Francisco González Exhibe su trabajo fotográfico

En La Galería Curator’s Voice Art Projects de Miami

El fotógrafo venezolano Francisco González hace su debut dentro de la muestra Optical Shifts, curada por la Dra. Milagros Bello Ph.D que se lleva a cabo desde el 11 de Febrero hasta el próximo 11 de Marzo en la Galería Curator’s Voice Art Projects en la ciudad de Miami; quienes a principios de este año comenzaron a representar a este artista.

La serie en la que actualmente se encuentre trabajando se llama Expat (Expatriados), donde retrata a inmigrantes en los Estados Unidos de Norte América en sus espacios personales para así demostrar la conexión que existe con su cultura y la historia que hay detrás de cada una de estas personas. Para este trabajo usa una cámara de gran formato de negativos de 4×5 pulgadas, lo que hace que todo el proceso sea más personal y se genere una intimidad con cada una de las personas que se retrata.

A través de piezas inspiradas en el paisaje cultural en el que practica, el artista retrata diferentes cuestionamientos culturales. Su arte es un estudio del pasado, presente y futuro de la sociedad, representado en diferentes maneras como la arquitectura, la juventud, las personas y la moda. Francisco encuentra inspiración en sus propias experiencias y las usa para generar la narrativa que quiere contar. A través de su fotografía comienza a entender tanto a él como persona y a su humanidad en un nivel más profundo.

Francisco González es fotógrafo retratista reconocido internacionalmente y ganador de diferentes premios. Su trabajo ha tenido exposición en galerías de Hong Kong, Venezuela y Estados Unidos. Sus recientes exhibiciones destacan la presentación como solista enOglethorpe Gallery en Savannah, Georgia en Junio del 2015, con su trabajo Expat. formó parte de una exhibición grupal en la galería Jorge Sori Fine Art en Coral Gables, Florida durante el 2016. Fue seleccionado para formar parte de la exhibición de fotografía Photo ’15 durante el último trimestre de 2015 en Multiple Exposures Gallery al sur de Washington DC, donde recibió el Premio del Jurado por su foto Expat, Bin otorgado por Sarah Greenough, curadora y jefa del departamento de fotografías en la Galería Nacional de Arte de Estados Unidos.

En colaboración con otros artistas, González recibió el Segundo Lugar en el concurso Herman Miller Video Student Contest 2015 con la pieza The future of education, dirigida y producida por él. En abril del 2015 fue publicado el libro Classic Tailoring Techniques for Menswear, donde Francisco colaboró, de la mano del autor Denis Antoine, documentando todo el proceso y aportando un 98% de las imágenes que aparecen en la publicación.

Nació en Caracas, Venezuela en 1991, lugar donde más adelante es introducido en el mundo de la fotografía. Estudió con Roberto Mata yClaudio Napolitano entre otros. Después de una corta pero fructífera carrera de la mano de grandes fotógrafos en Venezuela decide emigrar a Estados Unidos para estudiar Fotografía en The Savannah College of Art and Design (SCAD , graduándose Cum Laude en Mayo del 2015.

Actualmente reside y trabaja en Miami, Florida como fotógrafo retratista, desarrollándose comercialmente mientras desarrolla su carrera como artista. Está siendo representado por Curator’s Voice Art Projects de la reconocida curadora Dra. Milagros Bello Ph.D..

http://www.franciscogonzalez.co

Instagram: @franciscogonzalezf