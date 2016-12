Olivares: “En Vargas los pacientes pasan trabajo mientras esperan por las ambulancias”

El Diputado indicó que recibió denuncias de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Vargas y centros hospitalarios. De 36 ambulancias que necesita el estado sólo funcionan tres unidades. Gobernador aseguró en febrero que se destinarían dólares para comprar 10 ambulancias y a la fecha, no han llegado a la entidad.

(Especial) Ambulancias en Vargas no hay. Ni para emergencias, ni para traslados rutinarios. Las unidades que son básicas para la consolidación de un adecuado sistema de salud, brillan por su ausencia en el estado Vargas. Así lo aseguró el Diputado por esta entidad José Manuel Olivares, quien señaló que la entidad cuenta, a duras penas, con tres ambulancias, lo que ha obligado a los pacientes a ser trasladados, hasta en casos de gravedad, de las maneras más accidentadas y rudimentarias a los centros de salud del estado.

“La situación es inaceptable. Los pacientes llegan al Seguro Social de La Guaira, al Periferico de Pariata o a la Maternidad de Macuto en taxis, carrito por puesto, en el carro del vecino, porque no hay una ambulancia que haga el servicio. Mujeres embarazadas. Heridos por arma de fuego, traumatizados por accidentes de transito. De nada vale la gravedad, el punto es que no hay ambulancias y el gobierno de Nicolás Maduro y de García Carneiro, se hacen de la vista gorda”, explicó el parlamentario, quien dijo haber recibido denuncias de funcionarios de los Bomberos de Vargas, de personal de salud y de los propios pacientes afectados.

“Esta denuncia la realizo, porque son los bomberos los que deben dar la cara cuando una persona solicita un traslado, o socorrer un incendio, y deben decirle que lo harán con las manos. Porque no tienen con qué. Lo mismo el personal de salud. Yo lo he vivido en carne propia en las emergencias de un hospital. Y se que los bomberos pueden hacer la diferencia. Pueden salvar vidas, si llegan a tiempo con el equipo adecuado”, advirtió Olivares.

Olivares informó que de acuerdo a denuncias presentadas por los propios funcionarios. Las ambulancias operativas también tendrían grandes problemas.

“La ambulancia que presta servicio en la estación de Caribe está parada por falta de cauchos. Y el Comandante de Bomberos Marlon Sánchez ha dicho que no hay recursos en la Gobernación de Vargas para eso, pero sí para adornar plazas y para tirar cohetes. Las dos ambulancias al servicio del Sistema de emergencias Vargas 171 solo pueden moverse dentro de Vargas, pues se han quedado accidentadas prestando servicios. En los cuarteles de Carayaca, Catia La Mar y Naiguatá, no hay. Y si me voy para los hospitales, las ambulancias están paradas por falta de cauchos y repuestos. Es verdaderamente grave que los varguenses enfrenten estas fechas sin ningún tipo de respaldo que les garantice el traslado ante alguna emergencia”.

Olivares fustigó al gobernador de Vargas, quien a su juicio, es responsable de esta situación. “El embustero de García Carneiro declaró a todos los medios en abril de este año que los dólares que ingresan a la Gobernación de Vargas por concepto de Impuesto de Salida en vuelos internacionales fueron invertidos para la compra de 10 ambulancias; cuatro intensivistas y seis para el traslado de pacientes estables. Hasta el momento se desconoce la información de esta compra, si realmente se compraron, de dónde vienen y cuando llegarán estos vehículos que le urgen al pueblo de Vargas. García Carneiro se llena la boca con grandes obras, pero tiene pasando trabajo a cualquier paciente que requiera una ambulancia en Vargas”.

Equipo de prensa

José Manuel Olivares

Presidente de la Comisión de Salud

ASAMBLEA NACIONAL

Twitter: @JoseOlivaresM