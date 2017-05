Pedro Alfonzo: “Hago un llamado a la Paz y a la cordura, trabajemos como hermanos”

El pasado 15 de mayo, la unidad 2106 de Gas Comunal con 12.500 litros de GLP, fue atacada por grupos terroristas en la ciudad de Caracas.

Guarenas 24 de mayo de 2017.- Pedro Alfonzo, trabajador patriota que durante diecisiete años se ha desempeñado como conductor de transporte primario de Gas Comunal, fue víctima de un ataque terrorista por parte de la derecha fascista, y que gracias a su valentía salvó la vida de miles de personas de un trágico final.

El pasado lunes 15 de mayo, un grupo de manifestantes violentos, enmarcados en la agenda genocida de la oposición venezolana en contra del Gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro, atacó la unidad de transporte primario de GLP de Gas Comunal 2106, la cual durante 12 horas estuvo represada por la congestión vehicular generada por estas acciones de calle en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor Altamira en Caracas.

“Se me atravesaron varias motos cuando vieron que era un transporte de PDVSA, presumo que estaban armados y me pedían que me bajara que querían quemar la gandola, los alerté de que era gas y su respuesta fue: no nos importa, eso es del gobierno”, así narró Alfonzo lo ocurrido.

Estos tanques cisternas tienen una capacidad de 12.500 galones de GLP, se encargan de surtir las Plantas de Llenado que a su vez distribuyen al pueblo venezolano el gas doméstico envasado en cilindros. Una explosión generada podría alcanzar una onda expansiva de un kilómetro y medio de diámetro, pudiendo propagarse por gases inflamables o estaciones de gasolina cercanas.

“Claro que tuve miedo, pero no podía ceder a bajarme del vehículo, pensé en mis hijos, en mi futuro nieto, por eso decidí avanzar rápidamente para sofocar el fuego”, dice Pedro Alfonzo, el conductor de la cisterna víctima del ataque terrorista, aún invadido por la impotencia y el asombro del nivel de ignorancia de estos criminales.

“Mi mensaje sería a la gente que protesta: no ataquen las unidades, no nos ataquemos nosotros mismos, convivamos en paz, respetémosno los unos a los otros, hago un llamado a la paz y a la cordura, trabajemos como hermanos”, finalmente señaló Pedro Alfonzo.