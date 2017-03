Pizarra Notivargas

Es para hacerle un llamado al gobernador al Alcalde a nuestro Conceja Agustin Camacho al Jefe Civil de nuestro Lindo Estado Vargas y Nuestro Presidente Maduro que desde hace 3 Años nos entregaron 7 Viviendas La Gran Mision Vivienda Venezuela en La Entrada Principal de La Sabana ya casi estamos llegando a los 4 Años y no tenemos red de aguas servidas y ya las aguas sevidas estan apunto de salirse para las calles y tenemos niños pequeños que corren el riesgo de enfermarse ni Dios lo quiera al Concejal Agustin Camacho se le a entregado proyecto y propuestas de La Solucion de la grabe problematica desde que nos entregaron las viviendas y no nos a parado el sistema de bombeo queda a 800 metros esperamos su pronta respuesta de la solucion del grabe problema no con palabras sino con hechos

Algo mas que agregar cuandonos entregaron las viviendas no las entregaron algunas sin ventanas con filtaciones en las tuberias de aguas blancas y con la ocetas partidas para que por favor le comuniquen a Barrio Nuevo Barrio Tricolor