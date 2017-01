La Pérdida de Valores Humanos, conlleva a la bestialidad humana

Por Ysaac Jacobo Mosqueda

La pérdida de los valores morales y espirituales, conlleva a la humanidad, a una deshumanización bestial. La historia bíblica, es nuestro antepasado. Más de una vez, la humanidad se ha visto envuelta en auto destrucciones. Dios o la mano científica del hombre, han destruido más de una vez, a generaciones enteras. Y más aún, siendo el hombre guardián del planeta, responsable directo de los demás seres vivos que habitan en nuestro planeta. Irresponsablemente destruyen la flora y la fauna. Me estoy yendo por las nubes, muchos no entienden el tema, aunque sobran los comentarios en mi contra de revolucionario, chavista, madurista, opositor, traidor, evangélico, católico, metafísico y paren ustedes de contar.

Muchos saben que a través de la cultura, es como se forma la idiosincrasia automática. Sin necesidad de someter a la gente a una cultura hegemónica. Si, con esa vieja táctica: “Hacen lo que les ordenamos, o los expulsamos de nuestro grupo”. La humanidad actual, va rumbo a una nueva Sodoma y Gomorra, me explico: “La pérdida de los valores morales y espirituales hace que surja desde las cenizas del antepasado, otro episodio o capitulo cíclico histórico. En efecto, cuando el planeta está a punto del colapso apocalíptico, Dios o la mano del científico saca expediciones espaciales como aquella “arca de Noé” una nave espacial sin duda, emprenden un viaje espacial sin retorno, lógico que al llegar a un planeta joven apto para ser habitado por el ser humano, le diseñan otra historia del Edén. En donde la computadora de la nave espacial, con toda la información necesaria para sobrevivir en ese planeta hace las veces de la máquina de Dios, la enseñanza perdurara hasta que la maquina se dañe y los nuevos habitantes irán perfeccionándose, tal cual como en nuestra actualidad terrestre tridimensional, que todo lo tenemos tan perfecto, que ya comenzamos la devolución. Es elemental, lo que sube, baja. Como es arriba, así es abajo. El único animal que progresa, es el hombre, pero lleva por dentro la bestialidad impregnada en el alma. Cuando está a punto de convertirse en Dios, que aún no lo es, o sea es un semidiós, es el ciclo de su eterno error, porque por su torpeza de creerse Dios, destruye una y otra vez a la humanidad y a su medio ambiente.

Traigo a colación esta reflexión, porque es propicia colocarla en el tapete inmortal del alma: “Ser o no ser, he ahí el dilema” para los buenos entendedores, pocas explicaciones. Los insto a luchar ahora en lo interior de cada uno de nosotros, sobre todo a los líderes políticos del gobierno, a los enchufados, a los corruptos, que a diario están acabando con nuestro país, que lo único que les importa son sus jugosas ganancias en dólares que se meten en cada negocio que hacen supuestamente en nombre del bienestar del pueblo.

Por último, recuerdo cuando Chávez Hugo era capitán y yo era Sargento Primero (Reenganchado con 6 años), junto con su compañero también capitán Urdaneta Jesús, entablábamos conversaciones de esa índole, allá en los Paracaidistas de la Placera, cuando era el REPAR. Y cuando íbamos a terminar el tema, a manera de chiste, para mantener la motivación en suspenso, Hugo solía preguntar: ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Risas y cada quien volvía a sus labores. Hasta la próxima entrega. ysamosqueda@hotmail.com escritor.ysaac@gmail.com