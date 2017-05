Pizarra Notivargas

Santos que te parece que el camión surtidor de PDVSA gas del sector la alcabala vieja, tienen un negocio cochino con algunos comerciantes de la zona no te despachan la bombona sino que te mandan a comprarla con sobreprecio en los negocios antes mencionado será que en este país no hay algo que sea honesto y descente

@ Notivargas buenas tardes quiero informar para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto con respecto al atropello que vienen recibiendo los estudiantes por parte de algunos transportistas aqui en vargas, hoy sucedido un colector de un transporte público que cubre la ruta catia la mar caribe bajaron a 4 estudiantes en la parada de la maternidad de macuto alegando que no montaban estudiantes el llamado es para que tomen cartas en el asunto, ellos no tienen culpa de que el gobierno no les cancele el subsidio del pasaje estudiantil.