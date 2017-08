La cola del pan

El gobierno revolucionario hace grandes esfuerzos para importar la harina de trigo que garantice el bollito de pan en la mesa del pueblo, le suministra a las panaderías los insumos subsidiados necesarios para la producción del pan a precios regulados, pero lamentablemente las panaderías se han convertido en un arma letal de la burguesía en la guerra económica contra el pueblo.

Hace aproximadamente como un mes se nos anunció los nuevos acuerdos con la asociación de panaderos de Vargas para la producción de pan regulado, se acordó que venderían pan regulado de 6am hasta las 10am, estoy seguro que hubo de parte del gobierno en estas medidas, la mejor intención por combatir las colas generada por las panaderías en su propósito de disminuir la elaboración de pan regulado para obtener mayores ganancias produciendo otros productos.

En seguimiento que he hecho a panaderías de Catia la Mar y Playa Grande casi ninguna comienza a vender pan a las 6am y menos lo hacen hasta las 10am, en la mañana de hoy martes 08 de agosto constate que las panaderías de playa grande a las 7:15 am habían dejado de vender pan regulado, pero estaban full de pan caro, cachitos, golfeados … y todo lo demás. Donde esta la sundee y sunagro en Vargas, porque no hacen nada al respecto? Con su inacción se hacen cómplice de la guerra contra el pueblo.

Y al pueblo que el 30j salió a respaldar al presidente Nicolás Maduro y a su propuesta de la ANC, al pueblo leal al comandante supremo, la historia nos reclama organización para en el marco de la constituyente proponer, discutir y aplicar medidas contundentes y ejemplarizantes contra los hambreadores del pueblo. “Solo el pueblo salva al pueblo” “Patria o Muerte” Venceremos

Juan Lemus