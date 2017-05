Piedrero apalea a indefensa gata

Tomado del Facebook del periodista Juan González:

Según lo publicado por el conocido periodista del estado Vargas, Juan Ramon Gonzalez Mendoza en su cuenta de facebook la mañana de este viernes un sujeto en condicion de calle (piedrero) y quien ejecuta la limpieza de las areas externas del preescolar y comedor que funciona en el grupo escolar República del Salvador de Maiquetia, lesionó severamente con un palo una gata de aproximadamente tres meses de edad, acto que fue justificado por una “supuesta” docente quien dijo ser “la directora” porque alli funciona un comedor y los animales no deben estar en las areas adyacentes (calle).

Al ser consultado el comunicador social, este dijo que la golpiza al animal que ahora esta bajo su cuido, fue en pleno boulevard por lo que notificó a unos agentes de la Policia Municipal que coustodiaban una venta de verduras instalada en el lugar y estos atendieron el caso, pero dijeron no poder hacer nada porque él había intentado golpear al “mata gatos” y además fotografio al sujeto que se escondió detras de un bolso que portaba, dos mujeres que trabajan como aseadoras en la plaza Los Maestros y quienes fueron testigos de la agresión al indefenso animal sostuvieron que ese sujeto tiene por costumbre triturar a los gatos pero es protegido por la “supuesta docente” que ese dia vestia una chemise beige y que se identificó como “la directora”. El comunicador dijo haberle enviado via Whatsapp el caso al coordinador de la Misión Nevado en Vargas, Domingo Manzo, y no obtuvo ninguna repuesta por parte del funcionario.