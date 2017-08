Hora de nombres y posibles candidatos a la gobernación de Vargas.

Por: Jhonar Corro/ Periodista y Profesor Universitario.

Las caras están largas tanto en el oficialismo como en la oposición, sumado a un gran hermetismo que rueda sobre el estado Vargas, donde las llamadas telefónicas son un factor importante para lograr alianzas, acuerdos, promesas y pactos de lealtad, esto motivado a que los días 8 y 9 de agosto, los factores políticos deben inscribir ante el Consejo Nacional Electoral, los candidatos a la Gobernación y Consejo Legislativo respectivamente.

Es importante resaltar y no podemos olvidar que existen tendencias extremistas en ambos polos políticos, resaltando que los demonios y pasiones internas no podrán ser controlados, donde de seguro salen dirigentes heridos o en el peor de los casos desaparecerán, pues el pueblo reclama nuevas caras con ideas frescas, por la situación actual del país. Quieren gerentes que solucionen los problemas básicos que afectan a la sociedad y no dirigentes con discursos y habladera de estupideces.

En ese sentido, como Periodista y Profesor Universitario serio que soy, me veo en la necesidad de sacar al aire algunos nombres en estas últimas horas las cuales pueden catalogarse como decisivas y que tendrán la responsabilidad de llevar el destino de esta región durante los próximos cuatro (4) años. A continuación daré los nombres de algunos posibles candidatos del PSUV, MUD y la disidencia de ambos.

En el caso de la Gobernación el PSUV maneja varios nombres sobre la mesa entre ellos el del actual mandatario regional Jorge Luis García Carneiro, quien hasta la fecha tiene dos mandatos completos y un año de ñapa, destacando que en su gestión gubernamental se pueden notar obras de infraestructura, las cuales no pueden catalogarse de espejismo. Sin embargo, se le olvido penetrar y afrontar los principales problemas de los barrios como el transporte público troncal, pues nuestra gente sube caminando a los cerros, no obstante, asumió la responsabilidad de la distribución de alimentos, lo cual presenta muchas fallas desde su nacimiento, siendo esto un fuerte dolor de cabeza con costos.

Le sigue en la lista el Prof. Alexis Toledo, quien muchos creen que no tiene chance, pero les digo que el mismo maneja una estructura desde la base, donde desde hace tiempo se reúne con las comunidades. Toledo un luchador disciplinado, respetuoso y serio, pudiera ser un posible bateador designado en esta hora, pues el mismo no tiene responsabilidades de tan alto nivel en el sector oficial. Su secreto está en una Gerencia Revolucionaria manejada desde un nuevo equipo con visión social-económica, desligándose de gente traidora y desleal, la cual le dio la espalda en años anteriores. La Profa. Gladys Requena, actualmente tiene funciones en la ANC y por ende jugará un papel muy protagónico de lucha en beneficio de los pensionados.

Entre otros nombres le sigue Nelson Merentes, a quien le falta mucha pegada con el ciudadano de a pie. En relación al actual Alcalde Carlos Alcalá Cordones, un nombre que rodó en la mesa y no es descartable, pero de seguro será el jefe de esta aguerrida campaña, junto al rechazado Darío Vivas. Los amigos José Alejandro Terán y José Félix Varela, son nombres pero al despacho municipal.

En relación a la MUD, en Primero Justicia tienen su visión sesgada de la realidad donde ven a José Manuel Olivares, como el más arrecho o el hombre de las cuatro bolas, me indican mis fuentes que no va a ser el candidato, pues su nombre es sinónimo de alborotar pasiones internas en la mesa, resaltando que el 90% de los partidos de la unidad lo rechazan fuertemente. En Voluntad Popular, apuestan a la fuerza económica de Roberto Smith, pues quien paga el sonido es quien pone las canciones en la fiesta. Me aseguran en un 80%, que puede ser el candidato.

En Acción Democrática, manejan la opción del Guaireño Bernardo Guerra, el candidato de la conciliación, la cual se puede catalogar de muy seria pues sigue caminado y subiendo los cerros. Es un hombre que viene de abajo, luchador y con un gran criterio social y puede garantizar que se cumpla la gran misión en la perdida oposición varguense de lograr la unidad suprema. Cesar Alonso es el nombre de Un Nuevo Tiempo, (UNT).

En relación a una disidencia opositora, varias agrupaciones proponen al empresario Arquímedes Rivero, entre ellas el Gentilicio de Vargas, la cual es una organización que se le ve el nombre en el tarjetón cada vez que hay elecciones. En el caso del MAS, manejó el nombre del Periodista Vladimir Villegas, pero este se negó a última hora a participar, lástima porque podía echar una vaina.

Es importante mencionar, que la lista continúa con un poco de nombres con organizaciones de maletín, los cuales no voy a mencionar para no perder mí tiempo, pues todas juntas no suman ni el 2%, siendo exagerado en el papel.