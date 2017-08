En el día de hoy, lunes 21 de agosto del 2017, nos presentamos ante el estado Vargas los candidatos a la Gobernación del Estado Vargas, JOANDRY BLANCO, ESTELA ROMERO Y AREVALO PEREZ, los partidos políticos NUVIPA, IPP y PUENTE, juntos a las organizaciones y asociaciones civiles que nos acompañan, así como a diferentes personalidades, para anunciarles la conformación de un nuevo liderazgo político distinto, lo cual no solo resulta imprescindible sino perfectamente posible, nos unimos para construir desde este escenario una plataforma confiable que permita la gobernabilidad en el estado Vargas, que esté al servicio de la sociedad, de la comunidad, de la gente y para la gente, que nos permita convertirnos no solo en un centro de encuentro sino también de diálogo unión y entendimiento, por lo cual nos reunimos en un acuerdo político verdaderamente representativo, con el compromiso de trabajar juntos para abrir un camino de esperanza ante las dificultades que hoy atravesamos, tenemos una voluntad de integración social efectiva y real para construir desde este espacio un estado moderno al servicio de los ciudadanos, basado en la responsabilidad política que hoy asumimos frente al pueblo de Vargas y al país, esta nueva opción que hoy le presentamos a ustedes nace porque no formamos parte de una corriente política mecanicista que nos vea como una pieza más del engranaje y que no reconozca el valor social del ser humano, por eso hoy, ponemos a disposición del pueblo de Vargas este proyecto que denominamos NUEVA VISION CIUDADANA PARA VARGAS, que es de todos los varguenses, los invitamos a construir juntos este nuevo modelo que nos permita clarificar nuevas perspectivas de porvenir, que nos permita reconocernos para edificar organizadamente un estado Vargas para todos, esta nueva visión ciudadana tiene como principios la participación pluralista, la tolerancia y el reconocimiento del otro, el pensamiento progresista, la amplitud, el cambio hacia la modernidad, la construcción de un nuevo pensamiento más humano, con valores claros que tienen como centro al ser humano, que estimule la reconciliación que nos permita humanizarnos, promoviendo y estimulando nuevas formas del pensamiento para convertir a este hermoso estado Vargas en el centro de una sociedad más justa y equitativa. Estamos seguros de que la gente responderá, nuestro papel será trasmitirle nuestra voluntad de trabajo unidos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, con una mística para la formidable labor que tenemos por hacer, abrigamos la confiada esperanza de que el pueblo de Vargas responderá y nos acompañara en este camino que hoy iniciamos, que haremos lo necesario para poner a andar a nuestro estado Vargas hacia un verdadero estado moderno, invitamos desde esta nueva visión ciudadana para Vargas a todos los factores, organizaciones, partidos, personalidades, ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse y acompañarnos en esta tarea de aceptar el reto de un nuevo modelo político moderno que nos haga sentir orgullosos de ser Venezolanos y Varguenses. En los próximos días presentaremos el plan para la gobernabilidad, desarrollo y sustentabilidad del estado Vargas en lo político, social, económico, educativo, en la salud y muy especialmente en el proceso de humanización, concientización y desarrollo de valores éticos que consideramos importante para construir un estado moderno.