Las 0rganizaciones en el entorno digital actual

Isaías A. Márquez Díaz

La autopista de la información es un término que, desde hace unos 30 años, maneja BILL GATES, cofundador, pese a sus detractores, junto con Paul Allen de la firma Software Microsoft, adelanta bajo el criterio acertado de que: “ Si tu negocio no está por la Internet, no existe; asimismo, Quien carezca de dirección e-mail; no cabe duda, de que tal aseveración es totalmente verídica, hoy por hoy, ya que Internet se convierte en herramienta fundamental para los pronósticos, sobre bases actuales, que, permiten augurar el futuro, lo que obliga a cada empresa u organización adaptarse al entorno, mediante la revisión de sus procesos, amén de su actividad o mercado. Aquella aseveración de Gates de la década de 1980, de la “inexistencia de tu negocio si no está en Internet”, es, hoy día, toda una realidad. Y, la fuente de información más importante a escala planetaria, pues cualquier texto y hasta periódicos, en virtud de los costos tan ambiciosos, así como por otras condiciones, pese a algunas fallas técnicas ocasionales, pudiera hallarse a través de la red y con aproximación acertada; sobre todo, en el juego de la oferta y la demanda, cuya dinámica también se materializa por Internet. A la vuelta de todo ese tiempo, estamos en plena era digital en la que cualquier persona, de muy joven o muy adulta, manipula, hábilmente, con mucha seguridad, su computadora personal desde la alcoba y hasta cumple actividades muy confidenciales, que, de otro modo, implican sinsabores y hasta conflictividad, tales como lugares muy concurridos, en virtud de su naturaleza, aunque ahora se cumpla el augurio de Albert Einstein sobre: “una generación de idiotas…, cuando la tecnología sobrepase nuestra humanidad”.

isaimar@gmail.com