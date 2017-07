Pizara Notivargas

MOSCA CON LAS BOMBONAS DE GAS Los camioneros despachadores del gas doméstico continuamente maltratan las bombonas de gas, en ocasiones los veo tanto a ellos como a sus ayudantes lanzando las bombonas al piso y tan igual lo hacen cuando la lanzan a la plataforma de los camiones, realmente estos señores carecen de normas para la manipulación de estos envases. La denuncia que hago a continuación es para que el usuario, este pendiente cuando le hagan entrega de una bombona y que la base de la misma, no se encuentra deteriorara por el mal manejo de ellos, esta base con el tiempo se va pudriendo, oxidando, deformando con los continuos golpes, el agua y la húmeda también contribuyen. La empresa Ferrigas me entrego una bombona en estas condiciones y ahora resulta que no me quieren aceptar, porque según el chofer; manifiesta que él no me la vendió, pero me la vendió un camionero de la empresa. Así que estén mosca, cuando reciban una bombona de manos de estos señores, que siempre le quieren meter gato por liebre a los clientes.

Rigoberto Ramòn Burgos Tovar