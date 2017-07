Folclor llanero dice presente con un canto por la Libertad

Seis importantes cantantes de música llanera decidieron alzar su voz a través del canto para fijar posición entorno a la situación de nuestro país. Se trata del tema ‘Un canto a la patria’ de la autoría de Orlando Hurtado y que es interpretado por Teo Galíndez, Antonio Piñango, Alberto Castillo, Carlos Gustavo Solórzano, Miguelito Díaz y Marco Jiménez.

La canción es una iniciativa que nació del músico y odontólogo Orlando “Chino” Reyes. Según sus intérpretes, es un llamado a la unión y a la democracia. “Como artista no puedo ser indiferente a lo que ocurre en nuestro país. Cuando me convocaron accedí de inmediato y me identifico plenamente con la letra de esta canción”, aseguró Teo Galíndez, al tiempo que tarareó un pedazo del tema: “Palpitando entre las manos, llora cualquier corazón, que entienda la situación por la que estamos pasando, por eso vamos cantando para elevar nuestra voz, teniendo en el pecho a Dios como el único baquiano”.

Este proyecto es un “canto patriótico”, como lo califica el autor, y describe diversas realidades de la actualidad venezolana. “Venezuela necesita un cambio y nosotros los artistas debemos contribuir a través del don que Dios nos dio para crear consciencia y motivar al pueblo”, explicó Alberto Castillo popular cantante apureño.

El autor de este tema es también el compositor de ‘Sentir Patriota’ popularizado por Rummy Olivo y ‘Un Sueño para Venezuela’ interpretado por José Javier Armas, todos con profundo contenido nacionalista.

Puedes disfrutar de Un Canto a la Patria a través este enlace https://www.youtube.com/watch?v=qlPhrZxCoqM y seguir a los intérpretes en sus redes sociales Teo Galíndez @teogalindez58, Carlos Gustavo Solórzano @CGSolorzano, Alberto Castillo @AlbertoCastillo1, Miguelito Díaz @Miguelitodiazoficial, Marco Jimenez @MarcoJimenezOficial y Orlando Hurtado @cunavichero

Prensa Teo Galíndez