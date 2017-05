Aunque convencida del diálogo, la revolucionaria se hizo famosa por el video donde muestra disposición a enfrentar el trancazo con trancazo

Un carácter imponente, aguerrido, y sobre todo patriota caracteriza a Nallades Pérez, jefa civil de la parroquia Catia La Mar, en el estado Vargas. Ella decidió hacerle frente, en compañía del Poder Popular organizado en Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a los focos de desestabilización que integrantes de la derecha han intentado iniciar en el territorio litoralense. Los videos de su actuación han sido virales a través de la red social Twitter. Para unos, se revela la mujer valiente en defensa de la paz en el territorio; para quienes la adversan es una piedra en el zapato. “Cero guarimbas es nuestro objetivo, y lo vamos a lograr”, sentencia.

La defensa de la Revolución, del legado del Comandante Hugo Chávez y de los logros y beneficios sociales para el pueblo, son parte de los intereses que Pérez defiende, al tiempo que aseveró que las “comiquitas que buscan montar los lacayos del imperio” están disfrazadas de buena voluntad y mentira.

—¿A qué le hace frente usted en su comunidad?

—Me mueve la firme voluntad y fe que tengo en esta Revolución. Soy impulsora de las mejoras de la comunidad, pero también defensora de los logros. Nuestra parroquia ha sido declarada por nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro como un territorio de paz, y así se va a mantener mientras nosotros estemos al frente. Quienes quieran la violencia no podrán sembrarla, no se lo vamos a permitir.

—En las redes sociales se difundió un video que la mostraba con la convicción firme de defender la parroquia ante la violencia promovida por la derecha. A su juicio, ¿qué se esta jugando en la historia de la Patria?

—A esta hora de la Patria, cuando el imperio yanqui muestra su faceta de odio contra nosotros, estamos defendiendo las victorias alcanzadas y se está jugando la independencia de la Patria, la libertad y la soberanía. Se está jugando la protección y el derecho de quienes han recibido una vivienda digna, los que son abastecidos con alimentos, con las misiones sociales, quienes tienen el acceso gratuito a la salud y a la educación. Nos estamos jugando todo lo que se ha logrado en beneficio de los humildes. Te lo dice quien vio a su madre luchar para sacar a sus hijos adelante desde abajo, una madre que si no planchaba o no limpiaba una casa no tenía qué llevar a su hogar. Solo esta Revolución le ha dado asistencia a los pobres de este país, por eso la defendemos.

— ¿Cuáles son los intereses de quienes propician los focos de desestabilización?

—Protesta quien no quiere este país, quien no quiere su Patria, los que quieren que los dueños de las grandes empresas nos sigan maltratando. Primero, hay dos diputados de la derecha, José Olivares y Milagros Eulate, que utilizan los problemas que tenemos en algunas de nuestras comunidades como bandera para llamar a la violencia. Ellos jamás se han integrado al trabajo social, a ellos no les importa el pueblo humilde. Lo único que buscan es lograr su objetivo, que es desestabilizar. Las comiquitas que buscan montar los lacayos del imperio se disfrazan de buena voluntad y mentira. Entonces, cuando la gente de nuestra comunidad se siente descontenta porque no ha llegado el CLAP, nosotros nos abocamos al trabajo de concientización, al trabajo de informar, porque todos deben saber cuáles son las causas reales por las cuales no hay suficientes alimentos.

—¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo de información con las comunidades?

—Estamos organizados como lo manda la Revolución, a través de los mecanismos creados por el Comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Tenemos 280 CLAP por el mismo número de consejos comunales. Las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) desplegadas en los cinco circuitos en los cuales nos hemos conformado. Por cada consejo comunal hay jefes de calle. Ellos son los que se reúnen de forma permanente en los espacios de esta plaza para establecer los mecanismos de trabajo. Ese jefe de calle es multiplicador de la información en su comunidad, pero al mismo tiempo es el receptor de las necesidades de su territorio. Cuando se hace una reunión, cada cabeza de familia firma un acta donde deja sentado su participación.

—El trabajo en Revolución es desde el territorio. ¿Cómo se defiende la Revolución en esos espacios?

—La derecha apátrida de este país se ha valido de todo lo que ha podido para intentar derrocar el legítimo Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y en este momento la información veraz es fundamental. Por eso tenemos cinco grupos de WhatsApp, uno por cada circuito. A través de ellos se gestiona todo lo referente a la organización social. En estos momentos a los guarimberos les conviene abarcar todos los espacios del territorio con sus acciones, para hacer ver ante el mundo que es una situación de violencia generalizada. Por eso hemos utilizado este medio de comunicación (WhatsApp) como una herramienta que nos mantiene informados de todo lo que pasa. Donde un grupito de opositores monta su toldo, ahí llegamos nosotros. No hay espacio que no esté ocupado por los revolucionarios en la parroquia Catia La Mar, y ellos lo saben.

—El diálogo es un mecanismo de defensa de los derechos y de la paz. ¿Cómo lo practican desde su gestión?

—La vía para la solución de todos los conflictos debería ser el diálogo, pero la oposición violenta ha demostrado en reiteradas oportunidades que no quiere diálogo. Tal vez no les gusta el tono de mi voz cuando les digo que aquí no se permite la violencia, lo que les molesta es que les digo en su cara que los que irrespetan al pueblo son ellos, lo hacen cuando piden una intervención extranjera. Para nosotros, en los sectores populares el diálogo va encaminado a concientizar, a explicarle a la gente qué es una guerra económica, quiénes la están orquestando y cómo funciona. Al pueblo hay que decirle quiénes son los dueños de la producción de alimentos en el país, y la gente lo entiende porque es un pueblo inteligente, capaz de abrir los ojos y ver quién es su enemigo.

—Vargas se ha caracterizado por ser un territorio de paz y así ha sido declarado, pero ante el escenario de tener que defender su parroquia, ¿qué haría usted y su gente?

—Nosotros ya estamos en la calle, donde se prende una candelita, ahí llegamos para apagarla. Podría decir incluso que ni siquiera llega a prenderse. No lo vamos a permitir. Nos vamos a quedar permanentemente vigilantes y dispuestos a salir a la calle en el momento que sea para defender el Gobierno del presidente Maduro. Cero guarimbas es nuestro objetivo, y lo vamos a lograr. Es la tarea que como jefa civil tengo, es la confianza que el Gobernador ha depositado en mí para que Catia La Mar se mantenga en paz. La paz es un legado de nuestro Comandante Hugo Chávez.

_______________________________________________________

Discurso de resistencia

La decidida actuación de la jefa civil de la parroquia Catia La Mar, Nallades Pérez, en defensa de su territorio ante los focos de violencia, se ha vuelto viral en las redes sociales. La primera advertencia dada por Pérez indica: “No vengan a buscar peo pa’ acá. Si quieren vayan pa’ Altamira que ustedes son e’ sifrinos”. La intervención más polémica indica: “Bravos son ustedes y violentos, ¿pa’ qué están convocando el trancazo? Trancazo van a llevar, trancazo van a llevar del bueno”. Con un tono enfático afirma: “Aquí estamos son los chavistas y radicales, radicales, su show pa’ Caracas, pa’ Caracas a jalale bolas a Donald Trump, a Leopoldo”. Antes de culminar, sostiene: “soy Nallades Pérez, soy jefa civil y chavista hasta que el mar se seque”.

KELLY RODRÍGUEZ/CIUDAD CCS

FOTO JAVIER CAMPOS