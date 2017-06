Misioneros participan en registro para la acreditación de saberes a través del Inces

Prensa Fundación Misión Negra Hipólita.- Con la finalidad de reconocer los conocimientos y las habilidades de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Misión Negra Hipólita (FMNH), este martes 06 de junio se llevó a cabo el Registro para la Acreditación de Saberes por parte del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), en la sede de la misión.

Yelitza Torres, servidora del Inces, en el área de Tecnología Educativa, manifestó que esta coordinación se encarga específicamente de acreditar los saberes empíricos y académicos que tengan las personas, es decir; “si eres secretaria pero de ejercicio y no has realizado algún curso, sino que adquiriste los conocimientos del área en una entidad de trabajo y no tiene la forma de demostrar que tiene esos conocimientos, nosotros a través del Inces podemos certificarlo, por medio de una prueba que realizamos tanto teórico como práctica, para verificar que realmente tengan los conocimientos en el área que dicen tenerlo”.

En cuanto al proceso agregó “primero se realiza el registro para saber cuales son los oficios que van a certificarse en el lugar de trabajo, luego se realiza un consolidado y en base a eso, se crea el cronograma para posteriormente, en una nueva visita se realice la evaluación y así culminar con la certificación”, explicó Torres. Por ahora se tiene previsto realizar este registro al personal de servicios generales y almacén de la FMNH.

Por su parte, José Bueno, trabajador del almacén de la FMNH, expresó tener mucha receptividad por la jornada “me parece una actividad bastante productiva ya que hay muchas personas que tienen experiencias en distintas áreas, en mi caso tengo conocimientos en la instalación del draibol pero no hay nada que lo certifique, ahora con este registro y la capacitación tengo la oportunidad de obtener el certificado”, Concluyó José.

