Pizarra Notivargas miércoles 28 septiembre 2016

El retraso en el pago de las pensiones de vejez a los que residimos (por vainas de la vida) en el exterior, ha sido politizado por los opositores al utilizarlo como bandera en las protestas frente a los consulados venezolanos en varias ciudades extranjeras. En verdad, creo que actualmente ni podemos aspirar al pago de toda la deuda (son 9 meses). Pero me hago 2 preguntas: 1.- ¿Por qué no hacer estudios de casos (porque no todos los que estamos fuera somos escuálidos haciendo fortunas) para pagarnos? 2.- ¿Por qué no cancelarnos aunque sea 2 meses? Sinceramente, no creo que las arcas estén tan jodidas. ¿O sí?

Declara: Prof. Elvin Barreto, investigador en Gestion de Riesgos Ambientales de la USB. Anuncio de paso de tormenta tropical por el litoral central, obligan a incrementar en las comunidades medidas preventivas. Estamos preocupados por los abundantes desechos organicos e inorganicos depositados en las quebradas y rios varguenses. Así como el estado del mantenimiento de los drenajes en calles y avenidas de nuestra ciudad. Además, del incalculable número de familias y viviendas vulnerables. Importante el papel que pueda cumplir los organismos oficiales encargados con competencia nacional y local, al mantener informada a través de medios radiofónicos del avance de la tormenta y de las medidas preventivas que debe sugerir a la población. Así como suministrar los números de contactos de los organismos encargados de atender las emergencias. Hay que aprovechar al máximo el rol del voluntariado que se preste a colaborar en el antes, durante y después del evento climático. Se hace necesario que Vargas se ponga a tono con la realidad de ser una region expuesta a eventos extremos de forma recurrente. De manera que siempre estemos preparados para resistir y se pueda establecer una cultura preventiva a los riesgos ambientales.

Sapata la mayo de las culpa de que en los autobuses vallan personas parada es el mismo gobierno que permite que esto pase porque en otros estado no pasa esto la anarquia la permite el gobierno y es la verdad

Buen dias santos te mando este msj porque el precio del cafe aumento otra vez lo suben cada dos meses esta ahorita em tres mil quinientos y otra queja mas q el gobernador le haga seguimientos a estos clap q le quitan producto a las bolsa me llamo armando ARRIECHI y soy de la parroquia naiguata