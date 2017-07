Manuel Isidro Molina :Borges, Lugo, Cabello…

El “malandreo” en la vida pública venezolana ha llegado a niveles insostenibles, inmerecidos por una sociedad perdida en insensateces y desequilibrios desde la última década del siglo XX.

Para este artículo había pensado el título “Borges, Lugo y Cabello”, horas antes de que el presidente Nicolás Maduro, le pusiera “la guinda” al cóctel politiquero de esta semana.

Los personajes de esta especie de obra burlesca son:

Julio Andrés Borges Junyent, fundador principal del partido Primero Justicia, abogado y presidente de la Asamblea Nacional, declarada en “desacato” por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Bladimir Humberto Lugo Armas, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe de custodia del Palacio Federal Legislativo, sede oficial de la Asamblea Nacional.

Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del PSUV y diputado a la AN.

Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El insólito atropello verbal, gestual y físico de Lugo Armas contra Julio Borges es de antología, extremadamente significativo por vulgar y grotesco, a cargo de un coronel de la FANB, durante su desempeño institucional como jefe de seguridad de un Poder Público Nacional. No solo es censurable sino inaceptable, desde el punto de vista de la dignidad de la Representación Popular Nacional que encabeza su presidente. En un país serio y decente, con mínimo sentido de responsabilidad histórica, este oficial indigno debería estar destituido y sometido a juicio militar por injuriar a un Poder Público Nacional.

De la hoja de servicios de Lugo Armas, corresponde informar al ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, y al comandante general de la GNB, MG Sergio José Rivero Marcano; y de sus supuestas implicaciones en hechos delictivos como secuestro, extorsión y maltrato físico a la mujer, deben informar el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Lugo Armas actuó como un patán, falta de respeto e inculto, brutal y desconsiderado en contra del diputado Borges, quien debió responder con mayor firmeza, no tuvo ninguna, en defensa de su honor como persona, parlamentario y presidente de la AN.

Borges, el agredido, no supo defender su dignidad personal, parlamentaria e institucional. Fue la víctima. Como exparlamentario, civilista y defensor de la paz que soy, opuesto a toda violencia, le expreso mi solidaridad.

Diosdado Cabello Rondón entró en escena al día siguiente, el miércoles 27.06, en su abusivo programa televisivo “Con el mazo dando”, desde el cual despliega una orgía de difamaciones e injurias impunes, difunde grabaciones ilegales proveídas por organismos de seguridad e inteligencia militar, y hace gala grotesca de abuso de poder, talante atropellador hacia la comunidad y utilización de recursos públicos para fines partidistas. Una joya completa, como en otras actividades ostentadas junto a familiares suyos, colegas militares retirados de baja graduación, con evidente coacción sobre oficiales militares activos y en funciones específicas de la FANB, de lo cual no se dan por enterados los altos mandos militares venezolanos, para su deshonra.

Cabello Rondón, esa noche, no solo felicitó a Lugo Armas por su proeza en el corazón mismo de la política nacional, sino que entre aplausos de los aduladores reunidos, lamentó que no le “haya metido una mano” al presidente actual de la Asamblea Nacional, Poder Público que DCR presidió durante varios años.

Nicolás Maduro Moros entra en el reparto de la indignidad, el jueves 29.06: con toda irresponsabilidad -en un acto meritorio de ascensos de su Guardia de Honor, en el teatro de la Academia Militar de Venezuela– cometió el abuso de condecorar, sin son ni ton, a Lugo Armas con la orden Cruz de la Guardia Presidencial, horas después del denigrante atropello cometido contra la dignidad del Parlamento Nacional. Pero no le bastó tal grosería, sino que le agregó “la medalla de honor de mérito al estandarte del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana que presta sus servicios de seguridad dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo”. ¿Qué exaltó el presidente Maduro, con esas dos condecoraciones?

Borges expuso ante la nación y el mundo, todo cuanto le falta a la oposición que él representa; y Lugo,Cabello y Maduro, la decadencia del ejercicio abusivo y atropellador del poder. Dos pésimas lecciones para la sociedad venezolana actual y especialmente para las nuevas generaciones.

No faltó el “deus exmachina”: también perfumó el ambiente, María Gabriela Chávez Colmenares, representante alterna de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas: “Pa’ que respete, pues”, dijo la más famosa y voluble hija del fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Manera muy particular e irresponsable de aupar al indigno agresor.

El confesionario

Franz de Armas, médico y luchador revolucionario, me escribió desde Maracaibo, algo que resume magistralmente su parecer: “Quiero expresar mi absoluto rechazo y condena al trato dado por el coronel Lugo al diputado Borges, y al acto de condecorarlo. Así no se trata a un hombre, a un adversario, a un ciudadano, a un ser humano; no se premia a un infame”.

Benito Baptista Hernández, docente jubilado y dirigente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) en Mérida, también se expresó: “Un presidente con sentido del honor y de la decencia debió haber sometido a la justicia a este indigno oficial; y no haber brindado ese infame acto de reconocimiento, todo lo cual demuestra, de la manera más palpable, el profundo desprecio que tiene al adversario político, a la democracia y a sus instituciones”.

Leopoldo López, podría salir de “Ramo Verde” a su casa en días próximos, me asegura una persona vinculada a los vericuetos judiciales. La medida o beneficio, notoriamente de signo político, estaría avalado por el presidente Nicolás Maduro a través del Poder Judicial, que él controla con Cilia Flores, Elvis Amoroso y Maikel Moreno, presidente del TSJ y de su Sala de Casación Penal.

LL estaría en conflicto con dirigentes de su entorno en Voluntad Popular, y esto habría replanteado la posibilidad de otorgarle el beneficio judicial mencionado arriba, lo que le reportaría al gobierno una baja de presión internacional en materia de Derechos Humanos; y además lo liberaría de responsabilidades en cuanto al estado de salud e integridad física del condenado a más de trece años de presidio, ya con sentencia firme ratificada por la Sala de Casación Penal del TSJ.

Miren esta perla: “Si eres funcionario público y el 30 de julio no vas a votar, eres opositor”, comenzaron a circular por las redes sociales afectas al oficialismo. “El día de la elección de los constituyentes saldrá la gente que legitimará la revolución… es una oportunidad histórica para saber con quién contamos en estos momentos decisivos”.

¿Cómo se llama eso? ¡Coacción burocrática! ¡Una nueva “lista” de exclusión y persecución política y laboral! ¿La orden llegará hasta las bolsas y cajas CLAP? ¡Qué vergüenza!

Una renuncia masiva de miembros de mesas electorales por “razones de conciencia”, con base en la Constitución, podría obstaculizar los planes del Consejo Nacional Electoral para los comicios de la ANC convocada por el presidente Maduro.

No por vanidad, les informo que no votaré el 30.07. Si bien reconocí y reconozco la facultad constitucional presidencial para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (Art. 348) sin la realización previa de un referendo consultivo, manifesté y reitero que las “bases comiciales” decretadas son contrarias a la Constitución y a los legítimos derechos políticos y a la participación ciudadana del pueblo venezolano.

“Es una Constituyente a la carta”. Por eso escribí: “o el presidente se enseria y emite unas bases comiciales para la ANC transparentes y confiables, o se hundirá en la indignidad ante la nación y la historia; solo la minoría que hoy controla el PSUV –que no llega al 20 % de los electores y electoras- le acompañaría, si es que la manipulación propagandística y la coacción mediante abuso de poder, le permiten llevarla coherentemente a votar” (30.05.2017).

Se supone que el martes 04.07 Venezuela y el mundo presenciarán una batalla jurídica y política sin precedentes. Pudiera ser, pero algunos actores de esa audiencia de la Sala Plena del TSJ, me hacen dudar.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, y Maikel Moreno, presidente del TSJ, serán los estelares en el proceso de antejuicio de mérito solicitado sin méritos ni facultades por el diputado del PSUV, Pedro Carreño, contra la primera.

Lo escrito en dicho artículo de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor.