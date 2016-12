Pizarra Notivargas (26-12-2016)

Buenos dias hermano,gracias por las noticias,hay un rumor de que ahora son 55 mil lo que va a dar el presidente,y lo de la caja es un engaño en el peso porque cada pasta pesa 200 gramos y la mayonesa es del tamaño de una compota,cerro los cachos quiere trancar la via hoy,pasamos una triste navidad y sin comida,y con una gran desilucion por los juguetes,los jefes civiles roban con el peso del azucar en los clap,la cobran a 1500 y 1200 cuando el gobierno la tiene regulada,NAVIDAD SIN HALLACAS

Buenas tardes queria por este medio me ayudara a saber por que desde la navidad del 2014 no encendieron la cruz de picacho GALIPAN , para mi opinión ya era una tradición del estado y como tal debemos seguirla y saber que paso que desde ese año no la enciende . agradecería como varguenses nos unamos a seguir la misma tradición de cerebrina .. realmente no se quien es el organismo competente de encenderla por eso estoy escribiendo por esta red para que entre todos nos unamos y llegar a saber a donde acudir o saber por que no fue encendida, esta hermosa tradición que año tras (despues de la tragedia) nos iluminó la navidad de nuestro estado y a los viajeros que transitaban por la Autopista o de cualquier lugar de vargas la podiamos apreciar. Agradeciéndole de ante manos cualquier información.

Buenas noches querido hermano,en la comunidad de quenepe en la noche de ayer el jefe civil y roiber el prefecto,mandaron a repartir juguetes a TODOS LOS NINOS de la comunidad,mientras que en otras comundades hicieron un sorteo y mandaron 30 juguetes solo para los del clap,que pena y verguenza me da esta gente,poniendo a los varguenses de burla,mandaron hacer un censo casa pr casa,para venir hacer esta cagada,por favor que todo el mundo se entere de lo que hicieron,NUESTROS NINOS VENEZOLANOS MERECEN RESPETO