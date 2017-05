Militancia Psuvista recibe instructivo en defensa de la Constituyente

García Carneiro, asegura que oposición propina “Golpe Suave”

Prensa Gobernación Vargas.- Nellizabeth Martínez.- En horas de la mañana de este miércoles el gobernador del estado Vargas, se reunió con el equipo político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para brindar lineamiento sobre el proceso Constituyente en la entidad.

En la actividad, el gobernador entregó a todos los líderes sociales, un sobre contentivo de un instructivo con los nueve objetivos a tratar en el proceso hacia la constituyente para que la dirigencia psuvista regional pueda discutir con la ciudadanía en los distintos sectores.

Asimismo, el mandatario presentó ante los militantes del PSUV un vídeo que mostraba un estudio donde destacan que en Venezuela, la oposición desarrolla las cinco fases de lo que se denomina como “Golpe Suave”.

Además, destacó que en el país se está desarrollando una guerra no convencional siendo su arma principal la creación de malestar emocional y psicológico en la población hacia el gobierno, ya que no se realiza como una guerra convencional con tropas, tanquetas y de armas, porque aunque el enemigo no se ve si existe.

García Carneiro, manifestó “nuestro enemigo es poderoso, porque tiene el control financiero mundial, el idioma de comercialización, dominio comunicacional y la moneda que más se mueve en el mundo”.

“Lo que hoy estamos viendo en Venezuela, es una inflación inducida. Por ello, el Dólar Today es parte de eso y funge como el cañón de guerra que no se ve pero se siente”, expresó Carneiro.

El gobernador, aseveró, que una de las maneras de la oposición llegar al poder fue haciendo mella en la conciencia del pueblo. Logrando con esto entrar en el juego dentro de la Asamblea Nacional, y estando en el gobierno como diputados, se convirtieron en voceros del mal. Saliendo del país, llevando sus mentiras internacionalmente en busca de la intervención, calentando al mismo tiempo las calles del país, para hacer creíbles sus historias ante otras naciones.