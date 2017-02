PIZARRA NOTIVARGAS 23/02/2017

Tu PADRE y REPRESENTANTE. PRESTA ATENCIÓN. Que llevas a tu hijo a diario para recibir una educación sabes la miseria de salario que reciben los educadores y la lucha que llevan desde hace meses pidiendo lo que les corresponde pero el miserable Gobernado García Carneiro se ha burlado de ellos y también de ti representante porque los maestros quienes son a los que tu les dejas a cargo tu mayor tesoro tienen que padecer por no recibir un salario Justo. Ahora será que después de lo ocurrido hoy tu vas a llevar a tus hijos a un desfile de carnaval de las escuelas para complacer al miserable de Carneiro, como nada hubiese pasado? Será que vamos a seguir siendo cómplices y que nada nos importe porque no es tu salario? . Los maestros en la mayoría son contratados y muchos sienten la presión de la Gobernación. Pero si no hay estudiantes no hay desfile. No le sigas el juego a Carneiro, no lleves a tus hijos al desfile. Muchos dirán pero es que son niños y ellos no tienen la culpa, bueno ellos tampoco son responsables cuando no tienes nada que darles de comer y sin embargo gracias a la incompetencia que Gobierna cientos de niños mueren de hambre. Únete a la protesta #Sinnadaquecelebrar