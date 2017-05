Gobernador García Carneiro Constituyente reforzará en sistema penal y judicial en Vargas

El mandatario regional se unió a la marcha en la ciudad de Caracas con alegría a favor de la paz el diálogo y la reconciliación

PRENSA GOBERNACIÓN.- HÉCTOR L. HERNÁNDEZ.- El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro expresó que con las nuevas cláusulas de la Constituyente ante la Asamblea Nacional, se reforzará de manera inmediata una nueva legislación en el sistema penal y judicial, la cual brindará y empoderará al pueblo con justicia social.

Durante la concentración en el 171, con motivo a la marcha por la paz y la vida a celebrase en la ciudad de Caracas, el mandatario regional aseguró que la Constitución no puede suspender garantías, al contrario dichas normativas deben estar unidas con los ideales y acciones sociales, políticas, económicas que apuesten por el dialogo, el amor y rescate de una Venezuela sin violencia.

Durante el encuentro se hicieron presentes los movimientos sociales, sindicatos, juventud y afectos al gobierno por parte del estado Vargas, para entregar ante el Consejo Nacional Electoral, el documento legal que arropa la Constituyente como punto esencial para el poder popular.

García Carneiro hizo un alto durante la actividad para rechazar de manera contundente las declaraciones de Monseñor Raúl Biord y la posición de la Iglesia Católica ante los acontecimientos suscitados durante las manifestaciones fascistas provocadas por los opositores venezolanos.

La Iglesia Católica está jugando un papel sucio ante esta sociedad, es una cúpula llena de miseria, odio y vergüenza, donde su principal protagonista está cubierto por una sotana y no está llevando el Evangelio como debe de ser al pueblo. Hago un llamado a Monseñor Raúl Biord, para salir a la calle a predicar con amor, paz e ideas claras, llevando un mensaje de esperanza y afecto al prójimo, no inyectando veneno político en la mente de los desposeídos, no juzgando, ni mintiendo y mucho menos generando caos de violencia. Actualmente la Iglesia Cristiana se ha fortalecido con más de 89 centros de ayuda espiritual y continuáremos trabajando para darle un mensaje de aliento y reforzar los valores humanos en cada uno de los hogares varguenses”, dijo.

El Gobernador de la mano de la Primera Dama María de García, dejó en claro que Vargas se mantendrá en la calle para defender la patria y el sistema revolucionario implementado por el Presidente Nicolás Maduro y cuyo legado fue construido en socialismo por el Comandante Hugo Chávez Frías.