Leocenis García creó nuevo medio de comunicación y estafó a periodistas

Caracas. – Varias periodistas denunciaron que fueron estafas por Leocenis García, quien creó un medio de comunicación llamado Cambio Web, y mediante personas de su confianza las contrató y luego de dos meses de trabajo, con guardias de fin de semana y horas extras incluidas, no les pagaron el dinero que les prometieron.

“En reiteradas oportunidades le exigimos el pago. Se siguen haciendo los locos, lo peor es que siguen buscando gente para trabajar con ellos”, expresó Raykelis Arías, una de las afectadas.

Wendy Finol, asistente del exdueño del Grupo 6to Poder, y la administradora, Yajaira Peña, fueron las encargadas de engañar a las trabajadoras, con un contrato de una empresa fantasma llamada Suministros Mafalda.

Las instalaciones de Alfombras Mobren CA, ubicada en el edificio Parque Ávila, en la avenida José María Vargas de Santa Fe, fueron utilizadas en un principio como oficinas para la página web, luego desalojaron el lugar por los reclamos de los exempleados.

“En reiteradas oportunidades fuimos encerradas mientras cumplíamos con nuestro ejercicio periodístico, un día se fue la luz y ese lugar no tiene ningún sitio por donde salir”, agregó Geisha Hernández, quien fue redactora.

No es primera vez

Amanda Gómez, también contó parte de su historia con el empresario. “En 2014 me entrevisté con él para trabajar como periodista. Decidió darme el cargo de asistente solamente “porque sabes inglés”, cambio que me notificaron el primer día de trabajo”, señaló.

“En menos de un día vi lo groseros que eran con los periodistas y demás profesionales. Al día siguiente le dije en su cara y frente a “invitados”, porque no me quiso dar la oportunidad de hacerlo profesionalmente, que se buscara a alguien más porque no estudié para ser asistente ejecutiva bilingüe de nadie. Trabajar con él es un infierno, y lo digo habiéndolo visto solo un día”, añadió.

Andreina Pérez Lugo trabajó en 6to Poder y aún espera el pago por sus labores. “Cerraron el medio y Leocenis no nos ha pagado ni medio. Lamento mucho que siga jugando con el profesionalismo de los periodistas. Lamento mucho haber caído también en la estafa”, dijo.

Publicidad

Cambio Web contó con publicidad durante varios meses en un programa radial que es transmitido desde un helicóptero rojo tres veces al día, en un circuito radial, para informar la situación del tránsito vehicular en las autopistas, avenidas y calles de la ciudad de Caracas.

Aún funciona la plataforma web, donde publican noticias, y sirve como herramienta para que Leocenis García, quien está acusado de narcotráfico y lavado de dinero, haga públicos sus artículos de opinión denominados “Leocenis habla claro”.