno de los efectivos que participaron en la operación. Al verse acorralado y superado en número, decidió suicidarse de un tiro en la cabeza. Funcionarios policiales venían haciéndole seguimiento a alias Cheo, sin embargo no habían podido capturarlo”.

César Pereira, joven de 20 años asesinado en Lechería

El domingo 28 de mayo en la madrugada falleció César David Pereira Villegas (20), quien resultó herido el día anterior durante una manifestación violenta en el sector Peñón del Faro de Lechería, estado Anzoátegui. El Ministerio Público comisionó al fiscal 20º del estado Anzoátegui, Luis Gonzalo Galindo, para la investigación.

De acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía, en horas de la tarde del sábado 27 de mayo, Pereira Villegas se encontraba en el citado sector de Lechería donde se desarrollaba una manifestación, cuando resultó herido a la altura del abdomen. De inmediato, la víctima fue trasladada hasta un centro clínico privado, donde fue intervenido quirúrgicamente, sin embargo, falleció la mañana de este domingo 28 de mayo.

Pereira era militante del partido de derecha Voluntad Popular y estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi (Iutirla).

Según medios de comunicación, le fue retirada una metra de su abdomen, con la que habría sido asesinado. Dirigentes del mencionado partido político han difundido un video e imágenes responsabilizando a un efectivo de la policía del Estado Anzoátegui, que presuntamente estaba disparando metras usando una escopeta de perdigones plásticos.

Es importante mencionar que el presidente Nicolás Maduro ha prohibido el uso de escopetas de perdigones plásticos en el control y dispersión de manifestaciones, y lo ha reiterado de forma pública y notoria en varias oportunidades.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó vía Twitter que la delegación de la Defensoría en Anzoátegui participará activamente en una investigación objetiva e imparcial sobre el fallecimiento de César Pereira.

Indicó haber conversado con el mayor general Sergio Rivero, comandante de la Redi Oriental; con directivos del Cicpc y demás autoridades competentes “a objeto de solicitar una investigación objetiva e imparcial que esclarezca la verdad de los hechos, determine responsabilidades y sanciones a que haya lugar: En tal sentido preocupa el sistemático uso de armas caseras cuyas municiones de metras, rolineras y clavos han venido siendo usadas indiscriminadamente en hechos violentos para causar muertes y lesiones graves tanto a ciudadanos como a funcionarios de seguridad”.

El Defensor del Pueblo igualmente solicitó que “todo efectivo del estado Anzoátegui que haya utilizado su arma orgánica sea separado del cargo y puesto a la orden de la investigación, para interrogatorios y experticias de rigor. Al igual que hemos exigido la celeridad de resultados de medios de prueba, tales como balística, planimetría (topografía, distancia, geometría), etc., recabados en la escena del crimen que incluyan a ambos sectores presentes en el lugar de los hechos”.

Danny José Subero, GNB retirado asesinado en el estado Lara

El sábado 27 de mayo, cuando los restos de Manuel Sosa eran trasladados a su última morada y un grupo de manifestantes opositores acompañaban la caravana fúnebre, un grupo de personas golpearon, lincharon y asesinaron con varios disparos a Danny José Subero, teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, en Cabudare, estado Lara. Según medios, algunos manifestantes lo calificaron de “infiltrado”.

Médicos del Hospital de Barquisimeto, donde llegó sin vida, informan que Subero presentó tres disparos en distintas partes del cuerpo. Todas sus pertenencias fueron quemadas, al igual que su motocicleta.

Fuentes explicaron que Subero había solicitado la baja dos años antes para trabajar las tierras que le había dejado su padre.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, condenó el asesinato de Subero. Explicó que el funcionario fue “salvajemente golpeado por una turba asesina en la urbanización Valle Hondo, que lo torturó a mansalva y luego remató de 2 balazos”. Calificó el hecho como un crimen de odio, aseguró que así como actúa con firmeza ante todo exceso policial que produzca víctimas, igualmente solicita una sanción ejemplar contra “linchadores criminales”.

“Estamos presentes en cada procedimiento para sancionar violaciones a Derechos Humanos, con dicha razón alerto sobre impunidad frente a crímenes de odio promovidos por sectores neonazis que socavan el Estado de Derecho, buscando imponer la criminal justicia por mano propia impunemente”, escribió en su cuenta @TarekWiliamSaab.

El domingo 28 de mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció que un equipo policial especial fue trasladado a Lara para hacer las investigaciones, que los perpetradores del hecho están identificados y podrían ser detenidos en las próximas horas.

El 1 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó que unas 20 personas en total participaron en el linchamiento y ejecución de Subero. Indicó que hay varias personas detenidas: Jhonatan Javier Sandoval Navas, de 23 años; Jesús Alberto Alejos Crowther, de 18 años; Antony Jesús Pérez Torres, de 25 años, con antecedentes por tráfico de drogas; Jonathan Eduardo Riera Oropeza, Ronny Raúl Granados López, de 37 años; Andrés Enrique Guerrero Mostreta, de 17 años; Uvaldo Rafael Martínez González, de 43 años y Milarys Josefina Saavedra, de 42 años.

El 8 de junio, el vicepresidente Tareck El Aissami informó sobre la captura de Anthony Jesús Pérez Torres, de 25 años, quien sería el autor material del asesinato de Subero.

Manuel Sosa, asesinado en Cabudare

El viernes 26 de mayo, el Ministerio Público confirmó la muerte de Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 33 años, quien recibió un disparo el jueves 25 durante una manifestación en Cabudare, estado Lara. El Fiscal 21 de Lara investigará su muerte.

Según el diario El Impulso, una herida producida por el paso de un proyectil en la región infraclavicular derecha, con salida en la escapular derecha, fue la causante de su muerte.

Dicho diario, de tendencia opositora, entrevistó a su madre, Maritza Aponte, quien cuenta que su hijo había salido a auxiliar “a una tía que estaba en el distribuidor accidentada. Al rato que estuvo la comida, envió a su esposo a buscarlo para que almorzara pero no llegó a hacerlo. Cuenta la dama que eran entre las 3 a 3:30 de la tarde, y ya la Guardia tenía más de una hora en el lugar, pero de forma repentina se escucharon las detonaciones, y un joven de 18 años cayó herido en medio del elevado”.

Ella explica que su hijo “corrió para auxiliar” al joven de 18 años “y cuando giró su cabeza, los guardias dispararon balas y una de ellas le cayó a mi hijo”. Sin embargo, la señora da su testimonio basada en lo contado por terceros, pues no fue testigo directa.

Adrián Duque, asesinado en Maracaibo

El 24 de mayo en la noche fue asesinado Adrián José Duque Bravo, de 23 años durante una protesta en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo.

Según el Ministerio Público, la noche de este miércoles un grupo de manifestantes, entre ellos la víctima, se encontraba en las cercanías del conjunto residencial Las Torres del Saladillo de Maracaibo, cuando se apersonaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a restablecer el orden público. Poco después, inició una situación irregular, en la que resultó herido Duque al recibir un disparo, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Chiquinquirá, donde falleció poco después de haber sido ingresado.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 4º del estado Zulia, Israel Vargas, en aras de que dirija la investigación.

Una nota emitida por el diario Últimas Noticias el 26 de mayo reseña declaraciones de Gervasio Vera, director de la Delegación Zulia del Cicpc (policía científica venezolana), quien señaló que, durante la autopsia practicada al joven, los médicos forenses hallaron una metra de vidrio. Vera aseguró que estas esferas son disparadas por armamentos de fabricación rudimentaria o casera, los cuales son utilizados comúnmente por algunos manifestantes violentos.

Según el resultado forense, este tipo de proyectil ingresó por el lado izquierdo de la región abdominal y en su recorrido afectó varios órganos vitales, causándole el deceso.

Augusto Puga, asesinado en Ciudad Bolívar

El 24 de mayo fue asesinado en Ciudad Bolívar el joven Augusto Sergio Puga Velásquez, de 22 años, quien fue herido durante una manifestación en el decanato de la Universidad de Oriente (UDO) en Ciudad Bolívar.

Puga era estudiante de la referida universidad, cursando el tercer semestre de Enfermería.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el Ministerio Público, en horas de la tarde del miércoles 24 de mayo Puga Velásquez se encontraba en la casa de estudios donde se llevaba a cabo una manifestación, cuando recibió un disparo en la cabeza. De inmediato, el joven de 22 años fue trasladado al Hospital Ruiz y Páez, donde falleció. Durante esa situación también resultó lesionado otro estudiante. De inmediato, el joven de 22 años fue trasladado al Hospital Ruiz y Páez, donde falleció. Durante esa situación también resultó lesionado otro estudiante.

El día siguiente, el Ministerio Público informó que se imputará a los funcionarios de la policía regional Annel Jairo Medina Delgadillo, Gabriel Alí Centeno Navas y Cristhiam José Arzolay, por su presunta vinculación con la muerte de Puga.

El 30 de mayo, el Ministerio Público anunció que fueron imputados los oficiales de la policía de Bolívar: Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán y Derquis Pérez, así como el sargento de la Milicia, Cristhiam Arzolay, por su presunta participación en la muerte del joven.

El caso es llevado por los fiscales 68° Nacional y 2º de la citada entidad federal, Edgard Millán y Yoniray Lugo, respectivamente.

Erick Antonio Molina Contreras, asesinado en Barinas

El 23 de mayo Erick Antonio Molina Contreras, de 35 años, fue asesinado en la Urbanización Los Próceres, parroquia Corazón de Jesús de Barinas, donde fue herido por un proyectil disparado por arma de fuego en la región escapular. Según el Ministerio Público, estaba manifestando. Tras ser herido, fue trasladado al Hospital Dr. Luis Razetti, donde posteriormente murió. Se comisionó a la Fiscalía 2 del estado Barinas para las investigaciones.

Trabajaba en un restaurante y dejó tres hijos huérfanos.

Juan Antonio Sánchez Suárez, asesinado en Barinas

El 23 de mayo de 2017 fue asesinado Juan Antonio Sánchez Suárez, de 21 años de edad.

Según la Fiscalía, ese día Sánchez Suárez se encontraba durante una manifestación en la urbanización José Antonio Páez, parroquia Rómulo Betancourt del estado Barinas, cuando recibió dos disparos de arma de fuego a nivel de la región pectoral y otro en la región intercostal, siendo trasladado al Hospital Dr. Luis Razetti, donde falleció. Esta investigación será conocida por la Fiscalía 2 del estado Barinas.

Practicaba voleibol y trabajaba en una panadería.

Mauro Rodríguez, murió en Barinas por complicaciones de salud

El 23 de mayo de 2017 el Sr. Mauro Rodríguez, de 60 años, falleció producto de complicaciones de salud, que no pudieron ser tratados adecuadamente debido a las guarimbas en la entidad. Según el listado realizado por el Ministerio de Comunicación e Información, “presentó un problema de salud que fue atendido en primeros auxilios en la población de Libertad. Luego fue ingresado de emergencia en un centro de salud de Sabaneta pero su estado ameritaba la atención de cuidados intensivos en otro hospital. Su traslado fue imposibilitado por las guarimbas instaladas por violentos de la derecha”.

Se desempañaba como operador de una unidad de transporte de gasolina de PDVSA. Deja cuatro hijos huérfanos. Su caso no figura en la lista del Ministerio Público.

Anderson Abreu Pacheco, joven asesinado en el estado Trujillo

El pasado 23 de mayo fue asesinado en Valera, estado Trujillo, el joven Anderson Abreu Pacheco, quien se encontraba en una protesta en la localidad El Milagro, según el alcalde del municipio Valera del estado Trujillo, José Karkom, reseñado por El Nacional y Caraota Digital. Aclaró que no era estudiante. Indicó que durante la madrugada de este miércoles se registraron varios hechos de violencia en la sede de la Alcaldía del municipio.

Karkom atribuyó a supuestos paramilitares los actos de violencia. Caraota Digital también señaló que “minutos antes, reportaron fuertes enfrentamientos de manifestantes y cuerpos policiales que tomaron el barrio, uno de las zonas consideradas más peligrosas de Valera”.

Freiber Pérez, asesinado en el caserío La Mula de Barinas

El 22 de mayo de 2017 fue asesinado Freiber Darío Pérez Vielma, de 21 años de edad.

La nota de la Fiscalía señala que falleció el martes, luego de resultar herido la noche anterior durante una manifestación en el sector El Corozo, parroquia Manuel Palacio Fajardo de esa jurisdicción. El listado de la Fiscalía señala que fue herido durante una manifestación en el caserío La Mula, parroquia Dominga Ortiz de Páez del estado Barinas.

Recibió una herida en la espalda, producida por disparo de arma de fuego a nivel del pulmón. De inmediato, fue trasladado al Hospital Dr. Luis Razetti, donde falleció. Se comisionó a la Fiscalía 1° del estado Barinas.

Miguel Bravo, asesinado en Socopó

El 22 de mayo fue asesinado Miguel Ángel Bravo Ramírez: obrero de 25 años de edad, en la localidad de Socopó, estado Barinas.

Según el Ministerio Público, en horas de la noche se encontraba en una manifestación en la Plaza Bolívar de Socopó, parroquia Ticoporó, municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, cuando “se generó una situación irregular” en la que recibió dos impactos de bala. Falleció al ser trasladado de la clínica San José al Hospital Dr. Luis Razetti.

Se comisionó al fiscal 10º (e) del estado Barinas, César Mendoza, para realizar las investigaciones.

Alfredo Carrizales, asesinado en Barinas

El 22 de mayo fue asesinado Alfredo José Briceño Carrizales, de 25 años de edad, en una manifestación en Barinas.

De acuerdo con la información preliminar brindada por el Ministerio Público, Carrizales se encontraba en la urbanización Andrés Eloy Blanco, donde se desarrollaba una manifestación. Luego se indicó que se encontraba en una manifestación frente a su domicilio en la calle Cedeño del estado Barinas. Allí recibió un disparo en el intercostal izquierdo del cuerpo, aproximadamente a las 7:30 de la noche. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Luis Razetti de Barinas, al que ingresó sin signos vitales.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 1ª y 18º del estado Barinas, Obdulia Díaz y Yeancarlos Vinci Rivas, para investigar el hecho.

Dejó un hijo de 3 años.

Elvis Montilla, asesinado en Barinas

El 22 de mayo, murió Elvis Adonis Montilla Pérez, de 20 años de edad, en la ciudad de Barinas. Se encontraba durante una manifestación en la avenida Los Llanos, frente a la urbanización Palma de Oro, parroquia Alto Barinas del estado homónimo, cuando fue impactado por un proyectil disparado por un arma de fuego en la región pectoral, informa el Ministerio Público.

Estudiaba en la Universidad Francisco de Miranda de Coro, estado Falcón. La investigación está a cargo de la fiscal 1ª y 18º del estado Barinas, Obdulia Díaz y Yeancarlos Vinci Rivas.

Ynigo Leiva: Bala perdida en el barrio San Andrés de El Valle

El 22 de mayo fue asesinado Ynigo Leiva, de 66 años de edad, durante una protesta la noche de este lunes en el barrio San Andrés de El Valle, señala el diario opositor El Nacional.

“Leiva había cerrado su charcutería, ubicada en la misma zona, mientras se desarrollaba un enfrentamiento entre manifestantes contra la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. El comerciante había llegado a su casa cuando ya habían cesado las protestas. Sin embargo, entrada la noche hubo un tiroteo. Leiva recibió el impacto de una bala perdida en el brazo izquierdo con salida en el brazo derecho”, señala dicho diario.

A la víctima la trasladaron al hospital de Coche donde le realizaron la autopsia. La familia de Leiva pide justicia por el crimen.

Yorman Bervecia, muerto en Barinas

El lunes 22 de mayo, murió en la ciudad de Barinas el joven Yorman Alí Bervecia Cabeza, de 19 años, durante una manifestación en las adyacencias de la urbanización José Antonio Páez de la ciudad de Barinas, informa el Ministerio Público.

Según el Ministerio Público, Bervecia se encontraba en la avenida Cuatricentenaria cuando se desarrollaba una manifestación y varias personas comenzaron a atacar el destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana. Durante esa situación, el joven recibió un disparo del lado izquierdo del tórax que le causó la muerte.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 1ª del estado Barinas, Obdulia Díaz, para investigar lo ocurrido.

Jhon Alberto Quintero, muerto en Barinas

El lunes 22 de mayo, diferentes medios digitales y tuiteros de Barinas informaron de la muerte de Jhon Alberto Quintero en Guanapa, estado Barinas, de un disparo a la cabeza. Su caso no figura en la lista o investigaciones que adelanta el Ministerio Público, y hubo varias versiones sobre la causa de su muerte: desde diputados de derecha que, sin base alguna, atribuían su muerte a “la represión” de cuerpos de seguridad del Estado, hasta medios como El Pitazo, que hablaron de un supuesto “ajuste de cuentas”. El Universal recopiló tres versiones distintas: “una es que se encontraba protestando y recibió un tiro, también dicen que iba a ser atracado y se resistió y una tercera de que presuntamente participaba de saqueos”.

Edy Terán, asesinado en Trujillo

El sábado 20 de mayo fue asesinado Edy Alejandro Terán Aguilar, de 23 años, durante una manifestación en el sector El Murachí de la ciudad de Valera, estado Trujillo. El Ministerio Público comisionó al fiscal 3° del estado Trujillo, José Luis Molina, para investigar su muerte, según comunicado del Ministerio Público.

De acuerdo con la información preliminar, en horas de la noche de este sábado se desarrollaba una concentración en el referido sector, cuando presuntamente habrían llegado al lugar varias personas armadas que dispararon en diversas oportunidades contra el grupo de manifestantes.

En ese momento, Terán Aguilar recibió un impacto de bala en el pecho. Un joven de 18 años también resultó herido presentando un traumatismo craneoencefálico y abdominal, mientras que una mujer de 50 años recibió una fractura en el fémur izquierdo. Minutos más tarde, las víctimas fueron trasladadas a un centro de salud, donde el joven de 23 años ingresó sin signos vitales.

Según medios de comunicación, Terán estudiaba quinto semestre de Administración en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, núcleo Valera.

Jorge David Escandón, efectivo de la Policía de Carabobo

El 19 de mayo, el efectivo de la policía de Carabobo Jorge David Escandón Chiquito, de 37 años, falleció luego de que fuera herido en la cabeza el pasado lunes 15 de mayo.

Aquel día, el ministro venezolano de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó que los oficiales Escandón y Reinaldo Alberto Alvarado fueron “atacados por francotiradores” en la autopista del Este, vía Naguanagua. Según el Ministerio Público, se encontraba específicamente en el Conjunto Residencial Palma Real de Naguanagua, estado Carabobo, donde se realizaba una manifestación en la que surgió una confrontación.

El efectivo Escandón recibió un disparo de largo alcance en la cabeza, según Reverol. Fue trasladado al Hospital Metropolitano del Norte, donde falleció.

Al respecto, el Ministerio Público designó a los fiscales 44° nacional y 5° del estado Carabobo, Rubén Pérez y Armando Escalona, para investigar los ataques, reseñan en una nota de prensa.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Escandón recibió un disparo en la cabeza y Alvarado un impacto de bala en la pierna. También informan de un tercer efectivo policial, Andrés Ospina, quien fue alcanzado en la cara por un perdigón.

Según el informe del Ministerio Público, Escandón era licenciado en seguridad ciudadana, realizaba una maestría en administración del trabajo y relación laboral en la Universidad de Carabobo. Dejó dos niñas huérfanas. Contaba con dieciocho años de servicios como funcionario policial y se desempeñaba como Supervisor Agregado de la Policía del estado Carabobo, adscrito a la Brigada Motorizada de Naguanagua.

El 22 de mayo, el Ministerio Público informó que se imputará a Gerardo Álvarez, de 32 años, por la muerte de Escandón.

Daniel Rodríguez, asesinado en Santa Ana, estado Táchira

El viernes 19 de mayo en horas de la madrugada, falleció en el Hospital Central de San Cristóbal “Dr. José María Vargas” el joven estudiante Daniel Enrique Rodríguez Quevedo, de 18 años, quien resultó herido durante una situación irregular el día anterior en la población de Santa Ana, municipio Córdoba, informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Dicho ente comisionó a los fiscales 22ª nacional y 4° del estado Táchira, Otilia Gallego y Virgilio Molina, respectivamente, para investigar la muerte.

El joven estudiaba primer años de derecho en la Universidad Católica del Táchira (UCAT).

De acuerdo con la información preliminar, en horas de la noche del referido día, la víctima salió de su residencia ubicada en la calle principal del sector La Cruz de la Misión, cuando un grupo de motorizados que transitaba por el lugar comenzó a disparar. Durante la situación irregular el estudiante de derecho resultó herido de bala en la cabeza.

Según el informe del Ministerio Público, “se encontraba en la Urbanización Venecia, avenida principal de Santa Ana, municipio Córdoba delestado Táchira, en conjunto con varios vecinos acomodando unas alcantarillas, cuando varias personas que se encontraban en motos y portando armas de fuego les efectuaron disparos, logrando impactarlo en la región cefálica”.

De inmediato, el joven fue auxiliado por vecinos y trasladado a un centro asistencial para ser estabilizado, luego funcionarios de Protección Civil lo llevaron hasta el Hospital Central de San Cristóbal, donde falleció en horas de la madrugada de este viernes 19 de mayo.

Al respecto, familiares de Rodríguez Quevedo reciben la asistencia de psicólogos y trabajadores sociales de la Unidad de Atención a la Víctima del estado Táchira, conjuntamente con el fiscal superior, Jeam Carlo Castillo, y demás funcionarios de esa dependencia.

Paúl Moreno, estudiante de medicina arrollado en Zulia

El jueves 18 de mayo en la tarde falleció por arrollamiento Paúl René Moreno Camacho, joven de 25 años durante una manifestación en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo. El Ministerio Público comisionó al fiscal 4° del estado Zulia, Israel Vargas, para investigar su muerte.

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue arrollado por una camioneta en la referida avenida, donde se llevaba a cabo una manifestación. “Una ciudadana que conducía un vehículo pasó sobre la barricada logrando impactar al hoy occiso huyendo del lugar”, señala un informe del Ministerio Público.

De inmediato, Moreno fue trasladado al hospital Doctor Adolfo Pons, donde falleció a los pocos minutos producto de un traumatismo craneoencefálico.

Moreno estudiaba medicina en la Universidad del Zulia, laboraba como paramédico y colaboraba como voluntario en los grupos conocidos como “Cruz Verde” de las manifestaciones opositoras.

El 19 de mayo se difundió un video supuestamente procedente de la policía científica, que mostraría la camioneta Hilux blanca que fue usada para arrollar a Moreno. Según el sitio web Noticia al día, su captura se realizará en las próximas horas.

Pedro Josué Carrillo, secuestrado y asesinado “por chavista” en Barquisimeto

El 17 de mayo fue hallado el cadáver de Pedro Josué Carrillo Suárez, de 21 años, con gran parte del cuerpo carbonizado y un disparo en la oreja derecha, detrás de un ranchito en el kilómetro 20, vía a Quíbor, informa el diario barquisimetano La Prensa de Lara. “Éste es uno de los chavistas”, fue lo que le dijo uno de los raptores a Pedro, según versiones de la familia, cuando fue raptado el martes 16 de mayo a las 6:00 pm en El Ujano, frente a los edificios de la Gran Misión Vivienda que están por el Hospital Militar de Barquisimeto.

Según el colectivo Voces Urgentes, Pedro era habitante de la comunidad La Porronera, avenida Herman Garmendia de la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren, era militante del Psuv y del punto y circulo de la Base de Misiones Bolívar y Chávez de la Comunidad Socialista Guerrera Ana Soto.

Al parecer, al joven se lo llevaron a punta de pistola, señala el diario larense. Desde el punto del rapto hasta el sitio del hallazgo son aproximadamente 40 kilómetros.

Relata uno de los testigos que Pedro estaba en el puesto, había llegado para hablar con uno de los empleados, que era su amigo, en ese momento apareció la camioneta y se estacionó en todo el frente.

“Los vidrios eran muy oscuros, era una camioneta Merú de color azul. El copiloto bajó los vidrios unos cuatro centímetros, por ahí sacó una pistola y le dijo al chamo, “ven acá”, apuntándolo, desde el puesto de atrás abrieron la puerta despacio y le exigieron al chamo que se montara. No vi quiénes eran, ni cuántas personas iban a bordo. Todo fue muy rápido y se lo llevaron”, soltó el testigo.

Desde el martes en la tarde la familia comenzó a buscarlo por todos lados, fueron a los centros de salud, a la morgue y a las comisarías.El miércoles en la noche funcionarios del Cicpc hicieron el levantamiento del cadáver del joven y lo llevaron hasta la morgue del Hospital Central de Barquisimeto, pero no fue sino hasta el jueves a las 8:00 de la mañana que los familiares identificaron a Pedro.Según un familiar reseñado por el mencionado periódico, Pedro había tenido problemas con los manifestantes opositores de Las Trinitarias días antes. Él trabajaba como herrero con su padre, el lunes estaba haciendo un trabajo de herrería en el establecimiento asiático de La Floresta y los manifestantes intentaron quemar el carro en donde ellos se estaban trasladando.

Hasta los momentos, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo no han incluido a Carrillo Suárez en sus listas ni comunicados sobre personas asesinadas durante las manifestaciones violentas.

José Francisco Guerrero, asesinado en Sabaneta, estado Táchira

El miércoles 17 de mayo murió el joven de 15 años José Francisco Guerrero, quien había sido herido el día anterior en el troncal 5, en el sector Sabaneta, municipio San Cristóbal del estado Táchira.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 16ª del estado Táchira, Kharina Hernández, para investigar la muerte.

De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 4:00 pm del martes 16 de mayo el joven de 15 años realizaba compras en un abasto ubicado en el referido sector, cerca de donde se realizaba una manifestación, cuando recibió un disparo en la zona umbilical inferior izquierda. De inmediato, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Central de San Cristóbal “Dr. José María Vargas”, donde murió la mañana de este miércoles 17 de mayo.

Sus familiares indican que no formaba parte de ninguna manifestación, sino que iba a comprar harina en un abasto. La bala entró por la espalda y salió por el abdomen, informó la corresponsal de El Nacional, Eleonora Delgado, basada en testimonios de una de sus hermanas.

Manuel Castellanos, asesinado en Tucapé, estado Táchira

El miércoles 17 de mayo fue asesinado Manuel Felipe Castellanos, de 46 años, en las cercanías de una manifestación violenta en Tucapé, estado Táchira. El 24 de mayo, el Ministerio Público informó que fueron privados de libertad 3 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por su muerte. Los efectivos fueron identificados como Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brayan Lemus.

Castellanos murió por una herida de bala en la nuca. Según algunas fuentes, estaba haciendo una cola para comprar pañales cuando se acercó a una manifestación violenta para mirar lo que ocurría. “En ese momento, funcionarios dispersaron la manifestación realizando varios disparos y uno de ellos impactó en la región anatómica cérvico esternocleidomastoideo izquierda (cuello)”, señala el informe del Ministerio Público

Diego Arellano, asesinado en San Antonio de Los Altos

Este martes 16 de mayo murió el joven Diego Fernando Arellano De Figueredo, de 31 años, tras resultar herido durante una manifestación que se desarrollaba en la Av. Perimetral en la entrada de la urbanización Los Castores, San Antonio de los Altos, municipio Los Salias. El Ministerio Público comisionó al fiscal 1° del estado Miranda, Marlon Mora, para investigar su muerte.

De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 11:30 am de este martes, el hombre se encontraba en el lugar en el que se desarrollaba una manifestación, cuando recibió un disparo en el tórax. De inmediato fue trasladado hasta la Clínica El Retiro, ubicada en San Antonio de los Altos, donde murió durante una intervención quirúrgica.

Según el sitio web La Tabla, Arellano era egresado como biólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y era trabajador de Biotecfar ffucv, una compañía de la misma casa de estudios que se dedica a elaborar sueros antivenenosos. Anteriormente Arellano trabajó en el parque zoológico El Pinar, a cargo del Gobierno del Distrito Capital.

El pasado 17 de mayo en una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, explicó que el joven de 31 años se encontraba en la manifestación y recibió un disparo por arma de fuego, posteriormente fue trasladado a la clínica el Retiro donde se le practicó una intervención quirúrgica en la que fallece. “La trayectoria intraorgánica que se le hace en la autopsia, en el servicio de medicinas y ciencias forenses, ejercida por el Ministerio Público, establece que de su cuerpo fue extraída una esfera metálica redonda de acero de unos 11 milímetros”.

A su vez, informó que fueron localizadas más de 12 esferas metálicas en el sitio de los sucesos, donde se encontraban los guardias liberando la Panamericana. “Nosotros inferimos y podemos apreciar mediante las investigaciones que estos tres eventos lamentablemente ocurridos, gracias al llamado que hiciera la derecha terrorista (…) El asesino, el victimario se encuentra dentro de los manifestantes”.

Aseguró que los cuerpos pertinentes harán las investigaciones necesarias para dar con los culpables de estos hechos que se viene suscitando en el país gracias al llamado de dirigentes como Julio Borges, desde el pasado 6 de abril.

Diversas fuentes señalan que Arellano recibió disparos con esferas o metras en varias partes de su cuerpo: en el tórax, la cadera y el tobillo izquierdo.

Yeison Natanael Mora Castillo, asesinado en Barinas

El martes 16 de mayo falleció el adolescente Yeison Natanael Mora Castillo, de 17 años, tras resultar herido el día anterior durante una manifestación en el sector Ciudad Bolivia, municipio Pedraza de Barinas. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 9ª de dicho estado, Rosa Pumilia, para investigar su muerte.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se encontraba en las adyacencias del referido sector, lugar en el que se desarrollaba una manifestación de la que él formaba parte, cuando repentinamente llegó un grupo de personas que efectuó varios disparos, hiriendo al joven en la cabeza, concretamente en la región infra orbital derecha.

El joven falleció el martes 16 de mayo en la madrugada en el hospital central Luis Razetti de Barinas, adonde fue trasladado desde el hospital de Pedraza, explicó María Celeste Gutierrez, esposa del padre de Yeison. Precisó que el adolescente se dirigía desde su residencia a la casa de sus abuelos y que no se encontraba participando en ninguna protesta.

Según el portal La Tabla, un objeto esférico disparado desde muy cerca o a quemarropa causó la muerte de Mora Castillo. El disparo lo recibió en la región infraorbital derecha, sin orificio de salida, informó el ministro Nestor Reverol.

La información sobre el “proyectil” proviene de la radiografía que le fue realizada y que muestra un objeto esférico que podría ser una metra. Asimismo, el dato indica que el disparo fue a muy corta distancia o a quemarropa.

“En este caso se repite el uso de proyectiles y posiblemente de armas artesanales, tal como ocurrió en los asesinatos del violinista Cañizales y del periodista Miguel Castillo en Las Mercedes, Caracas”, señala La Tabla.

Sobre las circunstancias del hecho, la señora Gutierrez no tiene información y explicó que personas que se encontraban en la zona responsabilizan a efectivos de la GNB. Yeison era el único hijo varón de su padre, Eulucidio Mora, y estudiaba y trabajaba, pues su familia es muy “humilde”. El joven trabajaba en una ferretería.

Vale mencionar que su padre y su madrastra forman parte de una organización campesina, cooperativa El Brazo de Maduro, que participa en el rescate del hato Las Mercedes, un latifundio de más de 7 mil hectáreas, en la misma zona. Son 400 campesinos que desde hace siete años esperan respuesta favorable del Instituto Nacional de Tierras (INTI), y ayer denunciaron que un grupo civil armado amedrentó y quemó diez ranchos de los solicitantes.

Asesinado comerciante merideño mientras se registraban protestas en Tabay

El lunes 15 de mayo fue asesinado Javier Antonio Velázquez Cárdenas, comerciante de 42 años de edad, propietario del restaurant El Rincón del Maracucho, ubicado frente a la estación de servicio La Petrolea, en la localidad Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. Fue interceptado por sujetos armados quienes le propinaron tres disparos que lo dejaron tendido sobre el piso del restaurant.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando en Los Llanitos de Tabay se producían protestas violentas en el marco del “gran plantón nacional” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los cuales dejaron decenas de heridos, saqueos y graves daños materiales en el sector.

En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) delegación Mérida, presumen que la venganza es el móvil del asesinato, por lo que descartaron que la muerte de Velázquez Cárdenas sea producto de las protestas y los enfrentamientos que estas han originado.

El caso es reseñado por El Universal y el Diario Los Andes. El día de su muerte, otros medios como El Pitazo y Runrunes, así como diferentes políticos opositores, achacaron su muerte a “colectivos chavistas” sin evidencia alguna.

Isabel Torrealba, murió de un infarto cerca de una confrontación

El pasado lunes 15, la señora Isabel Ramona Torrealba Campos, de 54 años de edad, falleció entre las 5.30 y las 6.00 de la tarde en La Floresta, zona este de la ciudad de Barquisimeto, tras sufrir un infarto fulminante cerca de una confrontación registrada en medio de las manifestaciones violentas convocadas por la oposición aquel día. Así lo informó el diario El Impulso y La Prensa de Lara.

Torrealba Campos tenía tres años trabajando en una casa de familia en la urbanización Las Trinitarias, zona este de la ciudad. Familiares contaron que la mujer trabajaba como empleada doméstica, desde hace tres años, en un conjunto residencial cercano a la Universidad Fermín Toro de El Ujano.

Este lunes la dama salió muy temprano de su vivienda ubicada en el sector La Granzonera de la comunidad de Chirgua 4, también ubicada al este de Barquisimeto. En horas de la tarde, decidió regresar a su vivienda. Cuentan sus hermanas que la dama fue acompañada por la dueña de la casa hasta Las Trinitarias y en vista de que no pasaba el Ruta 12 decidió comenzar a caminar hacia la bomba de El Ujano, lugar donde llega el transporte los días que hay manifestaciones.

Acompañada de otra señora, pasaron por el puente de Guardagallo y se toparon con manifestantes opositores. Cruzaron hacia La Floresta y en uno de los sitios estaba trancado con ramas, además quemaban cauchos. En ese lugar estaban apostados otro grupo de personas, simpatizantes del proceso revolucionario. Justo en ese momento comenzó una confrontación entre ambos grupos, que hizo que la señora Torrealba Campos y su compañera en ese momento corrieran para resguardarse. Pasaron por el CDI de La Floresta y como a 500 metros, frente a una de las urbanizaciones la señora comenzó a vomitar, lo hizo en dos ocasiones y allí se desvaneció.

“Cayó en el piso desmayada y la señora la llevó hasta el CDI, pero nos explican los doctores que luego de eso mi hermana relajó esfínteres y sufrió un infarto fulminante, que no se pudo hacer nada. Ellos creen que fue producto de haber corrido, además del humo y el olor de las bombas que inhalaron”, destacó Yelitza Torrealba, hermana de la hoy occisa.

La víctima era la mayor de cuatro hermanas y según aseguran sus familiares no sufría de nada, era una persona muy sana, madre de tres hijos.

Diego Hernández, asesinado en Capacho, estado Táchira

El lunes 15 de mayo fue asesinado Diego Hernández, de 33 años, tras recibir un disparo durante una manifestación en Capacho, estado Táchira. El Ministerio Público, a través del Fiscal 20 del estado Táchira, Edward Narváez, logró la privativa de libertad al efectivo de la policía de ese estado, Luis Oviedo, por su muerte. El 1 de julio, Oviedo fue acusado ante el tribunal 6° de control del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, la víctima transitaba por el mencionado sector donde un grupo de personas manifestaba, cuando recibió un impacto de bala en el tórax. Posteriormente, fue trasladado a un ambulatorio en el mencionado municipio, donde ingresó sin signos vitales.

Al respecto, José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, informó en Venezolana de Televisión que el Centro de Corrección Policial Capacho-Independencia fue atacado por 180 personas afectas a la oposición en una protesta violenta. “Intentaron quemar la sede, hay ocho policías heridos y allí falleció el ciudadano Diego Armando Hernández Barón, de 32 años, mototaxista, jefe de los CLAP en el municipio Independencia, líder de calle y un muy querido revolucionario que falleció. Estamos en las investigaciones de rigor, porque él estaba fuera de las áreas de perturbación de la derecha”.

El ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, confirmó que era militante del PSUV y de la logística de los Clap, y que estaba trabajando como mototaxista cuando fue asesinado. Además, Hernández era Técnico Superior en Administración, mención Contabilidad y Finanzas.

El oficial Oviedo fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica, tipificados en el Código Penal, y en la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones. Permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Occidente II.

Oviedo fue detenido este martes 16 de mayo en San Cristóbal, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.

Luis Alviarez, asesinado en Palmira, estado Táchira

El 15 de mayo, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo confirmaron la muerte del joven Luis José Alviarez Chacón, de 18 años, luego de resultar herido en una manifestación en localidad de Palmira, municipio Guásimo del estado Táchira. Era único hijo, bachiller y atleta en la disciplina de ping pong.

El Ministerio Público informó que se ha comisional al Fiscal 4° del mencionado estado, Virgilio Molina, para investigar la muerte de Alviarez.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se encontraba junto a un grupo de personas manifestando en localidad de Palmira, cuando presuntamente habría recibido un impacto de bala en el tórax. Minutos más tarde fue trasladado al Hospital Fundahosta, ubicado en Táriba, municipio Cárdenas, donde ingresó sin signos vitales.

Su cuerpo fue trasladado a la Unidad de Patología en Morgue del Hospital Central de San Cristóbal, donde las autoridades correspondiente realizaron el protocolo de autopsia y experticias respectivas, que determinaron la causa de su muerte.

Según versiones extraoficiales, un grupo de encapuchados estaban protestando de forma violenta y le prendieron fuego a la sede de la policía en Palmira; en estos hechos, resultó muerto el joven Alviarez, quien formaba parte de los jóvenes encapuchados.

El miércoles 17 de mayo, el Ministerio Público informó que se imputará a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Wilfredo Casanova y Carla Sayago, por estar presuntamente involucrados en la muerte de Alviarez. El ente manifestó a través de su cuenta en Twitter (1 2 3) que los funcionarios serán presentados para determinar las acciones penales correspondientes.

El 1 de julio, los dos funcionarios fueron acusados ante el tribunal 7° de control del estado Táchira.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, confirmó en su cuenta Twitter la detención de dos efectivos policiales por el asesinato de este joven, quienes se encuentran detenidos en la sede del Cicpc de San Cristobal, estado Táchira, y serán puestos a la orden de la justicia. Saab también hizo “un nuevo exhorto a los órganos de justicia, a objeto de determinar responsabilidades en crímenes a manos de pistoleros aún no identificados”, en sucesos ocurridos en Miranda, Caracas, Lara, Barinas y Mérida, “cuyos móviles siguieron un patrón preestablecido”.

Carlos Enrique Hernández, muere tras chocar contra barricada en Cabudare

Este 12 de mayo, el periodista Héctor Samoli, jefe de redacción de La Prensa Lara, informó en su cuenta Twitter de la muerte de Carlos Enrique Hernández, de 30 años, quien conducía una motocicleta con un acompañante y chocan contra una barricada que no pudieron ver, colocada en la madrugada por manifestantes en la urbanización Villa Roca de Cabudare, estado Lara.

El día siguiente, La Prensa de Lara amplió la información. Hernández falleció “luego de llevarse varios escom­bros de una barricada que había en la interco­munal Barquisimeto-Acarigua e impactar vio­lentamente contra un poste”. “Murió por culpa de las guarimbas”, dijo su tía.

Relatan que Carlos salió el viernes en la madrugada de su casa en La Mata a bor­do de su moto MD 150 blanca. El hombre traba­jaba de mototaxista y to­das las madrugadas salía a buscar a un cliente en El Roble, porque le hacía transporte hasta su sitio de trabajo. El jueves en la noche Cabudare estaba “encendido” por las manifestaciones en contra del Gobierno. Al pasar la noche, los enfrentamien­tos entre protestantes y la GNB se fueron calman­do. La intercomunal fue uno de los lugares donde hubo lío y cuando se cal­mó la situación, queda­ron las barricadas obstru­yendo la avenida.

Carlos Enrique ya venía de regreso de buscar a su cliente Jesús Efraín Pri­mera Colina, de 24 años, a las 3:00 de la madruga­da de ayer. Cuando iban en sentido Cabudare-Barquisimeto, supuesta­mente unas piedras que estaban en el asfalto hi­cieron que Carlos perdie­ra el control, y justo en el retorno que está frente a la urbanización Villa Ro­ca estaba atravesado un poste de electricidad que aparentemente habían tumbado en las protestas y Carlos impactó contra él.

Ambos cayeron al pavi­mento, pero el mayor golpe lo recibió Carlos. Relatan los familiares que el poste lo golpeó en el pecho, además tuvo politraumatismo en todo el cuerpo y murió de in­mediato. Jesús resultó le­sionado con golpes en to­do el cuerpo.

Funcionarios de Polila­ra se encontraban cerca de donde ocurrió el acci­dente y llegaron de una vez al sitio, pero se perca­taron de que Carlos había muerto. Efraín fue trasla­dado de inmediato hasta la emergencia del Hospi­tal Central.

Según diferentes mensajes en redes sociales, manifestantes en Villa Roca trancaron la avenida intercomunal Barquisimeto-Acarigua entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana; según informó PoliLara a Samoli, los manifestantes eran bastante agresivos.

Anderson Dugarte, muere tras ser herido de bala en Mérida

El 8 de mayo de 2017, Anderson Enrique Dugarte Dugarte, un mototaxista de 32 años, fue herido en el centro de la ciudad de Mérida cuando pasó por las cercanías de una manifestación que pretendía llegar a la sede del gobierno regional. Circulaba por la calle 26, entre avenidas dos y tres del centro de la ciudad de Mérida, durante las manifestaciones que se dieron por el llamado que hiciera la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a una marcha que partió desde la Plaza de Sucre de la parroquia Milla con punto de llegada en el parque Glorias Patrias.

Dugarte fue alcanzado en la cabeza por un proyectil de un arma de fuego, informó el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez. Falleció el miércoles 10 de mayo. Transportaba a Freylan Eliezer Álvarez Jáuregui, de 21 años de edad y estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes (ULA), quien también sufrió una herida por arma de fuego en el ojo derecho sin orificio de salida, cuyo estado de salud es crítico, según informó Ramírez.

Según su tío, Germán Dugarte, Anderson era chavista y no formaba parte de la manifestación opositora. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, viajó a Mérida el día siguiente al ser este el tercer caso de una persona asesinada en la entidad.

En los hechos también fue herido de bala Hugo Guillén, de 27 años, funcionario de la policía estadal, quien está fuera de peligro.

Miguel Castillo, asesinado durante manifestación opositora

Este miércoles 10 de mayo en horas de la tarde, fue asesinado el Miguel Castillo Bracho, de 27 años, en Las Mercedes, durante una manifestación opositora que tenía como objetivo llegar, de forma no autorizada, al Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público informó que la Fiscal 34° nacional y la 126° del Área Metropolitana de Caracas investigarán el hecho.

Castillo Bracho era comunicador social, graduado en la Universidad Santa María, y estudió en el colegio San Ignacio de Loyola. Según el alcalde del municipio Baruta (estado Miranda), Gerardo Blyde, Castillo era hijo de la directora de Recursos Humanos de la Policía de Baruta, Carmen Bracho de Castillo.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó que Castillo recibió un disparo por arma de fuego a escasos metros de distancia, según la apreciación que hacen los expertos. “El proyectil tenía orificio de entrada y salida en el brazo (…) y se le aloja en el intercostal izquierdo”, explicó.

Aunque hasta el 12 de mayo no se ha revelado oficialmente el resultado de la autopsia, fuentes extraoficiales informaron a varios medios que una esfera metálica de unos 15 milímetros de diámetro, probablemente disparada desde un arma de fabricación casera, habría causado la muerte del joven. La foto del objeto extraído fue difundida en medios como RT y La Tabla.

También fue difundida una foto del cuerpo del joven, que confirma la información dada por Reverol: la esfera atravesó primero el brazo de Castillo y entró a su cuerpo por el intercostal izquierdo.

Da la impresión de que el disparo se hizo cuando el joven estaba de pie, en posición relajada, y alguien le disparó desde un lado.

Una teoría que se puede inferir de un video publicado por el medio Caraota Digital, captado por su personal ese día, es que la esfera pudo provenir de un explosivo casero. Luis Olavarrieta, periodista del citado medio, declaró: “Hubo un estruendo fuerte, tanto que todos corrimos del susto. Salieron chispas de fuego; algo salió con muchísima expansión; yo estaba resguardado detrás de un kiosco, pero después decidí alejarme más hacia Las Mercedes; en ese punto los muchachos se habían movido y suena otra detonación y empieza a gritar ‘se cayó, se cayó’, cuando corrí y me acerqué, se trataba de Miguel Castillo a quien montaron en una moto para llevarlo hasta una ambulancia”.

Miguel ‘Mike’ Joseph Medina Romero, asesinado en Maracaibo

En la madrugada del viernes 5 de mayo, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General del Sur el joven Miguel ‘Mike’ Joseph Medina Romero, de 20 años de edad, según informó el diario El Universal. Recibió un balazo en su abdomen el pasado 3 de mayo, durante una protesta en el sector Pomona, ubicado al sur de Maracaibo, estado Zulia.

Según Panorama, su madre, Nairobi Romero, afirmó (basada en el testimonio de otros jóvenes que estaban en el sitio): “Todos corrieron cuando llegaron unos policías a pie y de repente se escucharon disparos y cuando lo buscamos a el, lo vimos que estaba tirado en el piso”. Se trata de la primera muerte en Zulia.

Hecder Lugo, asesinado en San Diego, estado Carabobo

El pasado 4 de mayo de 2017 resultó herido por arma de fuego el joven Hecder Lugo, de 20 años, mientras formaba parte de un grupo de manifestantes violentos en el sector Tulipán, municipio San Diego del estado Carabobo. Falleció al día siguiente.

Según el listado oficial del Ministerio Público, recibió un disparo en la cabeza, ocasionándole una herida en la región frontal derecha con salida parietal izquierda por proyectil disparado por arma de fuego.

Una nota de prensa del Ministerio Públicoinforma que se comisionó al fiscal 28° de Carabobo, José López, para investigar su muerte. En ese sentido, el fiscal coordina las actuaciones que realiza el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

De acuerdo con la investigación, Lugo se encontraba en el lugar donde se desarrollaba la manifestación, cuando resultó herido por arma de fuego. Inmediatamente, la víctima fue trasladada al Centro Médico Valle de San Diego, sitio en el que posteriormente falleció.

El Ministerio Público señala en su listado oficial que este joven de 20 años practicaba natación, era bachiller y se encontraba en pruebas de admisión para ingresar al sistema educativo universitario.

Efectivo de PoliCarabobo muere en San Joaquín

El jueves 4 de mayo de 2017 en la madrugada, un funcionario de la Policía del estado Carabobo falleció “tras un ataque de manifestantes” en el municipio San Joaquín, según informó la cuenta oficial de la policía de dicho estado. El efectivo fallecido era el agregado Gerardo José Barrera Alonso, de 38 años; murió tras recibir un disparo.

Otros dos funcionarios de PoliCarabobo resultaron heridos de bala por manifestantes, durante protestas en San Joaquín y Tocuyito, informó la cuenta oficial de PoliCarabobo.

El Ministerio Público emitió una nota de prensa informando que fue comisionado el fiscal 5º de Carabobo, Armando Escalona, para investigar la muerte de Barrera. Señaló que su muerte ocurrió “la madrugada del 4 de mayo, luego de resultar herido el pasado 3 de mayo durante una manifestación en el municipio San Joaquín de la referida jurisdicción”.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles 3 de mayo, cuando un grupo de personas se encontraba manifestando en la urbanización La Pradera del municipio San Joaquín del mencionado estado, lugar en el que el funcionario resultó herido luego de recibir un disparo a la altura de la ingle.

El listado oficial del MinisterioPúblico señala que Barrera “se encontraba cumpliendo labores de orden público durante una manifestación y evitando que personas irrumpieran en los establecimientos comerciales del sector, cuando varios hombres le efectuaron múltiples disparos logrando herirlo en la femoral derecha”.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Central de Maracay, sitio en el que falleció. El ministro de relaciones interiores venezolano, Néstor Reverol, también se refirió al asesinato en su rueda de prensa realizada el mismo día.

El 10 de mayo, una nota del Ministerio Público informó que el Tribunal Séptimo de Control del Circuito Penal Judicial del estado Carabobo, dictó medida privativa judicial preventiva contra Misael Javier Junior Estrella González, por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Gerardo José Barrera Alonso, conforme a lo establecido en el artículo 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal.

Señala la nota que “un grupo de personas que portaban armas de fuego dispararon contra el oficial, entre este grupo fue reconocido por los testigos del hecho Misael Javier Junior Estrella González, quien tenía tatuado su apellido ‘Estrella’ en la espalda”.

El Ministerio Público le imputó a Estrella González el delito de homicidio agravado previsto y sancionado en el artículo 407 ordinal 2 del Código Penal. El Tribunal acordó seguir el procedimiento ordinario y estableció como sitio de reclusión el Internado Judicial de Carabobo en Tocuyito, así lo indicó un boletín informativo del Tribunal Supremo de Justicia.

Armando Cañizales, muere en Las Mercedes

El miércoles 3 de mayo de 2017 en horas de la tarde, murió el joven Armando Cañizales Carrillo, de 18 años, quien ingresó al Hospital Domingo Luciani con herida de arma de fuego a la altura del cuello.

El joven era integrante del Sistema de Orquestas, y su muerte causó una fuerte respuesta de parte del director Gustavo Dudamel a través de un comunicado.

Inicialmente medios digitales afirmaron que murió por un impacto de una bomba lacrimógena, lo que resultó ser falso.

El hecho ocurrió en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda (sureste de Caracas). Específicamente, ocurrió en el puente que une la autopista Francisco Fajardo con Las Mercedes, a la altura de la calle Jalisco.

El Ministerio Público señaló en una nota de prensa que se comisionó al coordinador de Delitos contra las Personas y al fiscal 55º del Área Metropolitana de Caracas, Favio Faoro y Farik Mora, respectivamente, para investigar la muerte de Cañizales.

El día siguiente, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó de los resultados de la autopsia de Cañizales: “se evidenció que falleció producto de un disparo por arma de fuego, pero se le extrajo una esfera metálica cromada de 8 mm de diámetro”, parecidas a los rolines o esferas metálicas que vienen en las rolineras y otros sistemas de rodamiento para vehículos.

Murió por una perforación en la arteria carótida izquierda, produciéndole una hemorragia interna, indicó Reverol. Los manifestantes confrontaban a un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes evitaban que ellos llegaran a la autopista y la trancaran.

Señaló Reverol que las investigaciones de campo del Cicpc y el Ministerio Público han recolectado en el sitio del suceso siete esferas cromadas, similares a las halladas en el cuerpo de Cañizales. “Seis fueron colectadas en el lugar donde se encontraban los Guardias Nacionales atendiendo a la manifestación, y una se localizó en el sitio del suceso, donde falleció este joven”.

“Podemos inferir que estas esferas estaban siendo disparadas a los Guardias Nacionales que estaban atendiendo la manifestación”, dijo el ministro.

Autobús se vuelca al intentar esquivar barricadas

Dos personas murieron y diez resultaron heridas el 2 de mayo en la noche, tras el vuelco de un autobús Encava en el distribuidor Girardot, en Puerto Cabello, estado Carabobo. La información fue suministrada en redes sociales por el Director Nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, quien detalló que el siniestro ocurrió entre el peaje La Entrada y Puente Barbula, sentido Puerto Cabello-Valencia.

Señaló que el accidente se produjo cuando la unidad “trataba de esquivar barricadas”. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Central.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, confirmó al día siguiente la información y señaló que uno de los fallecidos fue identificado inicialmente como Ana Rodríguez (42 años). El Ministerio Público la identificó como Ana Victoria Colmenárez de Hernández (43 años) y señala que presentó traumatismo craneoencefálico.

La otra persona, cuya identidad inicialmente se desconocía ya que se trasladaba sin documentos, fue identificada como María de los Ángeles Guanipa, de 38 años de edad, quien vivía en Coro, estado Falcón. También presentó traumatismo cráneo-encefálico.

Carlos Aranguren Salcedo, asesinado en Puente Baloa, Caracas

El martes 2 de mayo fue asesinado Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, de 30 años de edad, el mayor de 16 hermanos, vendedor de chucherías en unidades del transporte público, en las adyacencias de una protesta que realizaban vecinos de la zona, asegura el diario El Nacional. El caso también fue reseñado por Cronica Uno.

“En ese momento había una batalla campal entre los funcionarios de la GNB que disparaban y lanzaban lacrimógenas, y los vecinos que se defendían”, dice el diario.

Aranguren recibió 2 tiros en el costado derecho el martes a las 8:00 am en Puente Baloa, sector La Línea de Petare.

“A esa hora Aranguren Salcedo salió de su casa en Barrio Unión. Iba con su hermana de 15 años de edad a comprar queso y empanadas para el desayuno de los hermanos menores. Ambos se sorprendieron cuando sintieron detonaciones. La adolescente se asustó al ver lo que ocurría. Ella se separó de su hermano y se ocultó detrás de un camión, y fue cuando Carlos Eduardo fue impactado por los proyectiles. Una vecina que le llamó la atención a la muchacha le dijo que su hermano estaba herido. Ella se asomó y lo vio en el pavimento, le hablaba y no le respondía. El cadáver fue levantado rápidamente por una comisión del Cicpc que lo llevó a la morgue”.

Su madre aseguró que no formaba parte de las manifestaciones.

Le dispararon al entrar en un automercado

El ministro de relaciones interiores, Néstor Reverol, informó que el pasado 2 de mayo, un grupo de personas ingresaron de forma violenta al automercado Villa Florida, parroquia Miguel Peña de la ciudad de Valencia, con el fin de saquearlo. El dueño del local, un ciudadano de nacionalidad asiática, habría usado usó su arma de fuego contra las personas que ingresaban de forma violenta al negocio, presuntamente causándole la muerte a Eduardo Yonathan Quintero, de 21 años, quien murió tras recibir un impacto de bala.

El día siguiente fue detenido el ciudadano de nacionalidad asiática Cen He Zhong Liang, de 41 años, dueño del establecimiento a quien se responsabiliza de presuntamente haber realizado los disparos. También fue incautada el arma incriminada.

Nadador de aguas abiertas muere en choque causado por barricadas

El 2 de mayo de 2017 a las 4 de la tarde, ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo que se dio a la fuga, falleciendo el ciudadano Angel Enrique Moreira González. Los hechos ocurrieron en la autopista Prados del Este, sentido La Trinidad, a 200 metros de la salida a la urbanización Las Mercedes.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó el día siguiente que Moreira “se dirigía a su residencia cuando venía otro vehículo contraviniendo flechado, por la barricada que se encontraba en el distribuidor Santa Fe, que impedía el acceso de los vehículos hacia esa zona, impactando de frente y dándose a la fuga el vehículo”.

Moreira participó en los I Juegos Deportivos Bolivarianos en Perú, en el año 2012, ganando medalla de plata en la competencia de 5 kilómetros de aguas abiertas. El Comité Olímpico Venezolano emitió un comunicado lamentando el fallecimiento, aunque evitó pronunciarse sobre las causas.

Eyker Rojas, asesinado en Barquisimeto

El miércoles 26 de abril, Eyker Daniel Rojas Gil (20), perdió la vida a las 9 de la noche en la carrera 15 con calle 61, zona oeste de Barquisimeto. El fallecido recibió un disparo en la cara con un arma de fuego.

Según sus familiares, no formaba parte de las manifestaciones; salió con su hermano, a pesar de que sus familiares le aconsejaron no hacerlo.

Al respecto, el sitio web NoticiasBarquisimeto brinda dos versiones: una, que fue asesinado por un disparo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que presuntamente estaban usando fusiles de forma ilegal, y otra dada por los efectivos, según la cual el grupo de manifestantes que arremetían contra ellos portaban armas de fuego.

“Uno de los militares de forma extra oficial aseguró que el grupo era al menos de 40 personas y que algunos estaban armados. Relató que en la zona se acercó un vehículo blanco, el cual observó un poco lejos y por ello no distinguió características, pero si llegó a ver que disparó en contra de los presentes y fue en ese momento cuando se dispersaron las personas del lugar. Confiesa que se enteraron que había un herido porque una vecina les dijo e indican que no vieron caer a ese joven”.

Revelaron que es el tercer ataque que reciben por parte de manifestantes, situación que fue corroborada con los vecinos: el primero fue el 10 de abril, una alteración del orden público pequeña, pero aseguran que las del 19 de abril e incluso las de este miércoles eran más organizadas.

Juan Pablo Pernalete Llovera: Asesinado en Altamira

Este miércoles 26 de abril fue asesinado Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, tras recibir un fuerte impacto en el tórax durante los hechos violentos promovidos por grupos de choque de la oposición, ocurridos cerca de la Torre Británica en Altamira, estado Miranda.

El joven fue trasladado a un centro asistencial en Chacao, donde fue ingresado a las 3:00 de la tarde sin signos vitales con un hematoma en el pectoral izquierdo. Cabe destacar que hasta el referido centro de salud se trasladó el fiscal del caso, quien coordina la investigación y las experticias que actualmente realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

En las redes sociales, personajes políticos de oposición adelantaron opinión indicando que el joven fue asesinado por un impacto de una bomba lacrimógena disparada contra él, que le impactó en el pecho.

El Ministerio Público informó en nota de prensa que designó al fiscal 81º del Área Metropolitana de Caracas (AMC) con competencia en Protección de Derechos Fundamentales, William Rojas, para investigar el asesinato ocurrido en las inmediaciones de la Torre Británica, ubicada en Altamira.

En una segunda nota de prensa emitida casi a la medianoche del jueves, el Ministerio Público informó que expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público realizaron el protocolo de autopsia al joven asesinado. Para ello, la institución designó a un equipo conformado por anatomopatólogos, criminalistas, radiólogos forenses e investigadores de esa unidad, quienes realizaron los estudios pertinentes para, de manera científica, dar con la causa precisa que ocasionó la muerte del joven.

El jueves 27 de abril, el diario Últimas Noticias informó que una de las hipótesis que se manejan, es que Pernalete haya sido atacado con una pistola de perno cautivo, usada para aturdir y sacrificar ganado. El diario publicó una foto del hematoma en el pecho, causado por el impacto que le provocó la muerte.

Por su parte, el diputado Diosdado Cabello informó en el programa “Con el Mazo Dando” que, tras conversar con Douglas Rico, director del Cicpc (policía científica), conoció que la Guardia Nacional Bolivariana no estaba en el sector en el momento de ocurrir el deceso. Señala que el impacto fue con un objeto de grandes dimensiones. No descartó que haya sido un objeto disparado por los propios opositores, y pidió esperar que finalicen las investigaciones.

El 24 de mayo, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró en torno al caso informando que la causa del deceso de Pernalete fue el impacto de una bomba lacrimógena. Indicó que saben cuál grupo de efectivos disparó el objeto, pero aún no se ha individualizado a la persona. “Esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto“. Indicó a “quienes ejercen funciones policiales de orden público, que los efectos de disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas directo al cuerpo está prohibido, por sus propias instrucciones y por los estándares nacionales e internacionales. Es letal”.

El 25 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado rechazando que el Ministerio Público haya precalificado los hechos y la causa de muerte de Pernalete.

Efrain Sierra Quintero: trataba de pasar por una barricada en Táchira

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó de la muerte de Efraín Sierra Quintero, de 34 años, quien fue asesinado este martes 25 de abril en Táchira. “Efraín Sierra falleció ayer al mediodía de un tiro en el estómago” cuando se desplazaba desde su casa a su área de trabajo, y grupos opositores que instalaron barricadas como forma de “protesta” intentaron robarle su moto.

Sierra era miembro activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Medios señalan que era padre de un hijo de un año y era hermano de Keyla Sierra, coordinadora regional de algunos abastos de la red de Mercal.

Christian Humbero Ochoa Soriano, asesinado en Valencia

El Ministerio Publicó (MP) designó este miércoles a dos fiscales para investigar la muerte de Christian Humberto Ochoa Soriano, de 22 años, quien recibió disparos por un arma de fuego en Valencia, Carabobo, durante una manifestación el día lunes.

Según información preliminar, la víctima salió de su residencia en la parroquia Miguel Peña el pasado 24 de abril, cuando un grupo de personas se encontraba manifestando en las adyacencias del lugar. Posteriormente, el joven resultó herido por varios disparos por lo que inmediatamente fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde falleció.

Según una nota de prensa emitida el 27 de abril, el Ministerio Público presentará ante un tribunal de control del estado Carabobo al oficial de la policía estadal Gerson Alberto Quintero (36) por la muerte de Ochoa Soriano. En la audiencia de presentación, los fiscales 35ª y auxiliar de Carabobo, Anny Camejo (E) y Joana Moreno, respectivamente, imputarán al efectivo por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. Quintero fue privado de libertad el 4 de mayo.

El 26 de junio, se informó que también fue privado de libertad el oficial Jonny Azócar, de 47 años, como coautor en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica.

Johán Medina: El Tocuyo, estado Lara

Durante la madrugada del martes 25 de abril fue asesinado por grupos violentos el joven Orlando Johán Jhosep Medina, de 23 años de edad, hijo de la militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Lenny Aguilar, informó el presidente del Consejo Legislativo de Lara, Jhonny Colmenarez, según una noticia de AVN. Falleció durante una manifestación registrada en la avenida Lisandro Alvarado, parroquia Bolívar del municipio Morán.

Medina, de 23 años de edad, recibió un disparo en el rostro durante hechos de violencia que se registraron entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes en el municipio Morán, situado a 65 kilómetros de Barquisimeto. En estos hechos violentos, promovidos por grupos delictivos, resultó quemada la sede de la alcaldía de Morán y fueron asediados comercios, empresas privadas y públicas, como la sede de Agropatria en El Tocuyo.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 6ª del estado Lara, Luz Marina Araujo, para investigar la muerte. De acuerdo con la información preliminar, en horas de la madrugada de este martes el joven estaba en una manifestación en la referida avenida larense de El Tocuyo, cuando recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Se determinó que la víctima fue herida con un arma de fuego tipo escopeta.

Trabajadores de la Gobernación de Mérida emboscados: 2 muertos

El 24 de abril, durante la marcha conocida como el Gran Plantón Nacional, fueron asesinados Jesús Leonardo Sulbarán y Luis Alberto Márquez, trabajadores de la gobernación de Mérida, luego de haber sido emboscados por personas violentas que dispararon desde los edificios El Viaducto, Campitos y Los Apamates, en las inmediaciones de la avenida Cardenal Quintero de la ciudad de Mérida, señaló el gobernador de la entidad, Alexis Ramírez. Otros 3 se encuentran heridos, uno de ellos de mucha gravedad.

A través de un pase en VTV, Alexis Ramírez, gobernador del estado Mérida, identificó a las víctimas:

Jesús Leonardo Sulbarán , trabajador de política integral de la Gobernación del Estado, quien falleció por herida del cuello. Según el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, Sulbarán era estudiante de criminología de la escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes y recibió un disparo en el tórax. “Se encontraba manifestando pacíficamente cuando presuntamente recibió un disparo desde las Residencias El Viaducto”, señaló.

, trabajador de política integral de la Gobernación del Estado, quien falleció por herida del cuello. Según el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, Sulbarán era estudiante de criminología de la escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes y recibió un disparo en el tórax. “Se encontraba manifestando pacíficamente cuando presuntamente recibió un disparo desde las Residencias El Viaducto”, señaló. Luis Alberto Márquez fue herido de gravedad en la región occipital. Según Saab, recibió un disparo desde las Residencias Viaducto. El martes 25 en la mañana, Saab informó que había fallecido.

fue herido de gravedad en la región occipital. Según Saab, recibió un disparo desde las Residencias Viaducto. El martes 25 en la mañana, Saab informó que había fallecido. Daniel Infante, trabajador del Tromerca y estudiante de la ULA, fue herido de bala en la cabeza, en el temporal izquierdo. Médicos hacen grandes esfuerzos para salvar su vida.

trabajador del Tromerca y estudiante de la ULA, fue herido de bala en la cabeza, en el temporal izquierdo. Médicos hacen grandes esfuerzos para salvar su vida. Yuleska Hernández fue remitida al Hospital Universitario de Los Andes con un disparo en el pecho.

fue remitida al Hospital Universitario de Los Andes con un disparo en el pecho. Daniel Escalona fue herido en la pierna izquierda.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó que había una concentración, “en la que, en un sector estaban ubicados militantes del partido del gobierno. De pronto fue atacada a balazos desde las inmediaciones” de las residencias El Viaducto, de donde extraoficialmente le dijeron que provenían los disparos.

El 16 de mayo, el ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, informó del esclarecimiento del caso.Señaló que una banda delicuencial estaba involucrada con esta manifestación opositora, y dos de sus integrantes fueron los autores materiales de los homicidios. Javier Alexander Sandoval, alias El Curry, es uno de los presuntos autores materiales de la muerte de Sulbarán. “Este ciudadano falleció el pasado 10 de mayo en un enfrentamiento entre bandas en el barrio Pueblo Nuevo, por unos delincuentes que se enfrentaron por ajuste de cuentas”, explicó Reverol.

Néstor Reverol, Ministro de Relaciones Interiores venezolano, rueda de prensa 16 mayo 2017

Mire este video en Youtube

Alias El Curry pertenecía a la banda de El Pedroso, dedicada a la venta de droga, robos, secuestro y sicariato, indicó el ministro.

El otro presunto autor material de ambas muertes es conocido como alias El Ruso, quien “está plenamente identificado y pronto se librarán las órdenes de aprehensión”. Mostró un video en el que verían a ambos como iniciadores de los disparos.

Renzo Rodríguez, asesinado en Barinas

El lunes 24 de abril, la gobernadora de Barinas, Zenaida Gallardo, denunció el asesinato de Renzo Jesús Rodríguez Rodas, de 54 años de edad, en Barinitas, capital del municipio Bolívar del estado Barinas.

El Ministerio Público comisionó a un fiscal para investigar los hechos violentos y coordinan las actuaciones que efectúan funcionarios del Cicpc (policía científica), para determinar las responsabilidades correspondientes. De acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio Público, Rodríguez Roda recibió una herida por arma de fuego en el pecho cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía del municipio Bolívar de Barinas, hecho en el que resultó lesionada otra persona.

Según el sitio web El Pitazo, Renzo Rodríguez no participaba del plantón nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Estaba parado encima de su motocicleta para ver qué camino tomar para llegar a la farmacia a comprarle un remedio a su esposa, recién operada de la vesícula en el hospital Nuestra Señora del Carmen de esa localidad. Mientras estudiaba la vía de escape, para evitar la refriega que manifestantes y funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado protagonizaban, una bala le impactó en el omoplato izquierdo y allí quedó tendido en el pavimento, ante la mirada impávida de quienes estaban a su alrededor. A Renzo lo mataron cerca del parque Moromoy.

El 30 de mayo, el Ministerio Público anunció la detención e imputación de tres personas por su asesinato: Gabriel Antonio Rojas Moreno, de 24 años, así como a Neón Bencomo Terán y a un adolescente de 17 años.

Conocidos de sus hijos que prefirieron el anonimato dijeron que Rodríguez Rodas se desempeñó por muchos años como técnico de telecomunicaciones en una empresa contratista de Cantv, pero que en la actualidad se ganaba la vida como mototaxista.

Almelina Carrillo, golpeada con una botella lanzada contra una marcha chavista

El 19 de abril de 2017, una gran movilización de revolucionarios surcaba las calles de la capital venezolana rumbo a la avenida Bolívar. Los factores de derecha también marchaban ese día, intentando pasar hacia la Defensoría del Pueblo. Revolucionarios que pasaron por La Candelaria confirmaron a Alba Ciudad que, de varios edificios del sector, se lanzaban botellas y objetos contundentes contra los chavistas que marchaban, por lo que muchos tuvieron que cambiar su ruta.

Uno de esos objetos impactó contra Almelina Carrillo Virguez, quien trabajaba en la policlínica La Arboleda e iba a comprar alimentos para sus padres, para luego ir a su trabajo. Fue herida mientras pasaba frente al edificio Rostrol de La Candelaria. No participa en ninguna manifestación. Sufrió un traumatismo cráneo-encefálico y fue trasladada inicialmente al hospital vargas y luego a la policlínica donde trabajaba.

El domingo 23 de abril, el ministro venezolano para las Relaciones Interiores, Néstor Reverol, confirmó que Carrillo Virguez había fallecido. “La señora fallecida fue golpeada en la cabeza el pasado 19 de abril con una botella de agua congelada, lanzada de un edificio en La Candelaria”, explicó a través de su cuenta en redes sociales. “No descansaremos hasta capturar a los responsable de este repudiable crimen”, añadió.

Un video, captado por casualidad por otra persona que grababa la marcha chavista, captó el momento del impacto.

Así le pegaron botellazo a señora desde un edificio intentando atacar a chavistas

Mire este video en Youtube

Miguel Pérez Pirela, conductor del programa Cayendo y Corriendo, denunció los tuits del sociólogo y vocero opositor Tulio Hernández, quien la noche del martes 18 de abril, un día antes de la marcha, llamó a lanzar “materos” para “neutralizar” a miembros del Plan Zamora, que había sido anunciado por el Presidente Nicolás Maduro ante la ejecución inminente de un golpe de Estado.

Doce fallecidos en El Valle durante saqueos y hechos violentos

Fuertes enfrentamientos y saqueos se produjeron en la parroquia de El Valle en la tarde y noche del jueves 20 y la madrugada del viernes 21 de abril, causados por lo que parecieran ser grupos criminales contratados por sectores extremistas de la oposición. Por la descripción dada por testigos, se trata de hampa organizada, “malandros” o delincuentes, contratados con la intención de generar violencia, saqueos y caos, como parte obvia del plan de generar un clima de supuesta ingobernabilidad que justifique una intervención extranjera. Algunos portan armas de fuego.

Entre otros hechos repudiables, hubo un ataque violento contra el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle, encabezado por personas violentas, “algunos encapuchados, que gritaban consignas y que intentaban ingresar al centro para realizar actos vandálicos”, señaló Rosalinda Prieto, directora del Hospital. También indicó que “había actos delictivos en toda la zona”.

El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, señaló que por los hechos violentos fallecieron 12 personas: tres murieron por armas de fuego y ocho resultaron electrocutadas al ingresar ilegalmente a la panadería La Mayer del Pan, en la calle Cajigal de El Valle.

Según el listado oficial ofrecido por el Ministerio Público, las 8 personas que fallecieron por electrocución fueron: Elio Manuel Pacheco (20), Jairo Ramírez (47), Robert Joel Centeno Briceño (29), William Heriberto Marrero Rebolledo (33), Jonathan Antonio Menezez López (27), Romer Stivenson Zamora (21), Kenyer Alexander Aranguren Pérez (20) y Yorgeiber Rafael Barrera Bolívar (15).

Según este mismo listado del Ministerio Público, murieron por disparos de armas de fuego:

Kevin Steveen León Garzón, de 19 años: “se encontraba en una manifestación frente a la residencia Juan Manuel Cajigal de la avenida Intercomunal de El Valle, cuando fue herido por disparo de arma de fuego que le ocasionó fractura de cráneo”.

Francisco Javier González Ñúñez de 34 años, “recibió un disparo cuando se encontraba en una manifestación en la calle Cajigal de El Valle, motivo por el que fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde ingresó sin signos vitales”.

Ramón Ernesto Martínez Cegarra, de 29 años, quien “se dedicaba a la venta de empanadas y jugos naturales en un local de su propiedad. Dejó tres hijos huérfanos. El día de su muerte se encontraba en casa pero al ser informado sobre los saqueos registrados en el sector El Valle, se dirigió al sitio para constatar la situación y al estar cerca de su local comercial tuvo un intercambio de palabras con algunas personas que posteriormente le dispararon con un arma de fuego”. Según El Nacional, enfrentó con arma de fuego a quienes entraron a saquear su local, en las residencias Juan Manuel Cajigal, en San Andrés, y lo mataron.

Por otro lado, Albert Alejandro Rodríguez Aponte, de 16 años, “perdió la vida cuando se encontraba en la calle San Andrés de El Valle, salió de su casa junto a su tío y al llegar a la planta baja del edificio inhaló gases lacrimógenos que le produjeron complicaciones respiratorias causándole un infarto. Inmediatamente, fue trasladado hasta el Hospital Materno Infantil ubicado en El Valle, donde falleció”, según el listado del Ministerio Público.

Villegas detalló que otras seis personas resultaron heridas por arma de fuego, entre ellas dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “El Gobierno emplaza a los factores políticos de la oposición venezolana a deslindarse de estos hechos, a no solidarizarse con los que han confundido la política con el crimen y a regresar a la vía pacífica y del diálogo”, dijo Villegas.

Mervins Guitian, asesinado en Petare

El Ministerio Público designó a los fiscales 80° nacional y 125° del AMC, Elvis Rodríguez y Jorge Rebolledo, respectivamente, para investigar la muerte de Mervins Guitian Díaz, ocurrida en el sector 5 de Julio en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, el 20 de abril de 2017 en la noche en hechos violentos que ocurrieron en ese sector.

Afirma El Nacional que Guitian Díaz tenía discapacidad motora y auditiva moderada y trabajaba en la alcaldía del municipio Sucre como supervisor de mantenimiento. Su abuela, Nelvis Díaz, dijo que Guitian Díaz salió de su casa en el barrio Sucre de Petare, a la vivienda de una tía en el barrio 5 de Julio. Iba en busca de una carne y se topó con una manifestación violenta, que le asustó y corrió. Recibió una herida de bala en el abdomen cuando atravesaba el puente del barrio 5 de Julio de Petare, que le entró por el abdomen, hizo un recorrido descendente y le dañó la arteria femoral en una pierna.

Sargento de la Guardia Nacional asesinado en San Antonio de los Altos

Neumar José Sanclemente Barrios, de 28 años, fue asesinado de un disparo este miércoles 19 de abril en San Antonio de los Altos. En esos mismos hechos, el coronel Juan Carlos Arias Méndez fue herido de una pierna. La información también fue confirmada por Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, quien a través de cuatro mensajes en Twitter señaló que el asesinato ocurrió en el sector Los Castores, en medio de protestas violentas en el municipio Los Salias del estado Miranda. “Dichas alteraciones publico ocurren en el lugar desde horas de la mañana bajo el repudio de los vecinos del sector”, señaló.

Según el portal La Tabla, Sanclemente fue asesinado en la avenida Perimetral de San Antonio y en diciembre se había convertido en padre de una niña. Fue alcanzado por un los disparos que hizo un hombre que se desplazaba en una moto y que atacó a un grupo de efectivos militares mientras mantenían un cordón de seguridad sobre el elevado de San Antonio, frente al centro comercial Los Castores, en medio de actos de terrorismo callejero en la comunidad de clase media.

El suceso se registró a las 9:30 de la noche tras una violenta arremetida de manifestantes extremistas opositores que lanzaron objetos contundente y bombas incendiarias contra las fuerzas del orden.

Paola Ramírez, asesinada en San Cristóbal

Paola Andreína Ramírez Gómez, joven de 23 años de edad, fue asesinada el pasado 19 de abril en el barrio San Carlos de San Cristóbal, estado Táchira, diagonal a la plaza San Carlos (plaza Las Palomas) frente a las residencias San Juan, en el marco de manifestaciones de la oposición que se realizaban en la zonay que inicialmente se achacaron al gobierno o a supuestos “colectivos chavistas”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol, señaló que tras hacerse experticias técnicas y científicas, así como el levantamiento planimétrico y la trayectoria intraorgánica, se determinó que el lugar de los disparos fue “una azotea, en una segunda terraza de un edificio de dos pisos que se encontraba en el lugar del hecho”.

Esto permitió identificar al presunto autor de los disparos: el ciudadano Iván Aleisis Pernía Dávila, de 31 años, comerciante y militante activo del partido de derecha Vente Venezuela que dirige María Corina Machado. “Este ciudadano, de acuerdo a la planimetría y la trayectoria intraorgánica que se pudo hacer del recorrido de los más de 20 impactos que hizo de manera indiscriminada y a mansalva, que permiten evidenciar que fue de manera planificada”.

A Pernía se le incautaron 442 cartuchos calibre 9 mm y el arma incriminada, una pistola 9 mm modelo Glock 17, utilizada para el crimen. El ministro Reverol señala que el crimen fue deliberado ya que el detenido, de manera premeditada, distorsionó el sitio del suceso. Recogió en el lugar 27 conchas, que le fueron encontradas posteriormente, y escondió el arma entregándosela a una tercera persona.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, señaló que “el presunto homicida está a la orden de la justicia en la sede regional del Cicpc en el estado Táchira, quien se ha declarado confeso”. Saab explicó que Pernía disparaba contra un grupo de motorizados que pasaba en el lugar, al que denominaban “colectivo”. Sus disparos no hicieron blanco en los motorizados sino en la joven, que huía de ellos según uno de los videos difundidos.

Carlos José Moreno Barón, asesinado en San Bernandino

El 19 de abril, en el marco de protestas opositoras que iban a partir de 26 puntos distintos rumbo a la Defensoría del Pueblo, fue asesinado Carlos José Moreno Barón, de 17 años, en la avenida Anauco de San Bernandino, cerca de la plaza La Estrella, donde había una convocatoria a marchar. La versión que más se difundió por redes sociales señalaba que “colectivos chavistas” lo habían asesinado supuestamente por formar parte de la marcha opositora, pero según el periodista de sucesos Román Camacho, el joven no formaba parte de la protesta (ver tuit 1 y 2). Indicó que “un sujeto se acerco, hubo un forcejeo y le disparan, no manifestaba”.

Según el diario Panorama, su hermano declaró a varios medios que el joven había pedido permiso para salir a jugar fútbol con unos amigos hacia la zona de Chuao. “A las 10 de la mañana vi la noticia que le dispararon a un muchacho, luego llamaron. La versión que manejan las autoridades es que en esa concentración, en la que le fue propinado el disparo, llegaron unos sujetos a bordo de una moto de la cual se bajó el parrillero, y estaba escondido detrás de un container de basura, quien lanzó varios disparos a la intemperie. Las personas corrieron, lamentablemente él no tuvo esa velocidad para correr y el disparo se lo dieron en la cabeza, a nivel de la nuca”.

El 17 de mayo, el Ministerio Público informó que fueron privados de libertad el funcionario de la Policía del municipio Sucre, Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 35 años, y el ciudadano Alexander José Linares, de 40 años, presuntos responsables del hecho.

El 30 de junio, el funcionario de PoliSucre fue acusado ante el Tribunal 9° de Control del Área Metropolitana de Caracas, como autor material en el delito de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles con las agravantes establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Linares también fue acusado por el referido delito como cooperador inmediato. El policía también fue acusado por porte ilícito de arma de fuego.

En ese mismo hecho resultó herido un hombre de 48 años de edad; también se responsabiliza a ambos hombres por el hecho.

Moreno iba a cumplir 18 años este 22 de abril.

Brayan Principal, adolescente asesinado mientras compraba empanadas

El martes 11 de abril, el adolescente de 14 años Brayan Principal fue asesinado en la Ciudad Socialista Alí Primera, un urbanismo construido por el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

Vecinos del sector informan que, ese día, el urbanismo sufrió el asedio de pistoleros encapuchados cerca de las 9 de la noche, y efectuaron disparos contra sus habitantes. Bryan Principal recibió dos impactos de bala, según reseñó el portal Alba TV. Señalan que habitantes de una urbanización cercana, llamada “Hacienda Yucatán”, habrían sido autores de los disparos.

Según el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, la urbanización Hacienda Yucatan era un “lugar de manifestaciones violentas”. La muerte de Brayan “ocurre cuando vecinos del urbanismo Alí Primera se disponían a recoger escombros de las vías y es allí cuando Brayan fue alcanzado de 2 balazos” (ver tuit 1 y tuit 2).

“Envié a mi hijo anoche a la entrada de (la urbanización) Alí Primera a comprarme unas empanadas”, señaló Marbelys Jiménez, madre de Brayan y de otros 4 hijos. “De repente empezaron a echar tiros de allá pa’ca. Eso fue una plomazón bastante fuerte. En eso, mi hijo recibió una bala perdida que le traspaso la espalda hacia al estomago, dañándole todos los intestinos y una vena arterial. Las consecuencias fueron graves y falleció a las once de la mañana”.

Indicó que “el carro que le comenzó a disparar fue un (Ford) Fairlane blanco. Iban varias personas, no se sabe de cual grupo eran”. También añadió que “venían entrando al urbanismo y dañaron el portón. Venían a quemar, a hacer desastre dentro del urbanismo. Iban a destapar las bombonas, iban a quemarlas. Se corrió la voz de trancar todas la llaves de paso para no hubiese incendios”.

Por su parte, el Ministerio Público comisionó a los fiscales 6°, 16º y 21º del estado Lara, Luz Marina Araujo, Natali Amaro y Carlos Arturo Muñoz, respectivamente, para investigar la muerte del joven.

El 24 de mayo, el Ministerio Público anunció que fue detenido Héctor Yohan Zapata Felice, de 29 años, y presentado ante un tribunal de control por ser el presunto responsable de la muerte de Brayan.

Miguel Angel Colmenares, asesinado de 11 disparos

El martes 11 de abril fue asesinado el joven Miguel Ángel Colmenares, quien recibió 11 disparos, señalaron medios de comunicación. Los hechos ocurrieron en la calle 59 del oeste de Barquisimeto, donde se realizaban manifestaciones violentas y trancas de calles.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó en su cuenta Twitterque Colmenares “se encontraba en el sector Barrio Nuevo cuando fue interceptado por sujetos que le dispararon mortalmente. Dicho ciudadano fue emboscado por numerosos sujetos (aún por identificar), quienes lo despojaron de sus pertenencias antes de asesinarlo”.

Edgar Sira, primo de Colmenares, relató que los padres del fallecido le pidieron que no saliera de su casa, pero por curiosidad el joven caminó a una cuadra de su vivienda, en donde recibió los tiros. Colmenares fue trasladados al Ambulatorio El Obelisco, donde falleció. Junto a él se encontraba Giovanni Arismendi Durán, quien fue llevado a un centro de salud por presentar múltiples disparos de perdigón.

El Ministerio Público comisionó a los fiscales 6°, 16º y 21º del estado Lara, Luz Marina Araujo, Natali Amaro y Carlos Arturo Muñoz, respectivamente, para investigar la muerte. Medios de derecha aseguran, sin ninguna evidencia, que los responsables fueron “colectivos chavistas”.

Al parecer, Contreras no participaba en las manifestaciones. Tampoco está claro quienes fueron los autores de los disparos, ni el móvil del repudiable asesinato.

Oliver Villa Camargo, asesinado tratando de pasar una barricada

El martes 11 de abril, una pareja de motorizados asesinó de un disparo en la cara a un comerciante, quien minutos antes había evadido una barricada que habían instalado en la urbanización El Paraíso de Caracas. Así lo reseñó El Universal.

El comerciante asesinado fue identificado como Oliver Villa Camargo de 29 años de edad, quien viajaba en una camioneta marca Jeep, modelo Cherokee, año 2011, color gris plomo, matriculas: AD736CM, junto a un amigo cuando se encontraron con que la vía se encontraba obstaculizada por escombros y desechos a la altura de la avenida Páez de El Paraíso.

De acuerdo con la versión suministrada por el testigo, cuando superaron el obstáculo fueron abordados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta quienes sin mediar palabras dispararon contra los hombres impactando en el rostro a Villa Camargo, quien alcanzó a huir. Villa viajó junto a su acompañante varios metros en el vehículo y tomaron la autopista Francisco Fajardo en sentido hacia el este de Caracas, cuando estaban a la altura del puente 9 de Diciembre se detuvo y falleció en el lugar.

Ricarda de Lourdes González: No falleció por las protestas

El martes 11 de abril falleció en Bello Monte la señora Ricarda de Lourdes González, de 87 años. Inicialmente, medios de comunicación aseguraron que la señora murió asfixiada por las bombas lacrimógenas que la Guardia Nacional Bolivariana se vio obligada a lanzar al ser atacada por opositores que pretendían trancar la autopista Francisco Fajardo y las vías de comunicación adyacentes.

Luego, Almerys Mendible, hija de la señora González, desmintió que su muerte fuera producto de los gases lacrimógenos. Precisó que el fallecimiento fue producto de “un accidente cerebro vascular, que no tuvo nada que ver con los gases”. Añadió que, “si quieren culpar alguien por su muerte, fue culpa de los ‘guarimberos (manifestantes violentos), que no nos dejaron salir cuando íbamos a llevarla a una clínica en las Mercedes”, dijo enfáticamente según El Universal.

No la incluimos en la cuenta de personas muertas durante las manifestaciones.

Gruseny “Tony” Canelón, estado Lara

El martes 11 de abril en la noche falleció Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, de 32 años. Medios privados señalan que fue herido en la avenida Ribereña, cerca de Tarabana, en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara, donde se realizaban protestas violentas.

De allí, según los medios privados consultados, fue llevado al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, trasladado por la Guardia Nacional Bolivariana. Se han viralizado las declaraciones de Jesús Guarecuco, presidente de la Sociedad de Médicos y Residentes del referido centro asistencial, responsabilizando a la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato; sin embargo, ningún medio ha aclarado que Guarecuco, además de médico, es dirigente político y secretario de organización de Primero Justicia en el municipio Iribarrén. No se ha podido encontrar otro testimonio que pueda considerarse más imparcial.

Según el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, “Canelón recibió 2 impactos de bala en Valle Hondo, Cabudare, al momento de realizarse manifestaciones violentas”.

El Ministerio Público comisionó a los fiscales 6°, 16º y 21º del estado Lara, Luz Marina Araujo, Natali Amaro y Carlos Arturo Muñoz, respectivamente, para investigar la muerte.

El 20 de abril, Saab informó que el Juez de Control 7 ordenó la detención de 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana implicados en crimen de Gruseny Canelón. El ente, explicó, “ha solicitado que los responsables de este vil asesinato sean puestos a la orden del juez de manera inmediata”.

Esta ficha se irá actualizando a medido que se difunda nueva información.

Yey Amaro, policía de Lara: falleció en un accidente de tránsito

Un efectivo de la policía del estado Lara, Yey Johan Amaro Rivero, de 37 años de edad, falleció el pasado martes 11 de abril. El Director del Cuerpo de Policía de Lara, Luis Rodríguez, señaló que Amaro murió al ser arrollado por un vehículo desconocido mientras conducía su moto particular, cuando se trasladaba a su residencia. Sufrió politraumatismos generalizados y falleció durante la intervención quirúrgica, según reseña de Promar TV y La Prensa de Lara.

Se desempeñó como oficial jefe del cuerpo policial en el Centro de Coordinación Policial Palavecino y residía en la localidad Macías Mujica.

Sin embargo, mientras que el diputado opositor Alfonso Marquina afirmó que murió “intentando mediar” entre grupos, y supuestamente fue arrollado “por colectivos”, el gobernador de Lara, el también opositor Henry Falcón, aseguró que “la muerte del funcionario fue en un accidente de tránsito y no tenía nada que ver con las manifestaciones”. El Defensor del Pueblo tampoco mencionó a Amaro entre los fallecidos en Lara por las manifestaciones del 11 de abril, a diferencia de los tres predecesores.

Daniel Queliz, estado Carabobo

El lunes 10 de abril fue asesinado el joven Daniel Alejandro Queliz Araca, de 20 años, en el Conjunto Residencial Los Parques, parroquia Miguel Peña de Valencia. En el lugar ocurrían protestas violentas de la oposición, que fueron enfrentadas por funcionarios de la policía del estado Carabobo.

Durante la situación, el joven resultó herido en el cuello por un impacto de bala. La víctima fue trasladada a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde ingresó sin signos vitales, según una nota del Ministerio Público.

El propio gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach (PSUV), exigió una investigación. Luego informó que el joven Daniel Queliz falleció por impacto de bala de un arma asignada a un Policía de Carabobo. El Ministerio Público informó que imputarán por el asesinato al supervisor jefe Marcos Ojeda (47) y al oficial Edwin Romero (33) por “delitos previstos en la legislación venezolana”. Ambos ya están detenidos.

Ameliach también informó que, luego de la investigación preliminar de órganos competentes, determinaron que el módulo de la Policía de Carabobo fue atacado con armas de fuego.

Jairo Ortiz: No participaba en las protestas

El joven Jairo Ortiz Bustamante, de 19 años, fue asesinado el jueves 6 de abril en el sector Montaña Altadel municipio Carrizal, estado Miranda. En el lugar, sectores opositores trancaban la carretera Panamericana de forma violenta mientras que la Guardia Nacional Bolivariana trataba de mantenerla abierta. Inicialmente, medios de comunicación afirmaron que Ortiz fue asesinado mientras participaba en las protestas. Se culpó a la GNB de su muerte.

Posteriormente, el ministro de relaciones interiores, Nestor Reverol, y su propio padre, Jairo Johán Ortiz, aclararon que el joven Ortiz no participaba en ninguna protesta violenta. Fue asesinado presuntamente por Rohenluis Leonel Mata Rojas, un oficial del servicio de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, quien habría actuado por cuenta propia y no formaba parte de los cuerpos que contenían a quienes vandalizaban el sector. Según su padre, Ortiz no formaba parte de ninguno de los dos bandos. Salía a encontrarse con un amigo cuando fue víctima del disparo. Pidió justicia y que no se use la imagen de su hijo para convocar a más violencia.

Mata Rojas fue capturado y presentado ante los tribunales.

Hasta los momentos, no se han revelado las motivaciones que llevaron al presunto asesino de Ortiz a quitarle la vida. Por ende, queda pendiente una gran duda: Si no hubieran ocurrido los hechos violentos en Montaña Alta, ¿seguiría Jairo Ortiz con vida hoy?