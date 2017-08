Olivares: Me inscribo en Vargas como un acto de protesta

Notivargas.- El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, José Manuel Olivares, aseguró este lunes que los venezolanos no deben perder el derecho al voto ni verlo como una claudicación, por lo que aseguró que su candidatura a la gobernación de Vargas es un “acto de protesta”.

“Yo me inscribo hoy como un acto de protesta. Los varguenses no podemos regalarle la gobernación a un García Carneiro que no tiene nada que ofrecerle al pueblo y que la única opción que tiene de ganar es que la gente se abstenga de votar”, declaró el parlamentario en A Tiempo, por Unión Radio.