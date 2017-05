Olivares: “Ministerio de Salud viola normas sanitarias en Plan Quirúrgico Nacional”

El parlamentario advierte que mientras el gremio marchaba este lunes en defensa de la salud y la democracia, el gobierno realizaba un operativo en el cual hasta dos pacientes fueron intervenidos

simultáneamente en una misma sala de operaciones

(Especial) La realización de intervenciones quirúrgicas de manera simultánea, en un misma sala de operaciones, por parte del Ministerio de Salud, violentando todas las normas sanitarias y los controles de contaminación, denunció el diputado y presidente de la Sub Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, quien advirtió sobre “los riesgo de asepsia y antisepsia, al parecer ignorados por el gobierno, en un intento por querer incrementar las cifras de pacientes atendidos a través de un supuesto Plan Quirúrgico Nacional”.

“Coincidencialmente, el mismo día en que los gremios de la salud realizamos la marcha por la Salud y la Vida, la cual al igual que muchas otras manifestaciones de protesta pacífica fue reprimida, el gobierno de Nicolás Maduro planificó la realización de intervenciones quirúrgicas a través de operativos, ante lo cual varios galenos, apegados a los principios de ética y del ejercicio profesional, expresaron su negativa en hacerse participes del show político, por lo que el gobierno requirió de la contratación de personal foráneo, que incluyó hasta fotógrafos para registrar las operaciones”, aseguró el parlamentario.

“Es una irresponsabilidad querer hacer creer que los reclamos expuestos por el gremio no son una realidad. He recibido denuncias que señalan que en centros de salud como el Hospital Central de Maracay, hasta los insumos básicos como inyectadoras y de laboratorios fueron facilitados sólo para montar un show político a costillas de la salud de los pacientes, que llevaban varias semanas hospitalizados y cuyas intervenciones quirúrgicas se venían posponiendo por la misma carencia de insumos y la falta de condiciones mínimas. Dos pacientes fueron intervenidos de manera simultánea, en un mismo quirófano, haciendo uso de dos máquinas de anestesia y dos mesas operatorias, esto para no reconocer que el resto de los quirófanos no están aptos”, dijo Olivares.

Olivares mostró que a través de su cuenta en twitter, el propio Ministro de Salud, Luis López, hizo alarde de los supuestos logros que apuntaban a las operaciones gratuitas, “desconociendo de manera irresponsable a los riesgos de contaminación a los que estaban expuestos los pacientes al acceder al denominado plan nacional”.

“Mientras se llevaba a cabo el citado plan, en el Hospital Central de Maracay, las aguas servidas inundaron los pasillos comunes de las áreas quirúrgicas, aumentando aún más los riesgos de contaminación y violando toda norma sanitaria existentes. Hasta dónde puede llegar el desinterés de este régimen por el bienestar y la salud del pueblo, por garantizar y preservar sus vidas con tan de perpetuarse en el poder”, advirtió.

Para el parlamentario y también médico oncólogo, esta situación va en contra de los principios éticos y reiteró que ante tales e impensables irregularidades continuará al frente de la lucha por la vida y el derecho a la salud, para hacer las denuncias respectivas y dar a conocer ante el mundo la gravedad de la crisis hospitalaria que afecta al país, ante un gobierno que se niega a permitir la ayuda humanitaria.

*Equipo de prensa *

José Manuel Olivares

Presidente de la Comisión de Salud

ASAMBLEA NACIONAL