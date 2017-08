Inscribirse y participar es la tarea

Por: Jhonar Corro/ Periodista y Profesor Universitario.

Esta semana el CNE abre el proceso de inscripción de candidatos y candidatas a las Gobernaciones y los respectivos Consejos Legislativos, rumbo a las venideras elecciones regionales tan esperadas por muchos a efectuarse el próximo 10 de diciembre, las cuales tienen un año atrasadas. No obstante el PSUV, a nivel nacional debe escoger sus mejores candidatos, teniendo en cuenta que las victorias electorales no siempre suelen ser políticas, manejando el criterio que no deben repetir con la gran mayoría de mandatarios actuales de las regiones, pues los mismos tienen dos mandatos y su respectiva ñapa, siendo esto sinónimo de cansancio y de seguro será una derrota. En el caso de la MUD, enfrenta sus propios demonios internos, dado a que todos quieren ponerle la mano al cotillón de la fiesta, donde existe ausencia de propuestas en beneficio de las comunidades y teniendo como prioridad salir del Gobierno de Nicolás Maduro y más nada. Por otro lado no podemos dejar por fuera a la disidencia del Madurismo con Chávez y la oposición seria que se desliga de la violencia y trae un discurso de reconciliación nacional y diálogo. Puedo asegurar que esto últimos traen sorpresas donde veremos candidatos con nuevas caras, o en otro de los casos, con ese aire de cambio social que se presentó en el año de 1998. Inscribirse es la tarea y presentar propuestas la complementa, estamos cansados de violencia extremista.