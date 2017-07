Pedro Castillo: Soy corresponsable de este desastre chavista

Apareció el dirigente masista con un discurso conmovedor

Por Ignacio Laya

El Ex Diputado Pedro Castillo, invitado especial de la MUD Vargas para integrar el Comité de Defensa de la Democracia, en su breve pero contundente discurso conmovió a varios de los participantes en el acto de juramentación del mismo cuando afirmo: “Yo Soy Corresponsable de este Desastre:Yo Vote Por Chávez y lo asumo”

Castillo hizo sorpresiva presencia en la Plaza “Pedro Elías Gutiérrez” de Macuto luego de las complicaciones que produce la Diabetes que ha enfrentado desde hace varios años que lo alejó de eventos públicos luego de una generó amplia trayectoria política siempre desde la trinchera de la izquierda en Venezuela.

-Desde la primera reunión que tuvimos la fracción de los diputados electos por el “Polo Patriótico” con presidente Hugo Chávez en La Casona (05 de enero 1999) lo primero que nos exigió fue una Ley Habilitante para ocupar nuestra funciones legislativas, nos dijo que no lo pedía como una dádiva sino como una orden y luego dijo “el que no este de acuerdo se puede retirar” y eso fue lo que yo hice. Me fui al carajo con la convicción de que el MAS había cometido el gran error de una alianza involuntaria para que en Venezuela su instalara un régimen totalitario”

Con su voz entrecortada prosiguió en su vivencia diciendo entre sollozos que sacó lágrimas entre los asistentes:

“De los 164 votos que teníamos del Polo, 163 votaron por las propuestas hegemónicas de Chávez menos yo de manera que les quiero decir que no los defraude ahora que me encuentro con ustedes en este esfuerzo para que no pase lo peor con esta Asamblea Nacional Constituyente que ahora convocan para destruir la democracia”