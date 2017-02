MUDtación en reversa / Veraz… Robert Alvarado

“En política, nada sucede por accidente. Si esto sucede, usted puede apostar que fue planeado de esa manera”. Franklin D. Roosevelt.

La contrariedad de gran parte de la población en los albores de la transformación de la coalición opositora es del todo comprensible, revelando una carga de ingenuidad que ha llevado a muchos a esperar algo bueno de la MUD, incluso después de propiciar la falsa del diálogo, cuando en realidad de esa cúpula, como de la dictadura, lo único que podemos esperar son calamidades. Hay que escuchar la crítica y modificar la estrategia, los tiempos políticos no esperan, es algo que no parecieran entender en el olimpo opositor, y he ahí el detalle, no es que no lo quieran entender, actúan haciéndole el juego al régimen.

El secuestro del voto, específicamente que no haya elecciones en el primer semestre de este año, y las amenazas a la democracia no es un logro de la dictadura, es una concesión de sus mejores aliados endiosados en la MUD, que van a seguir insistiendo en que la salida tiene que ser pacífica y electoral, pero sin acciones eficaces para concretar esa salida, sino haciéndole el juego a una dictadura que lo que ha generado es un genocidio inducido para ocupar a la población y mantenerse en el poder. De lo contrario, ¿cómo explicar que desde la Asamblea Nacional hayan dejado perder el capital político adquirido del 6D de 2015?, o más recientemente, a propósito de la desactivación del creciente descontento en la sociedad a finales de 2016, ¿qué muestras reales de lograr un cambio de gobierno ha dado la MUD? Más de un año con amenazas constantes, graves y latentes y ahora es que la MUD y los partidos reaccionan. Es incompresible. Reaccionan transformándose en reversa de las aspiraciones de un pueblo cada día más decepcionado del juego político del régimen y la MUD, a modo de campeón y subcampeón, donde ambos ganan.

Es imposible ser más cínicos. Esa junta restructuradora de la MUD antes que una falta de respeto es la demostración fehaciente de las facilidades ofrecidas por la coalición a la dictadura, no es casual, el gobierno cerró la opción de elecciones, se llama a una cuasi imposible validación de partidos políticos, se suspende las Regionales hasta que finalice esa validación, procedimiento que culminará el 21 de junio porque hay un proceso de reparo, y la MUD se enfrasca en la reestructuración con unos personajes nada confiables, extraña que no hayan incluido a Timoteo en la cuestionada junta hasta desde el exilio. El problema no son ellos, el punto es el contubernio entre los operadores políticos que secuestraron a la MUD y la dictadura, es obvio que actúan de común acuerdo, al punto de disfrazar el hostigamiento de los disidentes radicales como una ofensiva total del chavismo contra la oposición, cuando no es más que una depuración de la misma para que no haya distracciones ni embotamientos en la consecución de los objetivos que unen a la MUD y el gobierno corrupto que critican de la boca para afuera.

Así como Capriles se rasgó las vestiduras cuando Ruperti engatusó a Juan Carlos Caldera (https://www.youtube.com/watch?v=U4GbSJKcoJA); así como Enrique Márquez encubrió la liberación de Manuel Rosales (https://www.youtube.com/watch?v=jaZ601Talxk) y las facilidades que ha tenido para realizar trámites que hacen pensar que no será inhabilitado; así mismo se les permite a ellos direccionar un proceso de transformación, mientras se acepta con absoluta desfachatez, en la tónica del engaño y la hipocresía, que ha habido dos reuniones informales con el jefe de la bancada oficialista, a quien por poco aplauden cuando dijo que validar los partidos es algo fácil. Son innumerables las marchas y contramarchas de la coalición opositora que evidencia una alianza perfecta que le permite a Padrino López dogmatizar que “Exigir elecciones es un plan desestabilizador”, casi al mismo tiempo que Manuel Rosales aseguraba llegar a la Gobernación del Zulia.

El consenso para proponer y aceptar a Juan Carlos Caldera, a Enrique Márquez, A Chuo, es el mismo que hizo posible la liberación de Manuel Rosales. Perdieron la poca vergüenza que les quedaba, estaban obligados a hacerlo, ya que el chavismo decidió perpetuarse en el poder y por ello sus aliados perfectos tienen que echar pa´ lante, de ahí los desencuentros, los disimulos imposibles de ocultar, las estrategias erráticas, las peroratas cantinfléricas de Chuo. Un escenario que se enturbió con Leopoldo López llamando a movilizarse el 18F, (https://www.youtube.com/watch?v=sJq1lU1Ycm8) bajo la consigna “O nos sometemos o luchamos”. Los choros del chavismo, perdón los colectivos, no serán los únicos en sabotear esa movilización, menos cuando necesitan el visto bueno de la Asamblea Nacional para seguir endeudando al país y seguir robando. Esa es la razón del otro supuesto acuerdo que ha empezado a escucharse. Ahora sí tendrán que hilar fino para no dejar el trasero afuera como lo vienen haciendo aceleradamente. Y ante la posibilidad de que Un Nuevo Tiempo podría ser el único partido que quede validado ante el CNE, además del PSUV, junto a unos pocos del Gran Polo Patriótico, es obvio que la dictadura cabalga sobre una coalición opositora sumisa.

